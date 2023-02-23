РУС
Украина может получить танки M1 Abrams через год или больше, - Пентагон

abrams

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что американской стороне может понадобиться больше года, чтобы доставить обещанные танки M1 Abrams в Украину, а соответствующие планы все еще разрабатываются.

Об этом, как сообщает CNN, Вормут заявила в четверг во время мероприятия, организованного Defence Writers Group – ассоциацией журналистов, специализирующихся на военной тематике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут больше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", - отметила она.

Вормут уточнила, что один из рассматриваемых вариантов – это создание танков для Украины "с нуля", хотя обычно армия США для экспорта модернизирует уже имеющуюся технику. Другая опция – взять Abrams у стран, которые уже приобрели их, однако это "может испортить отношения с важными союзниками".

Пентагон (1486) США (27706) танк (2296)
+24
Это какой то позор, сталину поставляли танки за один месяц
23.02.2023 22:20 Ответить
+14
Господа, я думаю это дезинформация. Ну не верится что в США дураки, и они не понимают, танки нужны еще вчера.
23.02.2023 22:21 Ответить
+11
Іраку поставили 140 штук.
23.02.2023 22:31 Ответить
godblessamerica
23.02.2023 22:20 Ответить
Эти танки поставят только для парада победы на Красной Площади.
24.02.2023 02:17 Ответить
США поставили Египту десять вертолетов AH-64D Apache

http://militaryreview.ru/ssha-postavili-egiptu-desyat-vertoletov-ah-64d-apache.html 24.12.2014

В 2011 году США заключили с «Дженерал Дайнемикс лэнд системз» контракт стоимостью 395 млн. долл. на поставку ВС Египта 125 комплектов для сборки танков M1A1 «Абрамс» в рамках одиннадцатого опциона к основному контракту.

После выполнения данного соглашения общее количество поставленных Египту танков M1A1 достигнет 1130 ед.

В 1990 году США передали Египту 700 танков m60. Танки были переданы бесплатно, вместо оригинальной цены 1,3 миллиона долларов, Египет только заплатил за их транспортировку.

А всёостальное = лицемерие Байдена
23.02.2023 22:44 Ответить
Ні, це не лицемірство Байдена, як ви, зеленодятли кажете, це ВАША с грінпоцем провина. Це ви вибрали цю проросійську *******, яка продала країну й ВАС в тому числі руснє, це вам було поржать та по приколу. Зараз ви смієтесь??? Смішно і досі вам? Сміється розмінований Чонгар, вбиті діти Маріуполя та Ірпені, замордовані в Бучі, Куп*янску та Ізюмі ??? Вам шось повинен дати запад, а ви не повинні, тварі, хоча би мізки собі включити? Нам НІХТО і НІЧОГО с западу не винен, це не вони домовлялись "повередені" та дивились в глазки путєну, це у вас, а не у них у війні був винен Порошенко, а не *****. А зараз хто винен? Може той кто в Омані за гроші здав Україну на поталу руснє, той хто привів та заполонив ВСІ державні органи ригоАналами, зрадниками та крадіями всіх мастей? Хто тиріт внаглу гроші у ЗСУ на крадівництво, волонтерську допомогу вагонами, тримає та не видає достатньо зброі нашим бійцям на передок, здає постійно інфу закриту опзжистам в Раді, щоб ті стучали руснє, переслідує чесних людей, хто посмів сказати правду в очі цим клятим уродам і т.п. і т.д.??? Ви за дурнів маєте Байдена і всіх інших на западі? Ви вважаєте, що вони цього не знают та не бачать???? Якщо ви так вважаєте, то геть тупе продажне зелене одоробло. Доки при владі ці зелені падлюки- ми НІКОЛИ не будемо ні в НАТО, НІ в ЄС, та й зброю нам будуть давати так, щоб тільки злегка відбитись змогли від русні. Так вам і скажуть- як ваш улюблений зеленогнойський- Ми вам нічого не винні!

