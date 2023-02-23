Украина может получить танки M1 Abrams через год или больше, - Пентагон

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что американской стороне может понадобиться больше года, чтобы доставить обещанные танки M1 Abrams в Украину, а соответствующие планы все еще разрабатываются.

Об этом, как сообщает CNN, Вормут заявила в четверг во время мероприятия, организованного Defence Writers Group – ассоциацией журналистов, специализирующихся на военной тематике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут больше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", - отметила она.

Вормут уточнила, что один из рассматриваемых вариантов – это создание танков для Украины "с нуля", хотя обычно армия США для экспорта модернизирует уже имеющуюся технику. Другая опция – взять Abrams у стран, которые уже приобрели их, однако это "может испортить отношения с важными союзниками".