Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием - Столтенберг

Североатлантический Альянс заметил признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия, которое может быть использовано для наступательных действий в Украине.

Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не зафиксировали никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это. Именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники были очень четкими, предостерегая от этого. И Китай, конечно, не должен поддерживать незаконную войну России", - отметил он.

Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а полномасштабная война России против Украины нарушает Устав ООН.

"Основной принцип этого Устава – уважать территориальную целостность других стран, а не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч солдат. Конечно, Китай не должен быть частью этого", – добавил генсек Альянса.