Можно писати дуже багато, але упоротість зеленобидла- набагато сильніша, ніж упоротість під*****вців, цей тупий зомбіленд- це вирок Украіни. зелень - як русня -сама буде жити дерьмово, але не даст краіну витащити з всього цього дерма своєю тупістю. Нажаль.
23.02.2023 23:15 Ответить
ОТ зеленодятля слышу.
Но по любому США обязаны демократию ипорядок во всём мире.
А если байдены и блинкены боятся Я/О хуьла, тоим надона пенсию - они профнепригодны!
23.02.2023 23:19 Ответить
Не обязаны... никто никому ничего не обязан...
23.02.2023 23:23 Ответить
Обязаны, и прежде всего самим себе, а иначе в результате очередного Мюнхена 1938 будет мировая война.
В 1938 мировые державы тоже считали,что не обязаны спасать Чехословакию - в результате гитлер лишь набрал аппетит и силы.
23.02.2023 23:30 Ответить
Це Ви не ту площадку вибрали, для поста. Вам потрібна американська публіка, а не українська. Байдена серед підписників Цензора на жаль немає...
24.02.2023 07:32 Ответить
Нацисти захопили не просто Чехословацьку республіку, вони захопили розвинути військову промисловість. Мабуть рівну на той час промисловості ІІІ Райху.
24.02.2023 09:04 Ответить
Да, тупізм явище невиліковне. Запам*ятай навіки- запад нам НІЧОГО не винен. Особливо зеленим, дерьмакам, подлякам , хламідіям, та прочєй кодломойско-ригоанальной шушарі. ***** на западі ніхто вже давно не боїться. Тим більш, що яд. зброю вони якщо й будуть приміняти, то не по них, а по нас. Я на рахунок - що я зелений-ржу. Приїзди до нас на фронт, ми тобі тут все розкажемо, хто кому рабінович, і хто і де зараз знаходиться.)))))
23.02.2023 23:30 Ответить
Я устал уже слушать эту тупую маячню. Запад помогает не зеленим, дерьмакам, подлякам , хламідіям, та прочєй кодломойско-ригоанальной шушарі, а самим себе!

