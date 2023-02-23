Нуланд о "мирном плане" Китая: Не может быть речи о циничном прекращении огня, что позволит россиянам отдохнуть и восстановиться
Соединенные Штаты с нетерпением ожидают возможности ознакомиться с подготовленным Китаем планом прекращения войны в Украине.
Об этом в интервью The Washington Post заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается мирного плана Китая, то мы хотим увидеть, что китайцы положат на стол. Это должно произойти завтра", - сказала Нуланд.
Она подчеркнула, что уже объявлявшееся временное перемирие не будет считаться настоящим длительным миром. "Чтобы мир был справедливым и длительным, речь не может идти о циничном прекращении огня, что позволит россиянам вернуться домой, отдохнуть и восстановиться, как мы уже видели. Именно поэтому украинцы сами предложили мирный план из 10 пунктов, который сосредотачивается на их полном суверенитете и территориальной целостности", - отметила дипломат.
При этом Нуланд заверила, что поздравит Китай, если ему действительно удастся прекратить войну. "Если Си Цзиньпин сможет вывести Путина и его армию из Украины, думаю, мы будем все аплодировать ему и вручим награду", - отметила заместитель госсекретаря.
