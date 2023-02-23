РУС
Нуланд о "мирном плане" Китая: Не может быть речи о циничном прекращении огня, что позволит россиянам отдохнуть и восстановиться

Соединенные Штаты с нетерпением ожидают возможности ознакомиться с подготовленным Китаем планом прекращения войны в Украине.

Об этом в интервью The Washington Post заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается мирного плана Китая, то мы хотим увидеть, что китайцы положат на стол. Это должно произойти завтра", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что уже объявлявшееся временное перемирие не будет считаться настоящим длительным миром. "Чтобы мир был справедливым и длительным, речь не может идти о циничном прекращении огня, что позволит россиянам вернуться домой, отдохнуть и восстановиться, как мы уже видели. Именно поэтому украинцы сами предложили мирный план из 10 пунктов, который сосредотачивается на их полном суверенитете и территориальной целостности", - отметила дипломат.

Читайте также: Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине

При этом Нуланд заверила, что поздравит Китай, если ему действительно удастся прекратить войну. "Если Си Цзиньпин сможет вывести Путина и его армию из Украины, думаю, мы будем все аплодировать ему и вручим награду", - отметила заместитель госсекретаря.

Китай (3123) путин владимир (31920) Нуланд Виктория (314) Си Цзиньпин (312)
Топ комментарии
+28
Если другие не знают или не помнят то я напомню

1 - Финляндию усадили за стол переговоров из ссср итогом чего была повторная агрессия совка и как следствие потеря территорий и уход от ответственности кремлевских лидеров и военных преступников.

2 - УНР усадили за стол переговоров из большевиками итогом чего была повторная агрессия совка и как следствие потеря независимости, красный террор, голодомор и уход от ответственности кремлевских пидаров и военных преступников.

3 - Чечню усадили за стол переговоров из рашкой итогом чего была повторная агрессия и как следствие потеря независимости и уход от ответственности кремлевских лидеров и военных преступников.

4 - Великий Новгород сел за стол переговоров из Иваном Грозным после первого боестолкновения где войска грозного были разбиты в хлам. Итогом этих переговоров - войска грозного ворвались в Новгород и вырезали всех новгородцев, а тех кто выжил еще 2 недели топили в ледяной проруби.

В мире некоторые страны смотрят на войну Украины с рашистами как футбольный матч где по правилах футбола - команды должны уйти на перерыв, тренеры должны поработать над ошибками. Война ***** это не футбол - здесь ошибки одних это шанс выжить для других. Даю гарантии - московиты не дадут нам шанса на выживание. Голодомор и красный террор когда НКВД убивало наш безоружный народ миллионами, без сожаления и сострадания.
23.02.2023 21:48 Ответить
+20
Бомж залез в мою квартиру,долго я его гонял,но потом он предложил перемирие и остался у меня жить.
Жрать с моего холодильника, срать посреди комнаты.Я в восторге.
23.02.2023 21:37 Ответить
+17
Разом до Перемоги України. Горіть в пеклі москалі
23.02.2023 21:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не звертайте уваги: то Китай розробляє власну стратегію щодо Тайваню. Московитська не канає і вони це побачили. Тепер створює власну.
23.02.2023 21:34 Ответить
Якщо козломорді хочуть відпочити,то нехай відпочивають.А ми будемо їх молотити!
23.02.2023 21:42 Ответить
На тому світі для них буде гарний відпочинок. Вічний. Ми - за.
23.02.2023 22:02 Ответить
23.02.2023 21:34 Ответить
Вручимо нагороду, лол, пачку локшини 😆
23.02.2023 21:35 Ответить
23.02.2023 21:37 Ответить
А ти і досі мовою бомжа говориш.
23.02.2023 23:24 Ответить
23.02.2023 21:38 Ответить
23.02.2023 21:44 Ответить
Настав час заглядати в китайське очко і шукати там мир.
23.02.2023 21:45 Ответить
хороший совет свиноцабакам - правда своё очко они отдали кадыровцам...
23.02.2023 21:59 Ответить
у маска знатно пригорает от Нуланд, а она все верно говорит.
23.02.2023 21:47 Ответить
23.02.2023 21:48 Ответить
Дякую за такий докладний пост. Але якщо не складно поясніть другий пункт....
23.02.2023 22:32 Ответить
З анонсів, які робили китайські дипломати, то їм більше йдеться щоб роззброїти Україну, виходячи з цього навряд стоїть очікувати мирный план який буде враховувати інтереси України.
23.02.2023 22:01 Ответить



23.02.2023 22:08 Ответить
Злочинців московії, КНР відмазують від крові та злочинів!!!
Маразм від китайців!!!
23.02.2023 22:36 Ответить
Пані Нуланд, що Ви будете казати завтра, якщо "мирний план" Китаю співпаде із пунктами виконання "формули миру", яку сьогодні США підтримало в ООН?
24.02.2023 01:03 Ответить
Навіть в Ваших ЗМІ немає відповіді про стратегію із "мирними планами"
Напередодні "мирного плану" Китаю - позиція США? WP: Нова Холодна війна - не найгірший результат війни Росії проти України (https://zn.ua/ukr/war/wp-nova-kholodna-vijna-ne-najhirshij-rezultat-vijni-rosiji-proti-ukrajini.html )

Професор Гарвардського університету перелічує чотири незручні питання про російсько-українську війну, над якими варто замислитися в несправедливому світі.

«Але Зеленському і його прихильникам на Заході в оцінці варіантів на майбутнє варто переглянути післявоєнну історію Західної Німеччини. Збудувавши демократію з жвавим вільним ринком в рамках більших європейських інститутів, захищених НАТО на чолі з США, Західна Німеччина створила умови, в яких повернення окупованої СРСР східної третини країни було лише питанням часу. Чи стане Україна Західною Німеччиною 21-го століття?» - пише автор.

Чого там немає?

П'яте незручне питання. В разі припинення активних військових дій з частиною окупованих укр територій по яку лінію фронту Нової холодної війни опиниться Україна - в Нато та ЄС чи в сірій зоні чергового "мирного плану"? Відповідь по подіям - у сірій зоні. Наприклад завтрашній "мирний план" Китаю співпадає із заявами Кремля сьогодні, голосуванням "формули миру зеленського" із казино в пунктах аля "мінський мир". США на 23_02_23 не дало чіткої відповіді на це не зручне питання?
24.02.2023 01:09 Ответить
 
 