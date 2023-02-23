РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Волонтеры для армии Война
82 323 60

Волонтер Берлинская - Зеленскому и Резникову: Там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди

марія,берлінська

Беспилотники – это то, где мы можем быть действительно независимы и не выпрашивать помощь. Наши инженеры из простейших комплектующих уже производят очень эффективные образцы. Но единицами, а нужно тысячами. Рои малых ударных дронов, залетающих в окопы и взрывающиеся, баражирующие боеприпасы на 10-15 км. Сухопутные и водные дроны. Системы радиоэлектронной борьбы и разведки. Это все реально. И тот, кто сделает это быстрее, выиграет эту войну.

Об этом заявила ветеран и волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Проблема, от решения которой зависит, проиграем или выиграем мы эту войну. Без преувеличения. Именно поэтому я обращаюсь лично к Президенту и Министру обороны.

С Министром мы знакомы, с Президентом нет, потому будет правильно кратко представиться.

Владимир Александрович, меня зовут Мария Берлинская, с 2014 года я доброволец на войне и руководитель Центра поддержки аэроразведки.

С тех пор я делаю все возможное, чтобы отрасль беспилотных военных технологий стала вопросом государственной стратегии.

За эти 9 лет я провела сотни встреч с нашими депутатами, министрами и чиновниками для того, чтобы объяснить одно простое мнение: "Вскоре россия вернется с новым ударом. Тот, у кого будет больше эффективных ударных дронов – выиграет эту войну".

К сожалению, в большинстве случаев все предложения были успешно проигнорированы.

За рубежом тщательно изучали наш опыт войны, страны НАТО неоднократно приглашали на встречу с их военно-политическим руководством меня и нескольких ведущих экспертов, чтобы узнать, что такое современная технологическая война с Россией.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр уничтожили позицию окупантов, метко сбросив гранаты с дрона. ВИДЕО

Последние несколько лет моя жизнь и карьера были за границей, преимущественно в США. Когда началась полномасштабная война, я вернулась в Украину.

Этот год я вкладываю все свои знания, профессиональный опыт и ресурсы для того, чтобы подготовить армию

(при поддержке CEO Club Ukraine и отныне и Kyiv School of Economics оттренировано на полигонах ГШ в рамках волонтерского проекта Victory Drones более 9000 военных, 36 000 зарегистрировано на закрытый теоретический курс "Применение технологий в условиях войны").

Обеспечить технологическими решениями (переданы через фонды, бизнесы, меценатов суммарно более 28 000 раций, дронов, планшетов, Старлинков) и дерегулировать отрасль, упростить правила игры для украинских производителей. Я уволилась с официальной работы, чтобы уделять войне все свое время.

Как вы знаете, на войне нет выходных. Все это полностью на волонтерских началах. Для меня честь быть в это ужасное время со своим народом.

Теперь по существу вопроса. Украинские производители беспилотных технологий не закрывают и 10% потребности фронта.

Дроны – это возможность разведывать, корректировать, поражать на опережение.

Дроны стали ключевым элементом поля боя, если нет дронов – арта "слепая". И сколько бы ни было снарядов, гаубиц, танков, горючего, средств связи – именно беспилотники определяют динамику войны.

По тем же причинам, аэроразведчики сейчас – приоритетная цель для врага, ведь найдя командный пункт, склад с боекомплектами и скорректировав огонь по технике, можно эффективно и безболезненно останавливать противника еще на подступах, в десятках километров до наших позиций. Можно не допускать огненный вал окупантов к нашим людям.

Как и все остальное на войне, дроны – это расходный материал. На практике это означает, что там, где нет дронов, расходным материалом становятся люди.

Нет десятков тысяч дронов – значит, десятки тысяч людей теряют жизни и здоровье.

Напишу по пунктам проблемы отрасли и объясню, почему нужны неотложные решения.

Начну с хороших новостей:

25 декабря 2022 года, я опубликовала материал на "Украинской правде".

