12 535 61

США о резолюции Генассамблеи ООН: 141 страна сказала России - "Выведи войска из Украины!"

оон,генеральна,генасамблея,асамблея

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала результаты голосование Генеральной ассамблеи ООН по украинской резолюции: 141 страна сказала России: "Выведи войска из Украины!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Как сказано в украинской резолюции, эта 141 страна вновь повторили четкое требование к России – выведи войска немедленно, полностью и без каких-либо условий из украинской международно признанной территории, отправь свои войска домой и положи конец этой войне", - заявила американский дипломат.

Томас-Гринфилд назвала это голосование "историческим". "Вы видели, что через год после российского незаконного, неспровоцированного, полномасштабного вторжения в Украину, страны мира показали, что мы стоим с Украиной", - сказала американский посол.

"141 страна голосовала за то, чтобы придерживаться Хартии ООН. Только семь голосовали против этого. 141 страна голосовала за всеохватывающий, справедливый и продолжающийся мир в Украине, 141 страна подтвердила, что такой мир должен корениться в фундаментальных принципах Хартии ООН суверенитета, территориальной целостности и права на самооборону", - отметила посол США в ООН.

Читайте также: Генассамблея ООН поддержала резолюцию с украинской "формулой мира"

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, проголосовала за резолюцию "Принципы Устава ООН, которая является основой достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", проект которой внесен 57 странами, включая Украину.

За проект проголосовала 141 страна, против – 7, воздержались – 32. Против проголосовали КНДР, Эритрея, Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Воздержались среди прочих Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Армения.

Автор: 

