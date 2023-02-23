Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием - Столтенберг
Североатлантический Альянс заметил признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия, которое может быть использовано для наступательных действий в Украине.
Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мы не зафиксировали никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это. Именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники были очень четкими, предостерегая от этого. И Китай, конечно, не должен поддерживать незаконную войну России", - отметил он.
Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а полномасштабная война России против Украины нарушает Устав ООН.
"Основной принцип этого Устава – уважать территориальную целостность других стран, а не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч солдат. Конечно, Китай не должен быть частью этого", – добавил генсек Альянса.
Китай намного слабее чем многим кажется - этот огромный организм хочет жрать и потеря рынков для Китая станет смертельным выстрелом себе же в голову.
Я уверен - страны НАТО, Великобритания и США не станут долго нянчится с Китаем, а закроют свои рынки и на этом эпоха Китая завершится. Напомню - ни одна страна против которой были введены санкции, так и не смогла восстановится в том виде, в котором была до санкций.
Не зрозуміло лякає чи що? Чим Китай готуватись допомагати Росії чи завтра "мирним планом" Китаю?