Статья называлась "Как мы убиваем своих", также было записано интервью с Яниной Сокловой. После этого со мной сконтактировали члены правительства, депутаты, юристы и нам удалось провести несколько правильных и нужных изменений.

Читайте также: Зеленский подписал законы о льготном импорте беспилотников и тепловизоров

Далее приводим текст на языке оригинала:

1) Відміна необхідності брати для волонтерів гарантійні листи від військової частини (в/ч)

Документ: Постанова Кабміну.

Результат: зекономлено десятки тисяч людино-годин волонтерів та командирів в/ч.

Допомогли: Свириденко, Тістик, Дорогань, Самоходський, Грищук.

2) Відміна визнання Держслужбою експортного контролю (ДСЕК) дрона Mavic-3 товаром подвійного призначення (ТПП)

Результат: Україна перестала офіційно визнавати цивільний дрон ТПП, на цих Мавіках тримається вся перша лінія фронту.

Але вже було пізно, ми вистрілили собі в ногу. Було створено поганий прецедент для інших країн, через що ще з вересня почались проблеми із ввезенням дронів з ЄС.

Допомогли: суспільний розголос, весь волонтерський рух та притомні люди у владі.

3) Відміна мита і ПДВ на дрони, рації, тепловізори і прилади нічного бачення (ПНБ)

Документи: зміни до Податкового та Митного кодексів.

Результат: Найпоширеніші товари для захисту життя громадян не будуть обкладатись податком. Це уможливить знизити ціни та спростить завезення. Також передбачена можливість отримувати ці товари в експрес відправленнях.

Допомогли: Гетманцев, Железняк, Самоходський, Устінова, Наталуха, Южаніна, Васильченко, Бобровська, Безугла. Фінально – підпис Президента.

4) Ліквідація контролю над імпортом певних товарів з боку ДСЕК.

Документи: Постанова та зміни до Постанов Кабміну

Результат: ДСЕК більше не зможе місяцями гальмувати завезення комплектуючих до українських дронів, антидронових рушниць, засобів РЕР, РЕБ etc

Допомогли: Федоров, Свириденко, BRDO.

Тепер погані новини.

Цілий рік Держслужба експортного контролю блокувала ввезення комплектуючих в Україну, вимагаючи місяцями отримувати дозволи на кожен компонент.

Результат: Часто комплектуючі або не завозили, або провозили "в кишенях", за хабарі etc.

Низка виробників опустили руки і припинили виробництво. Як було сказано вище – досі галузь не задовольняє потреби фронту навіть на 10%, перекриваємо людьми.

Люди на фронті виконують для всіх нас єдине завдання. Вони виграють для нас час, час щоб ми встигли підготуватись. Героїзм це завжди наслідки чиїхось помилок.

Ми країна, яка не виробляє своїх чіпів, високоточної електроніки, оптики. Вся авіоніка, вся начинка наших БПЛА це імпорт.

Замість того, щоб шаленим пилососом втягувати все, що можна зі всього світу – ми втратили рік часу, тому що керівник ДСЕК Олександр Павліченко де-факто місяцями не впускав імпорт в Україну.

Чому Державна служба ЕКСПОРТНОГО контролю фактично контролює ІМПОРТ окреме питання. Основною задачею мало б бути контроль всього що виїжджає з України, аби уникнути реекспорту в треті країни. Натомість ДСЕК цілий рік впускає "по чайній ложці" критичні комплектуючі до роботизованої та безпілотної техніки. Фактично ДСЕК виграв для росії час.

Все можна відбудувати та відновити, та в нас є єдиний невідновлюваний ресурс – це люди. І люди закінчуються. Закінчуються тому, що західні партнери повільно дають зброю, побоюючись неконтрольованої ескалації.

Закінчуються тому, що ми воюємо всліпу, особливо вночі.

Поки ДСЕК місяцями блокувала завезення тепловізорів до безпілотників – росіяни запустили галузь в три зміни. Через кордон з Китаєм безперешкодно фурами везуть комплектуючі, кращих інженерів країни зганяють працювати над розробками ударників. Крім того, що в них і так було багато гарних зразків БПЛА – відкриваються десятки нових інженерних центрів.