Читай ответы выше
23.02.2023 23:33 Ответить
бОБЕР ВЫДЫХАЙ !! ПОРВЕТ НА БРИТАНСКИЙ ФЛАГ !!!
24.02.2023 00:29 Ответить
Хіба ти не чув за стрєлку в Будапешті? *****, хто з каструлі м"ясо ******* (зебіли, чоколадні чи косаті). За базар тре відповідати.
Або доведеться Христі самій пересідати з "Лінкольна" до "Абрамса". Адже путлер повчав школяра - "граніци расєі нє заканчіваются".
І Бахмут може бути спочатку під Берліном, а потім - у передмістях Фріско.
24.02.2023 01:06 Ответить
Те танки это консервные банки по сравнению с современными.
23.02.2023 22:44 Ответить
Какая разница? В США имеется тысячи танков на хранении.
Может быть хотите поинтересоваться - сколько понадобилось Америке развернуть свои танки в Кувейте/Ираке и в каком количестве?
23.02.2023 22:47 Ответить
При чем тут Египет,Кувейт или Ирак? Сейчас война идет с кацапами у которых ядерных боеголовок хватит чтобы если даже взорвать их у себя все на територии то это превратит весь земной шар в пустыню, американцы когда речь идет о поставках оружия в Украину всегда учитывают это фактор и дают столько сколько нужно чтобы сильно не напрягать ***** по их мнению, и это видно по их елите так называемой которая к примеру как маск расказывал что крым нельзя трогать так как может случиться ядерная война,так и Блинкен совсем недавно говорил что если будут военные действия в Крыму то могут быть неконтролируемые и неожиданные ответы с боку кацапов. А вы о кувейте и ираке говорите, это совсем разные войны
23.02.2023 22:54 Ответить
Учитывать угрозы и желания хуьла = означает проиграть войну по правилам означенным хуьлом.
На любую его угрозу надо отвечть зеркально угрозой в двойном размере.
А иначе хуьло будет диктовать свою волю всему миру.
Сначала в Украине, а затем на западной границе Украины.
23.02.2023 23:06 Ответить
пуйло хочет захватить Украину чтобы та была буферной зоной между росией и западом, как это было всю иситорию, белорусь под его контролем не хватает еще Украины, вот поэтому он и воюет,против нато он воевать не будет,потому что понимает что сразу же проиграет, ни он не хочет войны с нато,ни нато не хочет воевать с ******
23.02.2023 23:47 Ответить
Вы озвучили кремлевскую пропаганду. Хуьло обязательно будет идти вперед пока его не остановят. И при этом будет непрерывно пугать (блефовать) ядерным оружием. Полюбому поводу. А поводов будет много
23.02.2023 23:50 Ответить
"Вы озвучили кремлевскую пропаганду. Хуьло обязательно будет идти вперед пока его не остановят" --- всегда когда нечего конкретно аргументировать начинают говорить о кремлевской пропаганде,выдумке и так далее, потому что это выражение в сегодняшние времена автоматом предполагает сразу же только одну версию. А по факту то никто не знает куда будет идти ***** а куда не будет, в начале войны говорили что он за пару дней Киев возьмет и оттуда евакуировались практически все посольства, и это говорили самые мощные разведки мира, но в результате сложилось все совершенно не так,и когда обичные люди сидят на цензоре в чате и начинают расказывать просто свое мнение о том куда ***** обязательно пойдет и кого будет там захватывать и ли не будет то это просто смешно. И я тоже с 100% увереностью не могу утверждать что будет,но пока что факты,цифры после года войны говорят о том что кацапы не в состоянии даже одного областного центра украинского захватить,а ты говоришь про какую то войну с НАТО
24.02.2023 08:57 Ответить
Про те, хто насправді врятував Україну в перші тижні вторгнення кацапаської орди, написав автрійський військовий експерт Том Купер. Це були не Янелох-Боневтік з його шоблою, не генерали з Генштабом і не (господи, яка крамола! ) Залужний.
24.02.2023 09:17 Ответить
23.02.2023 22:21 Ответить
Господа, я думаю это дезинформация. Ну не верится что в США дураки, и они не понимают, танки нужны еще вчера.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:21 Ответить
Саме так. Танки вже є .
23.02.2023 22:30 Ответить
Плюсую. Нещодавно на цензорі гвалт підіймали, що нам дали не більш ніж 100 танків. Байден приїхав і сказав - 700. Отже коли ми чуємо, що нам не дають, не дадуть, чи дають, але мало - у ряді випадків- це деза, призначена для вух кремля
23.02.2023 23:05 Ответить
В Одесі є приказка: "Всьо буде харашо, тільки кому і коли, невідомо"
24.02.2023 09:18 Ответить
Починається...
Германію уламали, тепер свої взагалі можна не давати.
23.02.2023 22:23 Ответить
Так вы ливерную колбасу победили?
Вы гырои зеленобобики.
23.02.2023 22:26 Ответить
Хто "ви"? В тебе загострення?
23.02.2023 22:29 Ответить
Гафном плеваться помогло,лохов немецких,у которых самих нет танков, развели?
Сдулась ливерная колбаса.
23.02.2023 22:34 Ответить
Все-таки загострення. Співчуваю.
23.02.2023 22:37 Ответить
Если до тебя снизошли и сделали тебе подарок,видя твоё плачевное состояние,то в ответ благодарят.
23.02.2023 22:43 Ответить
шизоїд кацапорилий звичайний
23.02.2023 22:48 Ответить
Вы строите нереальные планы!!!!))))))
23.02.2023 22:23 Ответить
Ничего страшного, нам уже поставляются другие танки. Абрамсы пригодятся и через год, имея такого по соседству кровожадного агрессора у которого в стране не народ, а биомусор!
23.02.2023 22:23 Ответить
Правильно,шоб оно не отсиживалось на видосиках.
А лучше на аккорд перевести.Освободил 1000 км-получи 10 танков 1 самолёт.
Их только в Крыму 27000 км,вот и считай
23.02.2023 22:23 Ответить
не поспішайте, до чого така швидкість
23.02.2023 22:24 Ответить
По логике так. Танки Абрамс+Бредли+САУ Палладин+Хаймарс. У этой техники, одинаковые стандарты.
23.02.2023 22:24 Ответить
Що, танки більш складна і дефицитна зброя, чим ППО навіть? Ніколи у житті не повірю в це
23.02.2023 22:24 Ответить
Хвалились шо в них 3000 Абрамсів -- за рік це ж стільки ім треба кругів намотати щоб в Украіну попасти .
23.02.2023 22:25 Ответить
в США 2500 Абрамсів на озброєнні, ще біля 3700 на зберіганні
23.02.2023 22:28 Ответить
А асфальтоукладчик чем хуже танка?
23.02.2023 22:31 Ответить
Навіть краще!
23.02.2023 22:31 Ответить
23.02.2023 22:34 Ответить
Що за хрєнь ?
23.02.2023 22:37 Ответить
я сподівався що американці нам допомагають , а не обіцянками годують . варіант більше 2 років лишіть собі . два роки без зброї Україна не витримає .
23.02.2023 22:39 Ответить
Министерка высоко сидит, далеко глядит.
Не переймайтесь.
23.02.2023 22:40 Ответить
Та дЕрмак усе парішає..., Байден наш...як казали моцкалі...
23.02.2023 22:40 Ответить
Схоже на якийсь разводняк для лохів у кремлі... Зараз випливуть ці Абрамси несподівано десь під Маріуполем
23.02.2023 22:40 Ответить
Druzja? A kak vo vremja vtoroi Mirovoi shlo vsjo nepreryvnom potokom iz Shtatov v rusnju? Tanki, samoljoty, jeda, mundity, gruzoviki..? Igra?
23.02.2023 22:42 Ответить
якщо інфа так само відповідає дійсності як інфа на передодні візиту Байдена, то є файно
23.02.2023 22:51 Ответить
З таким пафосом той ленд ліз підписували 9 травня.
23.02.2023 22:51 Ответить
к чему такая спешка? сарказм...
23.02.2023 22:58 Ответить
Та все вірно розраховано. До того часу на землю без народу заселиться народ без землі-їм ці танки і призначались від початку.
23.02.2023 23:00 Ответить
Та оставьте вы их себе наверное, через год они тут и в *** не впились
23.02.2023 23:03 Ответить
Гарний приклад того, що все потрібно мати своє, щоб не залежати від забаганок "союзників"
23.02.2023 23:17 Ответить
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/01/28/inside-story-biden-ukraine-tanks/

