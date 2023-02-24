РУС
6 776 16

США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долл., – CNN

сша,зброя

По данным CNN, 24 февраля США объявят о пакете помощи Украине в размере 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Ожидается, что Белый дом объявит о выделении еще $2 млрд в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины в пятницу, 24 февраля, когда исполнится год со дня российского вторжения.

Пакеты помощи USAI (Инициативы по содействию безопасности Украины) закупаются или заказываются у промышленности. В рамках таких поставок помощь может существенно дольше доставляться в Украину, хотя это также сигнализирует о долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву в том, что США рассматривают как затяжной конфликт против России.

CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:

  • ракеты HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 м;
  • многочисленные типы беспилотников (БПЛА);
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • оборудование для разминирования;
  • Оборудование защищенной связи;
  • Финансирование обучения и технического обслуживания.

оружие (10397) США (27706)
Топ комментарии
+15
Thank You! God Bless America!
24.02.2023 02:28 Ответить
+8
God blesses America and Ukraine!
God hates the fucking russische schweine!
24.02.2023 02:37 Ответить
+8
Спасибо США!
24.02.2023 03:35 Ответить
Мда, CNN не знає, що 2 млрд допомоги це вже не нове)) Нове, це що в день китайського "мирного плану" - а словами Білий дім не може ще роз'яснити?
24.02.2023 02:27 Ответить
v Kytai ne mae obmezhen' rosiys'ke SMI... yak tsym zombi shos' poyasnyty?
24.02.2023 02:29 Ответить
Ви хочете сказати, що лідер Сі може дивитися CNN тільки через вайбер?
24.02.2023 02:34 Ответить
24.02.2023 02:28 Ответить
God blesses America and Ukraine!
God hates the fucking russische schweine!
24.02.2023 02:37 Ответить
Я знаю, що Ви можете більше...це не про Вас - це про Америку)
24.02.2023 02:39 Ответить
No rush, russland should die smoothly.
24.02.2023 02:43 Ответить
Smoothly? Did you want to say slowly? And one more thing referring to God. God cannot hate anything or anybody.
24.02.2023 10:10 Ответить
24.02.2023 12:43 Ответить
Спасибо США!
24.02.2023 03:35 Ответить
Дают по капле, пипеточные дозы, договорняк, Бидон сливает Украину, абыр абыр абырвалг ))))
24.02.2023 09:03 Ответить
Вы правы, ув. Андрей: питеточные дозы. Только вот американские "пипетка" настолько огромная, что каждая капля получается по 500 млн или по 2 миллиарда долларов.
24.02.2023 09:07 Ответить
Мне просто интересно, держали ли "пипеточники" в руках хотя бы тысячу долларов, и представляют ли сколько это 2 лярда долларов, это футбольное поле заваленное баблом )))))
24.02.2023 14:58 Ответить
2 миллиарда - это, наверное, несколько грузовиков, набитых палетами с деньгами.
25.02.2023 02:30 Ответить
 
 