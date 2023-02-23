Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 и Зеленским в годовщину вторжения РФ в Украину
24 февраля президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с другими лидерами "Большой семерки" и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Лидеры G7 встретятся, "чтобы продолжить координацию усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее войну". "Год назад эта группа объединилась всего через несколько часов после того, как российские танки зашли в Украину, чтобы наложить беспрецедентные ограничения на Путина и его окружение", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, "Группа семи" стала опорой "сильного и единого" ответа России.
"Завтра лидеры обсудят, как мы продолжаем поддерживать Украину, как продолжать усиливать давление на Путина и всех, кто способствует его агрессии", – добавила представитель Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на задньому плані все рівно буде Дєрмак!