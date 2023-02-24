РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10503 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 067 6

Сунак намерен призвать G7 предоставить Украине оружие большой дальности и ускорить военную помощь

ріші,сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать партнеров по G7 поставлять Украине оружие большой дальности и ускорить предоставление военной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте британского правительства.

Ожидается, что политик также повторит свое предложение о поддержке государств, которые могут передать истребители.

"Чтобы Украина одержала победу, и чтобы этот день стал ближе, им (ВСУ - ред.) нужно получить решающее преимущество на поле боя. Сейчас это должно стать нашим приоритетом. Вместо поэтапного подхода, нам нужно действовать быстрее, поставляя артиллерию, бронетехнику и средства ПВО", - говорится в тексте заявления.

По словам премьера, "ближайшие недели будут тяжелыми для Украины, но они будут тяжелыми и для России. Поэтому сейчас пора поддержать план Украины по перевооружению, перегруппировке и контрнаступлению".

Читайте также: Ценю понимание Лондоном важности скорости поставок военной помощи, - Зеленский провел разговор с Сунаком

Автор: 

G7 (883) оружие (10397) Сунак Риши (129)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і в цього виявляється є бандерівське коріння...... подяка англійцям та Ріші Сунаку ..... Джонсон вправно передав естафету руссофобії.......
показать весь комментарий
24.02.2023 08:23 Ответить
Одной русофобией и призывами, обещаниями, намерениями в войне не победить.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:02 Ответить
god save the king
показать весь комментарий
24.02.2023 08:34 Ответить
что будут стоить тисячі слов ,когда важна будет крепость руки ... спочатку була стурбованість тепер обіцянки . тільки обіцянками війну не виграти , а щоб виграти треба йти на крок попереду ворога .
показать весь комментарий
24.02.2023 08:55 Ответить
Не просто дальнобойное оружие надо срочно поставлять Украине, а сверхточное оружие. Война то гибридная, осколок в задницу мирняку (кроме Рогозина) - не на пользу Украине.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:09 Ответить
Риши порешает, доверяю ему. Польша и Англия это два локомотива за нас в западном мире. И если Польшу ещё можно понять, т.к. в случае падения Украины они следующие, то Англии должно было быть вообще пофиг. Но англичане не зря сэры и кавалеры. Честь и справедливость для них не пустой звук.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:59 Ответить
 
 