Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 февраля 2023 года, спустя год с момента полномасштабного вторжения, потери российских оккупантов составляют примерно 146 820 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 146 820 (+970) человек ликвидировано,

танков - 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,

РСЗО - 474 (+3) ед,

средств ПВО - 247 (+3) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей /катеров -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,

специальная техника – 229 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием - Столтенберг

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.