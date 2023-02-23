РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Война
905 7

Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 и Зеленским в годовщину вторжения РФ в Украину

сімка

24 февраля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с другими лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Лидеры G7 встретятся, "чтобы продолжить координацию усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее войну". "Год назад эта группа объединилась всего через несколько часов после того, как российские танки зашли в Украину, чтобы наложить беспрецедентные ограничения на Путина и его окружение", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, "Группа семи" стала опорой "сильного и единого" ответа России.

"Завтра лидеры обсудят, как мы продолжаем поддерживать Украину, как продолжать усиливать давление на Путина и всех, кто способствует его агрессии", – добавила представитель Белого дома.

Читайте также: Главы МИД стран G7 объявили об ужесточении санкций против РФ

Автор: 

G7 (883) Байден Джо (2799) Зеленский Владимир (21568)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7, Дєрмаком і Зеленським!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:17 Ответить
Соррі! Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7, Зеленським і Дєрмаком!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:18 Ответить
Соррі! Байден проведе віртуальну зустріч з лідерами G7, і Зеленським!
А на задньому плані все рівно буде Дєрмак!
показать весь комментарий
23.02.2023 22:21 Ответить
я всі варіанти передбачив??????
показать весь комментарий
23.02.2023 22:24 Ответить
Дермак проведе зустріч з членами сімки, Президентами Байденом і Зеленським. Десь так точніше.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:38 Ответить
Зедермак ще має пару варіантіа..... На нього весь ОП працює....
показать весь комментарий
23.02.2023 23:24 Ответить
Провокаційне питання - цей Захід буде до оголошення Китаєм "мирного плану" та пресконференції Зеленського чи після?))
показать весь комментарий
24.02.2023 00:39 Ответить
 
 