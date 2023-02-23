РУС
Данилов о взрывах в Мариуполе: "Расстояние для нас уже не имеет значения"

данілов

Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для украинской армии уже неважно – 100 км, 150 км или даже больше.

Украинские войска будут бить по террористам в Мариуполе, пока они оттуда не уйдут. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ведущие попросили Данилова прокомментировать недавние взрывы в Мариуполе, на что он заявил: "Наши военные уничтожают российских террористов, которые вломились в наш город Мариуполь. Это наша территория, и мы будем бить по оккупантам, пока они оттуда не уйдут. И расстояние для нас уже значения не имеет – то ли это 100 км, то ли 150 км, то ли немного больше".

Напомним, 23 февраля в оккупированном Мариуполе в районе металлургического комбината им. Ильича вторично за сутки прогремели взрывы. 

Данилов Алексей (1066) Мариуполь (5741)
+32
Просрали свои "Вильха М\М1\М2", а теперь с умным видом щеки надуваем. Черное хоть надел? А то опять не поймем.
23.02.2023 22:06 Ответить
+23
Данілов з таким напищеним видом це заявляє, мов він має якийсь стосунок до успіхів ЗСУ!
23.02.2023 22:12 Ответить
+17
Весна приходить, бавовна буйно буде квітнуть.
23.02.2023 22:03 Ответить
Весна приходить, бавовна буйно буде квітнуть.
23.02.2023 22:03 Ответить
Качает океан и дизель шумит глухо
корабль лег на курс и остановок нет
сквозь штормы и туман, он привезет ракеты
и это для ***\ла, в один конец билет
23.02.2023 22:04 Ответить
Просрали свои "Вильха М\М1\М2", а теперь с умным видом щеки надуваем. Черное хоть надел? А то опять не поймем.
23.02.2023 22:06 Ответить
Клятий Порошенко, не міг більше ракет зробити.
23.02.2023 22:13 Ответить
"Вильха" ?
"а теперь с умным видом щеки надуваем" ?
23.02.2023 22:19 Ответить
А что не так? Министр Зели Таран заявлял, что "от папередников ему досталось аж 98 ракет (8 полных залпов) Вильха на складах и ему они больше не нужны". Вот и выгребаем теперь это "не нужны".
23.02.2023 22:23 Ответить
Вильха-це що за назва така ? Український комплекс має назву "Вільха".
23.02.2023 22:29 Ответить
назву має, а ракет не має
23.02.2023 22:51 Ответить
23.02.2023 23:17 Ответить
Ольха, не Ольха. А чем то же бьют. Чем - военная тайна. Вряд-ли партизаны Свичблейдами.
А по нашей территории (Марик, равно как и Крым) - по врагу можем бить и западным оружием любой дальности.
Думаю, влупили и бы по мосту между Керчью и московией. Наверное, нет боеприпаса достаточной мощности, чтобы разрушить мост.
После нашей победы генералы обо всем в мемуарах напишут, почитаем на досуге
23.02.2023 23:09 Ответить
Мы могли не допустить войну, если бы не заморозили все свои программы "долгой руки". Да и не только их. Одних своих "Нептунов" мы должны были к 2022 году иметь минимум 6 полных дивизионов по 72 ПКР в дивизионе.
23.02.2023 23:21 Ответить
Как не грустно, но Вы правы. С древних времен работает правило "Хочешь мира - готовься к войне". В Хельсинки в 1976-м попытались остановить процесс - не вышло. Теперь кацапов нужно прижимать к ногтю конкретно, доигрались
23.02.2023 23:30 Ответить
Відстань кажете немає значення?То в'ї..ть нарешті по москві тоді вони підуть з нашої землі, а то там взагалі свинособаки зовсім не відчувають війни!!
23.02.2023 22:09 Ответить
Нізя, зобов'язання перед партнерами не лупашити за парєбрік іхньою зброєю. Асфальтом можна.
23.02.2023 22:15 Ответить
ну США вже закликали американців залишити козляндію ось як почуємо що і посольство евакуюють тоді це сигнал буде а поки що так тільки асфальтом лякати, хоча якщо б була політична воля зелених керманичів то можна було б і "мопеди" відправляти на кремлядь але як то кажуть влада дзеркало суспільства кого обрали ..
23.02.2023 22:24 Ответить
Укроборонпром щось там бухтів про камікадзе 70кг вантажу, 1000км. Але щось досі тухло
23.02.2023 22:28 Ответить
А я кажу немає головного- політичної волі ,якби вона була за рік можна було б десятки міні виробництв налагодити та робити їх тисячами,українці тямущі люди із золотими руками але владу обирати не вміємо ,особливо в такий час коли "паприколу" та "якарізниця" обертається на страшні втрати людських життів..
23.02.2023 22:44 Ответить
Вечірнє "бла-бла-бла"
Надобраніч!
ОЙ, ні, ще Зебуданов не крякав.....
23.02.2023 22:09 Ответить
То ти чекаєш на спіч від @уйла?
23.02.2023 22:12 Ответить
ЗЕлений ********* вже виступив.
23.02.2023 22:25 Ответить
Що таке спіч? Якась хвороба?
23.02.2023 22:38 Ответить
Ловим на слове.Летом кацы опять в Крыму будут по пляжам загорать или в подвалах сидеть?
23.02.2023 22:11 Ответить
Данілов з таким напищеним видом це заявляє, мов він має якийсь стосунок до успіхів ЗСУ!
23.02.2023 22:12 Ответить
Да - це іх повинно остудиди шмаляти через Дніпро по Херсону - Нікополю -- тепер головне координати де вони там кучкуюця .
23.02.2023 22:12 Ответить
А яке ви зелені гниди маєте відношення до ОТРК «Сапсан"
23.02.2023 22:13 Ответить
таке саме як сиві, чорні, фіолетові..Гниди вони є - гниди
23.02.2023 22:16 Ответить
И не только "Гром2\Сапсан". Были и ракеты семейства "Вильха", и БПЛА "Сокил-300". Но все зелень просрала.
23.02.2023 22:19 Ответить
та ладно...
23.02.2023 22:14 Ответить
Як кацапи кажуть Можем павтаріть.. Так повторіть по мосту Кримському, по залізницях та шляхах в Лугандон її і буде щастя
23.02.2023 22:15 Ответить
****** ***** пора стартовать на мацкву...
23.02.2023 22:17 Ответить
23.02.2023 22:17 Ответить
А! Так то, виявляється, не робота ЗСУ, а просто Данілов виправ свою чорну сорочку! Ну нарешті! А то вже якось смердіть почало... Щодня... І не тільки від Данілова....
23.02.2023 22:18 Ответить
150 км это официальная дальность GLSDB
23.02.2023 22:20 Ответить
Фельдшер - шоумен.

