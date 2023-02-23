Украина может получить танки M1 Abrams через год или больше, - Пентагон
Министр армии США Кристин Вормут заявила, что американской стороне может понадобиться больше года, чтобы доставить обещанные танки M1 Abrams в Украину, а соответствующие планы все еще разрабатываются.
Об этом, как сообщает CNN, Вормут заявила в четверг во время мероприятия, организованного Defence Writers Group – ассоциацией журналистов, специализирующихся на военной тематике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, это я вам точно говорю. Ни один из вариантов, которые мы рассматриваем, не рассчитан на недели или два месяца. Есть и более длительные временные рамки. Но я думаю, что есть варианты, которые не займут больше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны взвесить преимущества и недостаток каждого из них", - отметила она.
Вормут уточнила, что один из рассматриваемых вариантов – это создание танков для Украины "с нуля", хотя обычно армия США для экспорта модернизирует уже имеющуюся технику. Другая опция – взять Abrams у стран, которые уже приобрели их, однако это "может испортить отношения с важными союзниками".
В 2011 году США заключили с «Дженерал Дайнемикс лэнд системз» контракт стоимостью 395 млн. долл. на поставку ВС Египта 125 комплектов для сборки танков M1A1 «Абрамс» в рамках одиннадцатого опциона к основному контракту.
После выполнения данного соглашения общее количество поставленных Египту танков M1A1 достигнет 1130 ед.
В 1990 году США передали Египту 700 танков m60. Танки были переданы бесплатно, вместо оригинальной цены 1,3 миллиона долларов, Египет только заплатил за их транспортировку.
Президент Байден оголосив про плани щодо постачання Україні танків M1 Abrams
... Байден був занепокоєний тривалою суперечкою щодо танків, яка могла зашкодити його головній меті: збереженню єдності Заходу, очолюваного США, в умовах війни, що її розв'язала росія...
"Що робитимемо далі?" запитав Байден Джейка Саллівана, радника з питань національної безпеки, та державного секретаря Ентоні Блінкена
І тоді Блінкен запропонував можливий варіант вирішення цієї проблеми. А якщо оголосити про готовність США надати М1, але не зараз, а у майбутньому? Як частину плану із забезпечення довгострокових потреб Києва у війні? А війна ця може тривати, між іншим, довгі роки. Тоді Шольца можна було б переконати терміново надати українцям "Леопарди". Водночас, це дозволило б переконати міністра оборони Ллойда Остіна, який був проти постачання танків Abrams. На його думку, вони були занадто складними, тому для вирішення проблем, пов'язаних з навчанням українських військових та забезпеченню необхідної логістики, потребувався час.
І вже за тиждень Байден з'явився у Білого домі, щоб оголосити, що, за рекомендацією Остіна, Сполучені Штати відправлять 31 танк Abrams до України.. Також він оголосив про наміри Шольца надати Україні "Леопарди"...