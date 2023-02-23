РУС
США привлекали Китай и Индию, чтобы удержать Путина от ядерных ударов по Украине, - Блинкен

блінкен

США воспринимали серьезную угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины и предупреждали Путина о возможных последствиях не только непосредственно, но также через Китай и Индию.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда прошлой весной украинцы пошли в контрнаступление и добились значительного успеха, вы знаете, была определенная обеспокоенность, что Путин может отреагировать еще более иррационально. И из Москвы звучала риторика, которая предполагала, что они будут рассматривать возможность использования тактического ядерного оружия. Поэтому это вызвало беспокойство", – отметил Блинкен.

Американская сторона не только отправила прямой месседж в Россию, в частности, через министра Лаврова, но задействовала и другие каналы.

"Мы призывали – и я думаю успешно – другие страны, которые могли немного больше влиять на Россию тогда. В частности, Китай, а также такие страны как Индия, чтобы они напрямую поговорили с Путиным по поводу их абсолютного неприятия любого использования ядерного оружия", - отметил госсекретарь США. Блинкен также отметил, что эти месседжи были переданы, "я думаю, что это имело эффект".

США (27706) ядерное оружие (1386) Блинкен Энтони (937)
+14
показать весь комментарий
23.02.2023 21:54 Ответить
+10
В мире некоторые страны смотрят на войну Украины с рашистами как футбольный матч где по правилах футбола - команды должны уйти на перерыв, тренеры должны поработать над ошибками и команды должны выйти на поле с новыми силами чтобы порадовать болельщиков.

Война ***** это не футбол - здесь ошибки одних это шанс выжить для других. Даю гарантии - московиты не дадут нам шанса на выживание. Яркие тому примеры из истории нашего народа это голодомор и красный террор когда НКВД убивало наш безоружный народ миллионами, без сожаления и сострадания.
показать весь комментарий
23.02.2023 21:54 Ответить
+8
показать весь комментарий
23.02.2023 22:06 Ответить
Комментировать
Ответка будет "от всех"!)))
показать весь комментарий
23.02.2023 21:52 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:54 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:54 Ответить
Саме так ніяких ілюзій,історія цьому вчить,або ми їх,або вони нас..
показать весь комментарий
23.02.2023 22:18 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 21:55 Ответить
Дожилися, колись Україна була ядерною державою, кравчуки, кучми принизили українців до нуля. Тварюки!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:01 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 22:06 Ответить
Я щось подумав, що це воіни прігожіна. Але одяг окуляри і вшистко зобачилем )))
показать весь комментарий
23.02.2023 22:29 Ответить
"США залучали Китай та Індію, аби застерегти Путіна від ядерних ударів по Україні, - Блінкен "

С таким же успехом можно попросить бабу Дусю с лавочки прочитать лекцию по космологии городскому сумасшедшему или серийному насильнику и убийце
показать весь комментарий
23.02.2023 22:19 Ответить
Тільки китайці зараз несуть маячню про мир на кацапських умовах!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:27 Ответить
Та вони вже рік одне в теж кажуть. І що тепер?
показать весь комментарий
23.02.2023 22:29 Ответить
Вони роблять великий об'єм робити. Не будуть вони розраховувати на «випадок»
показать весь комментарий
23.02.2023 22:28 Ответить
Цікаво, а може Китай залучити США та Індію до свого "мирного плану"?
показать весь комментарий
24.02.2023 00:31 Ответить
 
 