Президент Байден оголосив про плани щодо постачання Україні танків M1 Abrams

... Байден був занепокоєний тривалою суперечкою щодо танків, яка могла зашкодити його головній меті: збереженню єдності Заходу, очолюваного США, в умовах війни, що її розв'язала росія...

"Що робитимемо далі?" запитав Байден Джейка Саллівана, радника з питань національної безпеки, та державного секретаря Ентоні Блінкена

І тоді Блінкен запропонував можливий варіант вирішення цієї проблеми. А якщо оголосити про готовність США надати М1, але не зараз, а у майбутньому? Як частину плану із забезпечення довгострокових потреб Києва у війні? А війна ця може тривати, між іншим, довгі роки. Тоді Шольца можна було б переконати терміново надати українцям "Леопарди". Водночас, це дозволило б переконати міністра оборони Ллойда Остіна, який був проти постачання танків Abrams. На його думку, вони були занадто складними, тому для вирішення проблем, пов'язаних з навчанням українських військових та забезпеченню необхідної логістики, потребувався час.

І вже за тиждень Байден з'явився у Білого домі, щоб оголосити, що, за рекомендацією Остіна, Сполучені Штати відправлять 31 танк Abrams до України.. Також він оголосив про наміри Шольца надати Україні "Леопарди"...
23.02.2023 23:23 Ответить
Які ж ці америкоси мерзотники... бідон хоче дотягути до 2024, до осені, під вибори собі. Мразь кончена.
23.02.2023 23:24 Ответить
Гімнастерка армії...
23.02.2023 23:28 Ответить
че уж там, можно еще лет 5 подождать
23.02.2023 23:29 Ответить
це якась або провокація, або дурня..Всім країнам добре відомо, що в даному разі "напівзаходу" тут не спрацює..Або доможіть, щоб русню вигнати з нашої землі, або скажіть відверто: ви нам вже набридли. А не "рік-два-три-чотири-п'ять.. Через рік півкраїни потрощать..
23.02.2023 23:38 Ответить
а може і взагалі не отримати! тут не вгадаєш. ймовірність отримання десь фіфті/фіфті
23.02.2023 23:53 Ответить
Бред сивой кобылы.
24.02.2023 00:06 Ответить
Або через 10
24.02.2023 00:24 Ответить
Є варіант - через Китай...Іран та КНДР, але оформляти треба як гуманітарна допомога. З осені 21.02.22 перевірено.
24.02.2023 02:53 Ответить
Если шо, Шольц в курсі - скаже що для нього, через Україну.
24.02.2023 02:55 Ответить
А в Україні...та як завжди, хтось від Зеленського ******** по дорозі.
24.02.2023 02:56 Ответить
Та не спішіть ви так!? Давайте вже років через надцять, у нас же тут спокійно все, по-домашньому. Лицеміри!!!
24.02.2023 07:58 Ответить
А чого ви дивуєтесь їхньому лицемірству? Адже лицемірство є природним компонентом менталітету лівацької ліберастії. У тому числі і демократичної партії США.
24.02.2023 09:23 Ответить
 
 