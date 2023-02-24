США 24 февраля объявят о новом пакете помощи Украине на 2 млрд долл., – CNN
По данным CNN, 24 февраля США объявят о пакете помощи Украине в размере 2 млрд долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Ожидается, что Белый дом объявит о выделении еще $2 млрд в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины в пятницу, 24 февраля, когда исполнится год со дня российского вторжения.
Пакеты помощи USAI (Инициативы по содействию безопасности Украины) закупаются или заказываются у промышленности. В рамках таких поставок помощь может существенно дольше доставляться в Украину, хотя это также сигнализирует о долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву в том, что США рассматривают как затяжной конфликт против России.
CNN вказує, що йдеться про нове фінансування закупівель і нові контракти на постачання обладнання для України, що включає:
- ракеты HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 м;
- многочисленные типы беспилотников (БПЛА);
- оборудование для борьбы с БПЛА;
- оборудование для разминирования;
- Оборудование защищенной связи;
- Финансирование обучения и технического обслуживания.
