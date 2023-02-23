РУС
Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием - Столтенберг

Североатлантический Альянс заметил признаки того, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию оружия, которое может быть использовано для наступательных действий в Украине.

Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы не зафиксировали никаких поставок летальной помощи из Китая в Россию, но мы видели признаки того, что они рассматривают и, возможно, планируют это. Именно поэтому Соединенные Штаты и другие союзники были очень четкими, предостерегая от этого. И Китай, конечно, не должен поддерживать незаконную войну России", - отметил он.

Читайте также: Китай в ООН: Предоставление оружия и злоупотребление санкциями не приблизят мир в Украине

Столтенберг подчеркнул, что Китай является членом Совета Безопасности ООН, а полномасштабная война России против Украины нарушает Устав ООН.

"Основной принцип этого Устава – уважать территориальную целостность других стран, а не вторгаться в другую страну с сотнями тысяч солдат. Конечно, Китай не должен быть частью этого", – добавил генсек Альянса.

Китай должен понять одно - поставка оружия рашки уничтожит сам Китай. Китай рашке бесплатно ничего не даст, но и заработать на рашке Китай не сможет столько - сколько он зарабатывает продавая свое барахло за рубежом.

Китай намного слабее чем многим кажется - этот огромный организм хочет жрать и потеря рынков для Китая станет смертельным выстрелом себе же в голову.

Я уверен - страны НАТО, Великобритания и США не станут долго нянчится с Китаем, а закроют свои рынки и на этом эпоха Китая завершится. Напомню - ни одна страна против которой были введены санкции, так и не смогла восстановится в том виде, в котором была до санкций.
23.02.2023 23:32
23.02.2023 23:41
Аякже! У Росії більше друзів не залишилось...
23.02.2023 23:28
рашка вже давно порушила статус ООН і їй за це нічого.Так що свято війни прожовжується всім на все насрати.
23.02.2023 23:21
23.02.2023 23:28
Столтенберг, йди покури. Нехай Джонсонюк покерує.
23.02.2023 23:30
23.02.2023 23:32
Очень сложно уничтожить Китай!
23.02.2023 23:37
та ніхто його не буде і намагатимется знищувати. Китай допомагатиме раше зі зброею відкрито, сподіваючись на допомогу з Тайванем.
23.02.2023 23:45
Есть такое выражение - с жиру бесятся. Так вот - что Китай, что рашка бесятся с жиру и чтобы эту дурку остановить, нужно просто перестать кормить эти два надоразумения.
23.02.2023 23:50
23.02.2023 23:41
Вони зроблять все по-китайські: замість зброї відправлять своїх солдатів. Їх у них багато, тому якщо якась кількість не повернеться, то ніхто плакати не буде. Вигадають якусь казочку про звільнених у запас військовослужбовців, створять ПВК і будуть воювати.
23.02.2023 23:44
Ну солдат он отправлять не будет, это точно. А вот боеприпасами, пушками, дронами, может даже бронетехникой. Хотя, тогда США могут официально признать Тайвань, а это уже большая проблема. Да и Совет безопасности ООН совсем потеряет, хоть какое-то значение. И реформа ООН пойдет ускоренными темпами. Т.е. Китай на шпагате - ему выгодно нагрузить США войной в Украине, окончательно сделать рашку своим вассалом и использовать ее при захвате Тайваня, с другой стороны это усиление международной напряженности, падение экономических показателей, вероятный конфликт с США, когда Китай еще не совсем готов.
24.02.2023 13:43
Є ознаки того, що Китай може готуватись допомагати Росії зброєю, - Столтенберг

Не зрозуміло лякає чи що? Чим Китай готуватись допомагати Росії чи завтра "мирним планом" Китаю?
23.02.2023 23:59
НУ ТАК А ВЫ ПОМОГАЙТЕ ТАЙВАНЕ ОРУЖИЕМ !)
24.02.2023 00:29
Как ни странно, может быть смешно, когда на китайском ружии все будет иероглифами...
24.02.2023 03:16
Ні разу не третя світова.
24.02.2023 10:03
 
 