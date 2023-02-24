Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности и ускорить военную помощь

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать партнеров по G7 поставлять Украине оружие большой дальности и ускорить предоставление военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства.

Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления.

По словам премьера, "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".

