ВСУ отразили примерно 100 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отбили около 100 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 24 февраля по поводу российского вторжения.

Так, начались триста шестьдесят шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях.

В то же время российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих преступных действий пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли населенные пункты Сеньковка, Елино, Медведевка, Леоновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Рыжевка, Искрисковщина, Волфино, Алексеевка, Водолаги, Запсельеи Мирополье Сумской области, а также более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области.

В частности, Червоной Зари, Ветеринарного, Стрелечной, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес удар силами армейской авиации вблизи Двуречной и Огурцово.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Диброва, Белогоровка, Федоровка и Роздоловка. Обстрелял более 20 районов населенных пунктов, в частности, Гряниковку, Синьковку, Купянск и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Макеевку, Ямполь, Невское, Диброво и Белогоровку в Луганской и Григорьевку, Спорное, Берестово, Раздолевку и Федоровку Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине. Также пострадали Спорное и Сакко и Ванцетти в Донецкой области. На направлении оккупанты применили 6 баражирующих боеприпасов типа "Ланцет".

На Бахмутском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах населенных пунктов Берховка, Бахмут, Зализнянское, Ивановское, Часов Яр, Дилиевка и Васильевка. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Зализнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи населенных Водяное, Невельское, Новомихайловка и Пречистовка. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населённых пунктов. В частности, Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногорск и Павловское – Запорожской области, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерии российских оккупационных войск пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Одрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом - районы более 30 населенных пунктов.

В целях восполнения масштабных потерь в живой силе, враг продолжает скрытую мобилизацию в Российской Федерации. В частности, в регионах Кавказа идет активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных – это граждане, отбывавшие или отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины.

В некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к сети интернет с целью препятствования передаче данных о действиях российских оккупационных войск и борьбе с патриотически настроенным к Украине населением. Отключение сети Интернет должно произойти на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.