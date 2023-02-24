США о резолюции Генассамблеи ООН: 141 страна сказала России - "Выведи войска из Украины!"

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала результаты голосование Генеральной ассамблеи ООН по украинской резолюции: 141 страна сказала России: "Выведи войска из Украины!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как сказано в украинской резолюции, эта 141 страна вновь повторили четкое требование к России – выведи войска немедленно, полностью и без каких-либо условий из украинской международно признанной территории, отправь свои войска домой и положи конец этой войне", - заявила американский дипломат.

Томас-Гринфилд назвала это голосование "историческим". "Вы видели, что через год после российского незаконного, неспровоцированного, полномасштабного вторжения в Украину, страны мира показали, что мы стоим с Украиной", - сказала американский посол.

"141 страна голосовала за то, чтобы придерживаться Хартии ООН. Только семь голосовали против этого. 141 страна голосовала за всеохватывающий, справедливый и продолжающийся мир в Украине, 141 страна подтвердила, что такой мир должен корениться в фундаментальных принципах Хартии ООН суверенитета, территориальной целостности и права на самооборону", - отметила посол США в ООН.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, проголосовала за резолюцию "Принципы Устава ООН, которая является основой достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", проект которой внесен 57 странами, включая Украину.

За проект проголосовала 141 страна, против – 7, воздержались – 32. Против проголосовали КНДР, Эритрея, Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Воздержались среди прочих Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Армения.