Ану дістань до Владивостока, ******-казочник. Та хоча б до Кримського мосту дістань.
23.02.2023 22:23 Ответить
а у ветеринаров шо, тоже фельдшеры есть?
24.02.2023 00:25 Ответить
Сьогодні відбулось щось дивне. Коли Данілов казав про це в марафоні там почали співати кацапський гімн.
23.02.2023 22:28 Ответить
Самое мощное оружие Украины - это язык клоуна Данилова.
Он не имеет никаких ограничений в дальности. Оружие массового поражения.
23.02.2023 22:30 Ответить
https://www.mk.ru/politics/2023/02/23/razvedchik-ssha-ritter-armiya-polshi-ne-vyderzhit-i-trekh-mesyacev-boev-protiv-vs-rf.html https://www.mk.ru/politics/2023/02/23/razvedchik-ssha-ritter-armiya-polshi-ne-vyderzhit-i-trekh-mesyacev-boev-protiv-vs-rf.html

казочка на ніч.
23.02.2023 22:34 Ответить
23.02.2023 22:40 Ответить
Думаю по его мозгам в Польше клубнику собирать самое то,осилит.
23.02.2023 23:00 Ответить
На России очень боятся 24 февраля. Они ждут удара от нас - как все за год поменялось
23.02.2023 23:04 Ответить
23.02.2023 23:15 Ответить
Для Данілова відстань не має значення. Його синуля воює в Маямському оточенні.
23.02.2023 23:37 Ответить
в Маямском батальоне самый большой некомплект личного состава, поэтому там самая тяжелая ситуация, и с МТО там сложно, потому что далеко от родины.
24.02.2023 00:33 Ответить
"Нам никогда не дадут дальнобойного оржия!" говорили они ...
24.02.2023 04:45 Ответить
"...відстань не має значення"-крутий перец. А що було зроблено,щоб "не мало значення"? Як вони вже задовбали своєю "таємничістю і значимістю".
24.02.2023 05:30 Ответить
Ну он же уточнил, что не имеет значения, но только если это не больше 150 км, плюс еще самую малось Это он в своём неизменно-***нутом стиле "загадочно" рассказал о прибытии в войска GLSDB, у которых дальность как раз 150 км.
24.02.2023 20:02 Ответить
 
 