США о резолюции Генассамблеи ООН: 141 страна сказала России - "Выведи войска из Украины!"
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала результаты голосование Генеральной ассамблеи ООН по украинской резолюции: 141 страна сказала России: "Выведи войска из Украины!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Как сказано в украинской резолюции, эта 141 страна вновь повторили четкое требование к России – выведи войска немедленно, полностью и без каких-либо условий из украинской международно признанной территории, отправь свои войска домой и положи конец этой войне", - заявила американский дипломат.
Томас-Гринфилд назвала это голосование "историческим". "Вы видели, что через год после российского незаконного, неспровоцированного, полномасштабного вторжения в Украину, страны мира показали, что мы стоим с Украиной", - сказала американский посол.
"141 страна голосовала за то, чтобы придерживаться Хартии ООН. Только семь голосовали против этого. 141 страна голосовала за всеохватывающий, справедливый и продолжающийся мир в Украине, 141 страна подтвердила, что такой мир должен корениться в фундаментальных принципах Хартии ООН суверенитета, территориальной целостности и права на самооборону", - отметила посол США в ООН.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 февраля, проголосовала за резолюцию "Принципы Устава ООН, которая является основой достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине", проект которой внесен 57 странами, включая Украину.
За проект проголосовала 141 страна, против – 7, воздержались – 32. Против проголосовали КНДР, Эритрея, Беларусь, Мали, Никарагуа, Россия и Сирия. Воздержались среди прочих Китай, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Армения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тайга
"Чєво там Латвія і Люксємбург голосАвалі, вот Кітай і Індія, вот пол планєти за нас.... під***сов"
РУСЬке - це те, що пов'язано з Русью-Україною, а не з Московією-Росією..
За невыполнение предыдушей резолюции кацапстан исключается из ООН.
7 тарганов опять будут против...
Им пока выговор с занесением.
КНДР, Еритрея, Білорусь, Малі, Нікарагуа, Росія, Сирія.