Інженерів мотивують просто – ось комплектуючі, ось дедлайн по часу. Або робите сотні ефективних систем, або їдете "защіщать родіну" під Бахмут. Паралельно через прямий кордон тисячами завозяться Мавіки та інші китайські системи.

У Президента, Міністра та всіх, хто читає цю колонку, може логічно виникнути питання – але ж вище було сказано, що проблема контролю імпорту з боку ДСЕК вирішена?

Я теж так думала. Але як тільки нам вдалося Постановою Кабміну дати зелену дорогу технологіям, як з'явився законопроєкт 8415.

Законопроєкт цементує необмежені повноваження ДСЕК (або правонаступника ДСЕК 2.0), фактично все стає ще гірше ніж було.

Нам пояснювали, що законопроєкт разом протягують голова Комітету по обороні Олександр Завітневич та керівник ДСЕК Павліченко. Ми зустрілись з ними кілька днів тому, я пояснила всі ризики законопроєкту.

Виглядало так, що є конструктивний діалог. Але вже сьогодні, 22 лютого я дізнаюсь, що післязавтра, 24 лютого, в річницю вторгнення законопроєкт 8415 планують швидко проголосувати в Верховній Раді.

Также смотрите: Очередная партия беспилотников Poseidon на Кипре готовится к отправке в Украину. ФОТО

В сухому залишку:

1. В керівництві ДСЕК довго обманювали всіх нас, мовляв контроль над імпортом категорична вимога західних партнерів. І ми вірили, аж поки самі не перечитали законодавство ЄС.

Виявилось, що поширення експортного контролю на імпорт – це суто "українська особливість".

2. ДСЕК створили дуже поганий прецедент для інших країн. Фактично в країні, де зараз найбільше застосування дронів в історії людства, було офіційно визнано, що цивільний дрон Мавік, насправді товар подвійного призначення. Для кількох країн ЄС це стало сигналом, і з вересня дрони, на яких тримається весь фронт, стало дуже складно завозити.

Тобто і своєму розвиватись не даємо, і максимально ускладнюємо завезення навіть "весільних".

Насправді один такий "весільний" легко рятує життя і здоров'я цілій роті наших бійців.

Тепер треба йти просити в партнерів процедури спрощення. Ми прописали, які є шляхи вирішення глобальної проблеми для волонтерів та військових із ввезенням дронів з ЄС.

3. ДСЕК спільно з кількома депутатами намагаються зробити свої повноваження необмеженими і закріпити це в законі. Законопроєкт 8415.

Вони сміливо роблять це після всього суспільного розголосу щодо їхньої "роботи".

Це означає, що вони відчувають абсолютну безкарність, можливо їх хтось покриває.

Серед виробників і волонтерів немає єдиної думки – одні кажуть, що вони просто корупціонери, інші – що це реальний саботаж і зрада.

Я займаюсь питаннями розвідки, але шукати зрадників не моя спеціалізація, для цього є інші структури.

Однак, що я знаю точно, на місці путіна, якщо не медаль, то грамоту точно варто вручити. Стільки виграного для росії часу і можливостей.

Ми від всього залежні – ми змушені просити Хаймарси, гармати, літаки, танки, ППО і постійно розраховувати на добру волю світових політиків.

Безпілотники – це те, де ми можемо бути справді незалежні і не випрошувати допомогу. Наші інженери з найпростіших комплектуючих вже роблять дуже ефективні зразки. Але одиницями, а треба тисячами.

Простий приклад: партнери надали нам ракети Хаймарсів з максимальною дистанцією 80 км. Плюс ми стріляємо не з "нуля". Отже варто росіянам відтягнути склади, скупчення техніки на 65-70 км – і ми вже не дотягуємось. Ракети з Хаймарсів коштують сотні тисяч доларів.

Виробництво не безлімітне.

