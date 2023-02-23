Нуланд о "мирном плане" Китая: Не может быть речи о циничном прекращении огня, что позволит россиянам отдохнуть и восстановиться

Соединенные Штаты с нетерпением ожидают возможности ознакомиться с подготовленным Китаем планом прекращения войны в Украине.

Об этом в интервью The Washington Post заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

"Что касается мирного плана Китая, то мы хотим увидеть, что китайцы положат на стол. Это должно произойти завтра", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что уже объявлявшееся временное перемирие не будет считаться настоящим длительным миром. "Чтобы мир был справедливым и длительным, речь не может идти о циничном прекращении огня, что позволит россиянам вернуться домой, отдохнуть и восстановиться, как мы уже видели. Именно поэтому украинцы сами предложили мирный план из 10 пунктов, который сосредотачивается на их полном суверенитете и территориальной целостности", - отметила дипломат.

При этом Нуланд заверила, что поздравит Китай, если ему действительно удастся прекратить войну. "Если Си Цзиньпин сможет вывести Путина и его армию из Украины, думаю, мы будем все аплодировать ему и вручим награду", - отметила заместитель госсекретаря.