ООН (4227) россия (96895) США (27706) резолюция ООН (28)
Топ комментарии
+16
Вы зря так считаете. Марокко - союзник США и так же как остальные, передает ВСУ кажется 90 танков Т-72.
24.02.2023 00:18 Ответить
+13
Нисколько. Резолюция это не сделает. Нужна военная победа.
24.02.2023 00:27 Ответить
+9
Ну всьо, завтра війні гаплик і підемо на шашлики.
24.02.2023 00:01 Ответить
Африка в запасі у рашки!
24.02.2023 00:01 Ответить
Вы зря так считаете. Марокко - союзник США и так же как остальные, передает ВСУ кажется 90 танков Т-72.
24.02.2023 00:18 Ответить
Тоді так: тільки Африка в запасі у рашки! І Корея (північна)....
24.02.2023 00:31 Ответить
Вот насчет Кореи....Польша купила в Ю.К. новейший танк "Черная Пантера". Это самый дорогой на сегодняшний день танк. Купила аж 1000 шт, 200 уже приехали. Вот почему бы не отдать 100 шт, ВСУ? Для танка была бы проверка в бою......На этот вопрос я никак не могу найти ответа, хотя Польшу трудно упрекнуть.....
24.02.2023 00:35 Ответить
СЛОВО північна це не ПІВДЕННА!
24.02.2023 00:38 Ответить
в вашому пості, прекрасно все)))) для 5-ти річного ви досить непагано пишите!
24.02.2023 03:51 Ответить
А срака не злипнеться, вони це беруть для власної безпеки, а не пускають гроші на асфальт 🙄
24.02.2023 08:54 Ответить
Ну всьо, завтра війні гаплик і підемо на шашлики.
24.02.2023 00:01 Ответить
завтра "китайські пісні про головне" - про "формулу миру"
24.02.2023 00:06 Ответить
Можна від Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд прокоментувала результати голосування по третій по значимості після США та України країни світу - суть позиції Китаю?))
24.02.2023 00:05 Ответить
Чомусь зараз прийнято казати посолка, міністерка, шоферка тощо.
24.02.2023 00:10 Ответить
Можна і послиха...ліпше по протоколу, мало що.
24.02.2023 00:19 Ответить
послиця !!!
24.02.2023 05:39 Ответить
такі нові правила української мови ...
24.02.2023 06:11 Ответить
Нічого нового, то старі. До 30-х років минулого століття Київ говорив так, як сьогодні галичани. Різниці, практично, не було.
24.02.2023 08:12 Ответить
Росія рік тому порушила статус ООН і продожує порушувати ба більше вже Китай 1 березня оголосив мобілізацію це підготовка до воєнних дій.Ми на порозі реально 3 світової.
24.02.2023 00:08 Ответить
Якщо Китай попхне на Сибір, то другій армії буде гаплик. У них же в батальйоні мільйон китайозів.
24.02.2023 00:13 Ответить
Китай не попре на Сибір Китай цікавить Тайвань,а також своя гра якщо вона почнеться на поставку зброї рашки в обмін на Тайвань і інші речі.
24.02.2023 00:15 Ответить
Шо там того Тайваню. З гулькин ніс.
24.02.2023 00:16 Ответить
Там сильна Армія яку підримує не тільки США а і Японія.Там такий може бути заміс що мало всьому світу не покажеться.
24.02.2023 00:36 Ответить
Ну і навіщо Китаю цей великий заміс заради крихітного остврівка, коли можна без замісу захопити величезні багаті ресурсами територі
24.02.2023 06:35 Ответить
А як можна захопити захоплене? Не менше третини Сибіру вже і та анексована, по-факту, Китаєм.
24.02.2023 08:13 Ответить
Ось і залишилось остаточно закріпити цю анексію, увівши туди війська та повністю інтегрувавши Сибір політична та економічно до Китаю та видати це як велике досягнення китайскої влади
24.02.2023 09:16 Ответить
тим не менше, війноа на Тайвані, це 3.14здець для усієї мікраекретрніки світу, насамперед 3.14здець виробництву CPU для ПК/ноутів/мобільних телефонів, GCPU і чіпсетів для усього ...
24.02.2023 06:15 Ответить
Если Китай пойдет на Тайвань, будет то же, что и россии с Украиной, получит по морде. Да и вообще Китай за всю историю никогда не выиграл ни одной войны, да слабенький Вьетнам в 1977 дал ему по морде, а вот у рашки отжать запросто, тем более, что на востоке у рашки войск уже нет.
показать весь комментарий
24.02.2023 00:37 Ответить
там ни войск, ни людей!
тайга
24.02.2023 00:40 Ответить
Так але Китай ні коли не мав стільки зброї і можливості в арсеналі як зараз тай можливості виробництва зброї.А навіщо щось у рашки віджимати на пряму вони вже через 5 років відужмуть без зброї ,а зараз викачують все що хочуть.Тай ядерка поки що ********* Китай.
24.02.2023 01:03 Ответить
В 1977 г Китай напал на Вьетнам - 600 тыс. военнослужащих с тяжелым вооружением и авиацией, встретило 60 тыс военнослужащих Вьетнама и 150 тыс добровольцев с минимальным вооружением и Китайцы проиграли, а наступать на Тайвань - через пролив и против страны которая технически и интеллектуально сильнее - это безумие, я думаю, что китайцы не дураки и воевать не пойдут, а будут действовать как всегда тихой сапой.
24.02.2023 03:26 Ответить
Вау!!! Тайвань нележить рашці? Тобто вона китайцям може щось там дозволити або ні? Пане, припиніть курити , те що ви курите