А тепер уявіть, що в в небі тисячі ударних літаків, що несуть кілограми вибухівки, з дистанцією 150+. І коштують всього 15-35 тисяч доларів.

Также читайте: 20 ударных дронов "Shahed" уничтожены вечером 10 февраля, - Воздушные силы

Рої малих ударних дронів,які залітають в окопи і вибухають, баражуючі боєприпаси на 10-15 км. Сухопутні та водні дрони. Системи радіоелектронної боротьби та розвідки. Це все реально. І той, хто зробить це швидше – виграє цю війну.

Я не знаю, чому ніхто досі не поніс відповідальність за те, що було втрачено стільки часу для запуску найважливішої галузі. І за те, що вже на другому (насправді десятому) році війни ми досі змушені спиратися на китайські "весільні дрони".

Треба просто відкрити імпорт, дерегулювати галузь, не заважати – все інше ми зробимо.

Наш обов'язок захистити наших людей на фронті, виграти війну найшвидше і найнижчою ціною. Це поки реально.

Пане Президент, пане Міністр оборони, розраховую на ваші рішення", - заявила Берлінська.

беспилотник (4104) Зеленский Владимир (21568) Минобороны (9546) Берлинская Мария (21) Резников Алексей (1173) дроны (4441)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Два колишніх генпрокурори. Один працював при Зеленському, інший - при Порошенко. Один намагався втекти з України, інший - пішов на фронт боронити державу. Але зелейобнуті і вкраїнчики ненавидять і цькують саме Луценка, який пішов на війну, а не ухилянта Рябошапку
показать весь комментарий
23.02.2023 22:58 Ответить
+21
Якби з 14 мільярдів доларів, які були потрачені на дороги, виділили 1 мільярд на Дрони-камікадзе, то ми мали 10 тисяч дронів.
А так - ні доріг, ні дронів, ні розуму.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:04 Ответить
+20
Знайшла до кого звертатися. До тих, хто весь час шукає де б ще щось вкрасти.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І це правда!
Кацапські свинособаки всіма правдами і неправдами намагаються перетягнути виробництво до себе від дружніх терористичних режимів, іранці китайці вже ***********...А що ми маємо?А ну так незручні запитання ,знову не на часі...
показать весь комментарий
23.02.2023 22:49 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 23:46 Ответить
А в чому вона неправа?Кілька ударних дронів можуть залишити 10 млну москву без світла та газу потрібно тільки знати куди їх направити...
показать весь комментарий
23.02.2023 22:54 Ответить
який толк і військова вигода якщо москва окажется без світла чи газу?
показать весь комментарий
23.02.2023 23:04 Ответить
Огромный. Это 12-миллионный финансовый и логистический центр, там соредоточено чуть ли не 50% экономики Расии.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:20 Ответить
не 50 а 15 відсотків економіки в москві
показать весь комментарий
23.02.2023 23:49 Ответить
Да ясно, что не 50. Это административный центр, на который завязаны эти 50% экономики, там офисы всех добывающих компаний и налоги от их продажи поступают туда. Оттуда всё управляется.
Это как Кощеева игла.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:53 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 22:51 Ответить
Знайшла до кого звертатися. До тих, хто весь час шукає де б ще щось вкрасти.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:54 Ответить
Вона все правильно робить - земарафонці бояться розголосу.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:17 Ответить
З одного боку то так, з іншого - реально вони почнуть боятися, коли всі вони опиняться як павуки в однієї склянці і чекати кого з'їдять наступним.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:54 Ответить
Це не від неї залежить.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:22 Ответить
Вигрє війну той, хто запише більше всього відосиків. Відосики наша зброя, відосики наша перемога.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:54 Ответить
а танки і літаки вже без потреби.. одними дронами впораемося.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:55 Ответить
"А шо я буду с етого імєть ?"
показать весь комментарий
23.02.2023 22:55 Ответить
The Wall Street Journal: "Генерал Валерій Залужний, який є потенційним політичним суперником Зеленського, потребує підпису президента для того, щоб дати інтерв'ю ЗМІ. Але Зеленський рідко погоджується на те, щоб Залужний спілкувався з журналістами"
показать весь комментарий
23.02.2023 22:55 Ответить
наивная, найвеличниший не слова не понял, слишком много букв, президенту нужно картинки показывать
показать весь комментарий
23.02.2023 22:55 Ответить
а краще хриплі відосики з неголеним ху...граєм
показать весь комментарий
23.02.2023 23:03 Ответить
Той Президент , котрий посадить своїх друзів крадїїв корупціонерів та агентів ворога, той виграє війну, бо заслужить на довіру партнерів й більш потужну допомогу
показать весь комментарий
23.02.2023 22:56 Ответить
Все вірно, бо тепер від довіри наріда майже нічого не залежить.
показать весь комментарий
23.02.2023 22:58 Ответить
Довірою тебе ****** не побороти -зброя потрібна
показать весь комментарий
23.02.2023 23:01 Ответить
Ти чого завила, *****?
показать весь комментарий
23.02.2023 23:05 Ответить
Два колишніх генпрокурори. Один працював при Зеленському, інший - при Порошенко. Один намагався втекти з України, інший - пішов на фронт боронити державу. Але зелейобнуті і вкраїнчики ненавидять і цькують саме Луценка, який пішов на війну, а не ухилянта Рябошапку
показать весь комментарий
23.02.2023 22:58 Ответить
таке може відбуватися тільки, коли завітневич, павліченко, єрмак та сам найогидніший - є агентами, корупціонерами та зрадниками!
спецслужби теж заплющили очі

