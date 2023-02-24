США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долл., – CNN

По данным CNN, 24 февраля США объявят о пакете помощи Украине в размере 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Ожидается, что Белый дом объявит о выделении еще $2 млрд в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины в пятницу, 24 февраля, когда исполнится год со дня российского вторжения.

Пакеты помощи USAI (Инициативы по содействию безопасности Украины) закупаются или заказываются у промышленности. В рамках таких поставок помощь может существенно дольше доставляться в Украину, хотя это также сигнализирует о долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву в том, что США рассматривают как затяжной конфликт против России.

CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:

ракеты HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 м;

многочисленные типы беспилотников (БПЛА);

оборудование для борьбы с БПЛА;

оборудование для разминирования;

Оборудование защищенной связи;

Финансирование обучения и технического обслуживания.

Также читайте: США о резолюции Генассамблеи ООН: 141 страна сказала России - "Выведи войска из Украины!"