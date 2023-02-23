Волонтер Берлинская - Зеленскому и Резникову: Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди

Беспилотники – это то, где мы можем быть действительно независимы и не выпрашивать помощь. Наши инженеры из простейших комплектующих уже производят очень эффективные образцы. Но единицами, а нужно тысячами. Рои малых ударных дронов, залетающих в окопы и взрывающиеся, баражирующие боеприпасы на 10-15 км. Сухопутные и водные дроны. Системы радиоэлектронной борьбы и разведки. Это все реально. И тот, кто сделает это быстрее, выиграет эту войну.

Об этом заявила ветеран и волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема, от решения которой зависит, проиграем или выиграем мы эту войну. Без преувеличения. Именно поэтому я обращаюсь лично к Президенту и Министру обороны.

С Министром мы знакомы, с Президентом нет, потому будет правильно кратко представиться.

Владимир Александрович, меня зовут Мария Берлинская, с 2014 года я доброволец на войне и руководитель Центра поддержки аэроразведки.

С тех пор я делаю все возможное, чтобы отрасль беспилотных военных технологий стала вопросом государственной стратегии.

За эти 9 лет я провела сотни встреч с нашими депутатами, министрами и чиновниками для того, чтобы объяснить одно простое мнение: "Вскоре россия вернется с новым ударом. Тот, у кого будет больше эффективных ударных дронов – выиграет эту войну".

К сожалению, в большинстве случаев все предложения были успешно проигнорированы.

За рубежом тщательно изучали наш опыт войны, страны НАТО неоднократно приглашали на встречу с их военно-политическим руководством меня и нескольких ведущих экспертов, чтобы узнать, что такое современная технологическая война с Россией.

Последние несколько лет моя жизнь и карьера были за границей, преимущественно в США. Когда началась полномасштабная война, я вернулась в Украину.

Этот год я вкладываю все свои знания, профессиональный опыт и ресурсы для того, чтобы подготовить армию

(при поддержке CEO Club Ukraine и отныне и Kyiv School of Economics оттренировано на полигонах ГШ в рамках волонтерского проекта Victory Drones более 9000 военных, 36 000 зарегистрировано на закрытый теоретический курс "Применение технологий в условиях войны").

Обеспечить технологическими решениями (переданы через фонды, бизнесы, меценатов суммарно более 28 000 раций, дронов, планшетов, Старлинков) и дерегулировать отрасль, упростить правила игры для украинских производителей. Я уволилась с официальной работы, чтобы уделять войне все свое время.

Как вы знаете, на войне нет выходных. Все это полностью на волонтерских началах. Для меня честь быть в это ужасное время со своим народом.

Теперь по существу вопроса. Украинские производители беспилотных технологий не закрывают и 10% потребности фронта.

Дроны – это возможность разведывать, корректировать, поражать на опережение.

Дроны стали ключевым элементом поля боя, если нет дронов – арта "слепая". И сколько бы ни было снарядов, гаубиц, танков, горючего, средств связи – именно беспилотники определяют динамику войны.

По тем же причинам, аэроразведчики сейчас – приоритетная цель для врага, ведь найдя командный пункт, склад с боекомплектами и скорректировав огонь по технике, можно эффективно и безболезненно останавливать противника еще на подступах, в десятках километров до наших позиций. Можно не допускать огненный вал окупантов к нашим людям.

Как и все остальное на войне, дроны – это расходный материал. На практике это означает, что там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди.

Нет десятков тысяч дронов – значит, десятки тысяч людей теряют жизни и здоровье.

Напишу по пунктам проблемы отрасли и объясню, почему нужны неотложные решения.

Начну с хороших новостей:

25 декабря 2022 года, я опубликовала материал на "Украинской правде".

Статья называлась "Как мы убиваем своих", также было записано интервью с Яниной Сокловой. После этого со мной сконтактировали члены правительства, депутаты, юристы и нам удалось провести несколько правильных и нужных изменений.

Далее приводим текст на языке оригинала:

1) Відміна необхідності брати для волонтерів гарантійні листи від військової частини (в/ч)

Документ: Постанова Кабміну.