дамо їм зробити нас ще раз? чи на цей раз все ж таки зробимо їх, поки вони не зробили нас?!

ненавиджу цих зелених покидьків!
показать весь комментарий
23.02.2023 23:02 Ответить
Не просто депутати, а відомі бандюки. Побили, між іншим, волонтера, що приїхав на цвинтар відвідати могилу батька, а до цього мав необачність критикувати цю підарасню, що по суті захопила селищну громаду і влаштувала там своє міні днр під крилом Завітневича - голови СН Черкащини.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:06 Ответить
Війну виграє той у кого буде більше асфальтованих і освітлених доріг.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:03 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 23:04 Ответить
Якби з 14 мільярдів доларів, які були потрачені на дороги, виділили 1 мільярд на Дрони-камікадзе, то ми мали 10 тисяч дронів.
А так - ні доріг, ні дронів, ні розуму.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:04 Ответить
Але ж офшори забули - наріка, завхоза.... та їх там дохреніша - там вже у банківськи ячейки не влазить.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:11 Ответить
Это что за модель дронов такая дешёвая?
показать весь комментарий
23.02.2023 23:13 Ответить
100 тысяч, это дешевая?)
показать весь комментарий
23.02.2023 23:33 Ответить
Самий дешевий дрон камікадзе який може пошкодити чи знищити будь-яку техніку і вбивати до десятка за раз м'яса чи навіть більше якщо солдатами керує м'ясник чи солдати просто зразку срочка в совковій армії тобто навчані морально застарілій безглуздій стройовій підготовці яка підсвідомо заставляє збиратись в стадо, так ось самий дешевий дрон коштує 350$. Так без ніяких тисяч а просто 350 доларів.

