Данилов о взрывах в Мариуполе: "Расстояние для нас уже не имеет значения"
Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для украинской армии уже неважно – 100 км, 150 км или даже больше.
Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Ведущие попросили Данилова прокомментировать недавние взрывы в Мариуполе, на что он заявил: "Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория, и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше".
Напомним, 23 февраля в оккупированном Мариуполе в районе металлургического комбината им. Ильича вторично за сутки прогремели взрывы.
