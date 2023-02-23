США привлекали Китай и Индию, чтобы удержать Путина от ядерных ударов по Украине, - Блинкен

США воспринимали серьезную угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины и предупреждали Путина о возможных последствиях не только непосредственно, но также через Китай и Индию.

Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда прошлой весной украинцы пошли в контрнаступление и добились значительного успеха, вы знаете, была определенная обеспокоенность, что Путин может отреагировать еще более иррационально. И из Москвы звучала риторика, которая предполагала, что они будут рассматривать возможность использования тактического ядерного оружия. Поэтому это вызвало беспокойство", – отметил Блинкен.

Американская сторона не только отправила прямой месседж в Россию, в частности, через министра Лаврова, но задействовала и другие каналы.

"Мы призывали – и я думаю успешно – другие страны, которые могли немного больше влиять на Россию тогда. В частности, Китай, а также такие страны как Индия, чтобы они напрямую поговорили с Путиным по поводу их абсолютного неприятия любого использования ядерного оружия", - отметил госсекретарь США. Блинкен также отметил, что эти месседжи были переданы, "я думаю, что это имело эффект".

Читайте также: Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине