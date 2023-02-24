Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 24 февраля 2023 года, спустя год с момента полномасштабного вторжения, потери российских оккупантов составляют примерно 146 820 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 146 820 (+970) человек ликвидировано,
танков - 3363 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,
артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,
РСЗО - 474 (+3) ед,
средств ПВО - 247 (+3) ед,
самолетов - 299 (+0) ед,
вертолетов - 287 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
крылатых ракет – 873 (+0),
кораблей /катеров -18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,
специальная техника – 229 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
Це вже більше схоже на залучення до війни бойових некромантів. Уявіть середньостатистичного москаля, котрому 60+ років. Якщо така істота ухитрилась дожити до такого віку, то вона більше схожа на живого мерця.