Результат: зекономлено десятки тисяч людино-годин волонтерів та командирів в/ч.

Допомогли: Свириденко, Тістик, Дорогань, Самоходський, Грищук.

2) Відміна визнання Держслужбою експортного контролю (ДСЕК) дрона Mavic-3 товаром подвійного призначення (ТПП)

Результат: Україна перестала офіційно визнавати цивільний дрон ТПП, на цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту.

Але вже було пізно, ми вистрілили собі в ногу. Було створено поганий прецедент для інших країн, через що ще з вересня почались проблеми із ввезенням дронів з ЄС.

Допомогли: суспільний розголос, весь волонтерський рух та притомні люди у владі.

3) Відміна мита і ПДВ на дрони, рації, тепловізори і прилади нічного бачення (ПНБ)

Документи: зміни до Податкового та Митного кодексів.

Результат: Найпоширеніші товари для захисту життя громадян не будуть обкладатись податком. Це уможливить знизити ціни та спростить завезення. Також передбачена можливість отримувати ці товари в експрес відправленнях.

Допомогли: Гетманцев, Железняк, Самоходський, Устінова, Наталуха, Южаніна, Васильченко, Бобровська, Безугла. Фінально – підпис Президента.

4) Ліквідація контролю над імпортом певних товарів з боку ДСЕК.

Документи: Постанова та зміни до Постанов Кабміну

Результат: ДСЕК більше не зможе місяцями гальмувати завезення комплектуючих до українських дронів, антидронових рушниць, засобів РЕР, РЕБ etc

Допомогли: Федоров, Свириденко, BRDO.

Тепер погані новини.

Цілий рік Держслужба експортного контролю блокувала ввезення комплектуючих в Україну, вимагаючи місяцями отримувати дозволи на кожен компонент.

Результат: Часто комплектуючі або не завозили, або провозили "в кишенях", за хабарі etc.

Низка виробників опустили руки і припинили виробництво. Як було сказано вище – досі галузь не задовольняє потреби фронту навіть на 10%, перекриваємо людьми.

Люди на фронті виконують для всіх нас єдине завдання. Вони виграють для нас час, час щоб ми встигли підготуватись. Героїзм це завжди наслідки чиїхось помилок.

Ми країна, яка не виробляє своїх чіпів, високоточної електроніки, оптики. Вся авіоніка, вся начинка наших БПЛА це імпорт.

Замість того, щоб шаленим пилососом втягувати все, що можна зі всього світу – ми втратили рік часу, тому що керівник ДСЕК Олександр Павліченко де-факто місяцями не впускав імпорт в Україну.

Чому Державна служба ЕКСПОРТНОГО контролю фактично контролює ІМПОРТ окреме питання. Основною задачею мало б бути контроль всього що виїжджає з України, аби уникнути реекспорту в треті країни. Натомість ДСЕК цілий рік впускає "по чайній ложці" критичні комплектуючі до роботизованої та безпілотної техніки. Фактично ДСЕК виграв для росії час.

Все можна відбудувати та відновити, та в нас є єдиний невідновлюваний ресурс – це люди. І люди закінчуються. Закінчуються тому, що західні партнери повільно дають зброю, побоюючись неконтрольованої ескалації.

Закінчуються тому, що ми воюємо всліпу, особливо вночі.

Поки ДСЕК місяцями блокувала завезення тепловізорів до безпілотників – росіяни запустили галузь в три зміни. Через кордон з Китаєм безперешкодно фурами везуть комплектуючі, кращих інженерів країни зганяють працювати над розробками ударників. Крім того, що в них і так було багато гарних зразків БПЛА – відкриваються десятки нових інженерних центрів.

Інженерів мотивують просто – ось комплектуючі, ось дедлайн по часу. Або робите сотні ефективних систем, або їдете "защіщать родіну" під Бахмут. Паралельно через прямий кордон тисячами завозяться Мавіки та інші китайські системи.

У Президента, Міністра та всіх, хто читає цю колонку, може логічно виникнути питання – але ж вище було сказано, що проблема контролю імпорту з боку ДСЕК вирішена?

Я теж так думала. Але як тільки нам вдалося Постановою Кабміну дати зелену дорогу технологіям, як з'явився законопроєкт 8415.