І цим дроном спалюють танки за мільйони доларів.
показать весь комментарий
24.02.2023 01:20 Ответить
пані волонтерко, мушу вас розчарувати - те, чи виграємо ми цю війну, чи програємо, чи вирішемо, що виграли, насправді програвши - залежить виключно від того, що дєрьмак пояснить своїй зе-лупі... так що такий довгий текст даремний, вони так багато не читають...
показать весь комментарий
23.02.2023 23:05 Ответить
А може написати заяву в СБУ про державну зраду
показать весь комментарий
23.02.2023 23:10 Ответить
Звісно агентура кремля з ОП не хоче щоб потреби ЗСУ були покриті на всі 100 %
показать весь комментарий
23.02.2023 23:13 Ответить
всі свідомі українці для себе зрозуміли просту річ - Боневтіку криворізькому ВИГІДНО, щоб війна не закунчувалась якомога довше, бо для нього і його ЗЕлайно-команди з війни тільки профіти:
1) нійякої опозиціі і критики
2) майже необмежені повноваження на весь період військового стану
3) необмежені можливості розкрадання бюджету і узурпації влади
4) всі факапи списуються на війну та на москалів
5) героїзація в очах західного світу
тобто, прагнення українців як нашвидше пермогти москалів є діаметрально протилежним прагненням діючої влади.
Таким чином, подібні звернення просто ніяк не викликають імпатії з боку владних вислюків і мають вирішуватись іншим чином. На превеликий жаль..
показать весь комментарий
23.02.2023 23:16 Ответить
Вот только не надо клеветать на найвелычнишого, ведь все знают. что война была выгодна исключительно Порошенко. Почему же он и не хотел заглянуть в глаза (или куда там, я уже забыл), и перестать стрелять.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:25 Ответить
а шо не так
показать весь комментарий
23.02.2023 23:17 Ответить
Так шо увесь дсек уместе с д'ермаком закуканить.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:18 Ответить
А що їм люди? Для Зеленського та Резникова цінність гроші, а не люди...
показать весь комментарий
23.02.2023 23:31 Ответить
Ця зелена влада дограється, бо якщо ми почнемо програвати війну через їхню жадібність і бажання красти під час війни. То повісимо їх на столбах, вже буде нічого втрачати.
показать весь комментарий
23.02.2023 23:32 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2023 23:44 Ответить
...Найпоширеніші товари для захисту життя громадян не будуть обкладатись податком. Це уможливить знизити ціни та спростить завезення. Також передбачена можливість отримувати ці товари в експрес відправленнях.Допомогли: Гетманцев, Железняк, Самоходський, Устінова, Наталуха, Южаніна, Васильченко, Бобровська, Безугла...

Я Або я в лижах на асфальті,або ця волонтерка не сповна розуму.Тіщенко хоч не допомагав?
показать весь комментарий
24.02.2023 00:32 Ответить
Вподобайка.

Повністю згідний.
показать весь комментарий
24.02.2023 01:08 Ответить
я ПОВНІСТЮ підтримую ВСЕ, ПРО ЩО НАПИСАЛА Марія Берлінська, про що передає Цензор.НЕТ у статті "Волонтерка Берлінська - Зеленському та Резнікову: Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди" - Джерело:

Ця інформація - СТРАТЕГІЧНО ВАЖЛИВА! Це - ВИРІШАЛЬНИЙ ФАКТОР!

Це ТЕХНОЛОГІЇ, які ЗБІЛЬШУЮТЬ ТОЧНІСТЬ ЗБРОЇ В БАГАТО РАЗІВ! НА ПОРЯДКИ! Без такої точності ніякі снаряди і ракети не врятують, тому що знадобилося б витрачати їх в рази більше ніж зараз, тож їх би точно не вистачило б.
Тобто, ці технології - це і є "game changer". І їх потрібно не 10%, а 200%.

Це інформація про те, ХТО ПЕРЕМОЖЕ У ЦІЙ ВІЙНІ!

Це все реально. І той, хто зробить це швидше - виграє цю війну.
показать весь комментарий
24.02.2023 04:55 Ответить
Повісити тих зрадників з дсек на Майдані, нехай гойдаються в приклад для наступних. Контррозвідка СБУ сраку підняти не може без команди від боса з банкової, щоб тих зрадників в буцигарню замкнути. Дочекаєтесь і ви своєї участі.
показать весь комментарий
24.02.2023 05:20 Ответить
Одні тільки факти, що Марія Берлінська розкопала про ДСЕК, зокрема, що поширення ЕКСПОРТНОГО контролю на ІМПОРТ - це "українська особливість",

тобто ВИКРИЛА СИСТЕМНУ СХЕМУ...