24.02.2023 00:52 Ответить
Пане трохи мізки включити не пробували і якраз меньше курити?Китайці хочуть Тайвань,постачання зброї рашці завдасть багато клопотів нам і союзникам.А Китай тим часом весь свій арсенал спрямує на Тайвань ,а це вже інші речі.І тут вже риторика від боєвих дій буде або ви нам Тайвань або ми повністю станимо союзниками рашки.Але Китай просто так нічого не робить він срати хотів на рашку йому потрібна своя гра і свій вплив.
24.02.2023 01:01 Ответить
Не вірю, щоб китайці були такі ж ******* як і кацапи, щоб імперскість та ненависть до заходу так затьмарили їм очі.... При перших же санкціях у КНР з'являться мільйони безробітних, які дуже хочуть їсти
24.02.2023 03:04 Ответить
Руські гниди все одно скажуть що 1/3 світу не проголосували за резолюцію. (Китай, Індія, Іран, + інші що проти або утримались складають 1/3 населення землі).
"Чєво там Латвія і Люксємбург голосАвалі, вот Кітай і Індія, вот пол планєти за нас.... під***сов"
24.02.2023 00:12 Ответить
Індія та Кітай "воздержались", а не "за"
24.02.2023 00:27 Ответить
РОСІЙСЬКІ!
РУСЬке - це те, що пов'язано з Русью-Україною, а не з Московією-Росією..
24.02.2023 02:17 Ответить
Следующая резолюциядолжна звучать так:
За невыполнение предыдушей резолюции кацапстан исключается из ООН.
7 тарганов опять будут против...
Им пока выговор с занесением.
24.02.2023 00:13 Ответить
К сожалению, пуйло понимает только силу оружия. На все резолюции ему плевать.
24.02.2023 00:16 Ответить
Позиция Украины является абсолютно правильной и неоспоримой. Раша - вон накуй с наших территорий, выплатить репарации и передать всех военных преступников в Гаагу.
24.02.2023 00:24 Ответить
Ви порядок виконання пунктів "формули миру" читали? ))
24.02.2023 00:28 Ответить
Світові ізгої:
КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія.
24.02.2023 00:24 Ответить
Список холуїв кремля неповний, добавте членів одкб що утримались, вони ж потенційні жертви московітської окупації.
24.02.2023 00:31 Ответить
А скільки треба, щоб орда вивела війська?
24.02.2023 00:26 Ответить
Нисколько. Резолюция это не сделает. Нужна военная победа.
24.02.2023 00:27 Ответить
Це так. Не знаю чи цей французський прапор справжній, чи це проксі, але знаю що більшість у Франції не хочуть страждати через війни десь не в них. Питають: "Чому ми повинні страждати через санкції та все інше? Це ваша війна а не наша. Не заважайте нам пити каву з круасанами й сидіти вечорами в кав'ярнях та ресторанах."
24.02.2023 00:41 Ответить
Я никогда не был во Франции. Прокси.
24.02.2023 00:42 Ответить
Розумію.
24.02.2023 00:58 Ответить
Всё правильно. Резолюция может только помочь военной победе.
24.02.2023 00:43 Ответить
куля в лоб. Яценюка покликати
24.02.2023 00:33 Ответить
Войну против Финляндии остановили одним решением - Выгнали совок из Лиги наций - ООН в современном варианте. Так вот - пока бункерный Бен Ладен будет сидеть прямо на столе в ООН свесив немытые ноги у всех перед глазами, пока эти голосования бессмысленны.
24.02.2023 00:29 Ответить
Войну против Финляндии остановила не Лига наций, а Финляндия своим героическим сопротивлением. Точно так, как Украина со своими союзниками остановит войну против Украины.
24.02.2023 00:41 Ответить
Раджу вам читати історію, і не писати усілякі нісенітниці. То що срср вигнали з Лігі Націй, ніяк не вплинуло ні на війну ні на срср - зовсім
24.02.2023 13:35 Ответить
********* необхідно виключити з ООН і прибрати кацапський суржик з офіційних мов ООН.
24.02.2023 00:44 Ответить
Велике кодло (7х32), що годується з рук раші, це більше 20% і тому всі рішення ООН ***** мав на увазі...
24.02.2023 00:48 Ответить
ось би ще 141 країна дала по морді мосКАЛям, а не просто говорила-балакала
24.02.2023 00:50 Ответить
Следующий шаг - иракско-кувейтский сценарий. Резолюция ООН. Коалиция вводит в Украину (как в Кувейт) войска. Бесполётная зона. Орки бегут с награбленными унитазами и стиралками. Их поджидает "Дорога смерти". Ху..ло с петлёй на шее. Лючок открывается. Приехали. Весь мир неделю не просыхает. Занавес.
24.02.2023 01:19 Ответить
Альфа-Центавра, прийом! Рік війни. Тут такоє - Абрамси плавать не вміють, Леопарди болота бояться - із "хат" не вилазять. Орел-16 десь біля Ла-маншу заблукав. Снаряди контрабандой, як огірки возять по документах. Дрони - типа подвійного призначення, для дітей до 5 років. Пройом - у вас не то кіно.
24.02.2023 03:13 Ответить
И все таки бывшие все совковые азиаты, все причем, оказались Гондурасами! Воздержались дёшево. Лучше бы против голосовали.
24.02.2023 08:45 Ответить
Меня удивляет нейтральная позиция Казахстана: ведь они следующие.
24.02.2023 08:47 Ответить
 
 