Законопроєкт цементує необмежені повноваження ДСЕК (або правонаступника ДСЕК 2.0), фактично все стає ще гірше ніж було.

Нам пояснювали, що законопроєкт разом протягують голова Комітету по обороні Олександр Завітневич та керівник ДСЕК Павліченко. Ми зустрілись з ними кілька днів тому, я пояснила всі ризики законопроєкту.

Виглядало так, що є конструктивний діалог. Але вже сьогодні, 22 лютого я дізнаюсь, що післязавтра, 24 лютого, в річницю вторгнення законопроєкт 8415 планують швидко проголосувати в Верховній Раді.

В сухому залишку:

1. В керівництві ДСЕК довго обманювали всіх нас, мовляв контроль над імпортом категорична вимога західних партнерів. І ми вірили, аж поки самі не перечитали законодавство ЄС.

Виявилось, що поширення експортного контролю на імпорт – це суто "українська особливість".

2. ДСЕК створили дуже поганий прецедент для інших країн. Фактично в країні, де зараз найбільше застосування дронів в історії людства, було офіційно визнано, що цивільний дрон Мавік, насправді товар подвійного призначення. Для кількох країн ЄС це стало сигналом, і з вересня дрони, на яких тримається весь фронт, стало дуже складно завозити.

Тобто і своєму розвиватись не даємо, і максимально ускладнюємо завезення навіть "весільних".

Насправді один такий "весільний" легко рятує життя і здоров'я цілій роті наших бійців.

Тепер треба йти просити в партнерів процедури спрощення. Ми прописали, які є шляхи вирішення глобальної проблеми для волонтерів та військових із ввезенням дронів з ЄС.

3. ДСЕК спільно з кількома депутатами намагаються зробити свої повноваження необмеженими і закріпити це в законі. Законопроєкт 8415.

Вони сміливо роблять це після всього суспільного розголосу щодо їхньої "роботи".

Це означає, що вони відчувають абсолютну безкарність, можливо їх хтось покриває.

Серед виробників і волонтерів немає єдиної думки – одні кажуть, що вони просто корупціонери, інші – що це реальний саботаж і зрада.

Я займаюсь питаннями розвідки, але шукати зрадників не моя спеціалізація, для цього є інші структури.

Однак, що я знаю точно, на місці путіна, якщо не медаль, то грамоту точно варто вручити. Стільки виграного для росії часу і можливостей.

Ми від всього залежні – ми змушені просити Хаймарси, гармати, літаки, танки, ППО і постійно розраховувати на добру волю світових політиків.

Безпілотники – це те, де ми можемо бути справді незалежні і не випрошувати допомогу. Наші інженери з найпростіших комплектуючих вже роблять дуже ефективні зразки. Але одиницями, а треба тисячами.

Простий приклад: партнери надали нам ракети Хаймарсів з максимальною дистанцією 80 км. Плюс ми стріляємо не з "нуля". Отже варто росіянам відтягнути склади, скупчення техніки на 65-70 км – і ми вже не дотягуємось. Ракети з Хаймарсів коштують сотні тисяч доларів.

Виробництво не безлімітне.

А тепер уявіть, що в в небі тисячі ударних літаків, що несуть кілограми вибухівки, з дистанцією 150+. І коштують всього 15-35 тисяч доларів.

Рої малих ударних дронів,які залітають в окопи і вибухають, баражуючі боєприпаси на 10-15 км. Сухопутні та водні дрони. Системи радіоелектронної боротьби та розвідки. Це все реально. І той, хто зробить це швидше – виграє цю війну.

Я не знаю, чому ніхто досі не поніс відповідальність за те, що було втрачено стільки часу для запуску найважливішої галузі. І за те, що вже на другому (насправді десятому) році війни ми досі змушені спиратися на китайські "весільні дрони".

Треба просто відкрити імпорт, дерегулювати галузь, не заважати – все інше ми зробимо.

Наш обов'язок захистити наших людей на фронті, виграти війну найшвидше і найнижчою ціною. Це поки реально.

Пане Президент, пане Міністр оборони, розраховую на ваші рішення", - заявила Берлінська.