вартий Нобелівської премії миру

(тому що завдяки цьому факту Україна зможе перемогти, а тільки перемога України може привезти до миру - це необхідна умова для миру у світі).

І ця історія дає підстави припустити, що Марій Берлінська знайде ще й інші корупційні схеми, які СИСТЕМНО шкодять Україні. І теж запропонує, як їх виправити чи прибрати.
показать весь комментарий
24.02.2023 05:23 Ответить
Через те, НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВА ця тема,

я ПРОПОНУЮ ПРИЗНАЧИТИ Марію Берлінську РАДНИКОМ Президента України

(як мінімум - радником Секретаря РНБО)

наприклад, з питань СТРАТЕГІЧНИХ СИСТЕМ ОБОРОНИ

ОБОВ'ЯЗКОВО - з правом ОСОБИСТО ПОВІДОМЛЯТИ Президенту України БУДЬ-ЯКУ інформацію У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, про що і коли цей радник вважатиме за потрібне (необхідне).
(І, зрозуміло, з відповідним допуском до таємної інформації.)
показать весь комментарий
24.02.2023 05:32 Ответить
Ара ще не встиг втридорога закупити
показать весь комментарий
24.02.2023 07:50 Ответить
Немає сумніву що закий опір, тому потугу на недопущення поставок дронів, коплектуючих, тепловозів. Прицілів, та всього іншого- це робота прямих агентів ерефії. Бо люди які помилялися не робили б такого системного опору. Корупціонери просто брали б гроші, і були б зацікавлені у зміщенні поставок щоб мати більше доходу. А тут пряма боротьба. При чому боротьба відкрита, не боячись, бо мають тверде прикриття на самому верху влади, в ОП. То і Верховна Рада їх прикриває. Це така ж робота ерефії як і по зриву роблти ВПВ до війни і до сьогодення і так по всіх напрямках
показать весь комментарий
24.02.2023 07:55 Ответить
Ничего этого не знал, но жопой чувствовал что наё*уют свои. К слову. Свою (autel evo 2pro ) птичку потерял из-за некомпетентности своих и банальной отсутствии оперативной связи.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:14 Ответить
яйця запропонуй по 17, гуманітарку у Запоріжжі та дороги підремонтувати у Дніпрі, а на безпілотниках багато кєша не зіб'єш і хто такі зе-паяць та мародер-Рєзніков, Єрмак у країні керує.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:32 Ответить
"Героїзм це завжди наслідки чиїхось помилок" і "в смерті кожного солдата винен офіцер" - за ці вислови ще в радянській арміі я дуже поплатився від замполіта... а тепер першу фразу прочитав в статті від Жінки - знає, що каже.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:54 Ответить
Завітневич та Павліченко - це прізвища тих вилупків, яких потрібно судити за зраду, або краще відправити замість дрона у розвідку десь через мінне поле.
Питання до пані Берлінської - як знайти ефективний спосіб боротьби з цими ворожими Крысами? ЗМІ схоже повільно це питання рухають, а в людей немає головного інструменту зараз - вуличних протестів.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:11 Ответить
Петицію хтось створив вже, щоб перевірила СБУ Павліченка і всіх його поплічників? На предмет державної зради. Ми будемо за день за ці петиції голосувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:13 Ответить
А якщо Павлюченка і його підлеглих відправити під Бахмут , Україну захищати , може його наступники побояться бути корупціонерами , зрадниками . Тільки в Україні саботажник і зрадник отримує зарплати , премії від держави і від ворога .
показать весь комментарий
25.02.2023 19:07 Ответить
Там де немає снарядів та мін, необхідної кількості, там расходним матеріалом є бійці, там купа відказників, ніхто не хоче вмирати за зря. Коли е снаряди всі воюють і воювати веселіше. Пропоную фракцію слуг разом з оп на першу лінію з автоматами та гранатами на тиждень. І тоді все буде а разом і необхідні закони
показать весь комментарий
26.02.2023 18:11 Ответить
 
 