12 330 36

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 24 февраля 2023 года, спустя год с момента полномасштабного вторжения, потери российских оккупантов составляют примерно 146 820 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 146 820 (+970) человек ликвидировано,

танков - 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем - 2363 (+11) ед,

РСЗО - 474 (+3) ед,

средств ПВО - 247 (+3) ед,

самолетов - 299 (+0) ед,

вертолетов - 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей /катеров -18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5224 (+9) ед,

специальная техника – 229 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть признаки того, что Китай может готовиться помогать России оружием - Столтенберг

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 146 820 человек (+970 за сутки), 3363 танка, 2363 артсистемы, 6600 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

+34
Слава нашим захисникам, слава Україні.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:32
+32
Чудово, чудово...
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:06
+27
Ху#ло, с добрым утром тебя.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:33
Слава нашим захисникам, слава Україні.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:32
Ху#ло, с добрым утром тебя.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:33
Не забуваємо про моб. резерв кацапської армії в 20+ млн
показать весь комментарий
24.02.2023 10:16
Далеко не всіх хоронять. Згадайте про пересувні крематорії
показать весь комментарий
24.02.2023 15:26
Далеко не факт, що там є тих 20+ млн. ваньок. Бо 20+ млн. мобрезерву - це коли вважати, що на раZZії живе 140 млн. насілєнія. А їх там стільки нема.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:48
Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!! особливо тішить кількість сталеного кацапського анало-говнетного металолому !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 08:48
Чудово, чудово...
По танках чудово - вже йдуть експорнті залишки т-90 і старі т-62 з консервації.
По бронемашинах чудово - вже йдуть бмп-1 та бтр-50 з консервації.
Арта сама собі стволи раздовбала, коли по 10 тис. снарядів на добу розходувала.
По штурмових підрозділах чудово - кадирівці лише тік-токи у Бородянці, в тилу знімали, вагнерівські зекі закінчуються, в перспективі - штурмові загони із студентів расєйських ВУЗів.
Спецоперація іде по плану...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:06
Не забуваємо, що ********** може підняти верхню межу мобілізаційного віку з 50 до 60+ і навіть до 70+
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19
1-а паралітична дівізія, 2-а інфарктна армія.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:00
Ха...Трєтій гвардєйскій атеросклєрозний полк імєні Альцгеймєра.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:54

Це вже більше схоже на залучення до війни бойових некромантів. Уявіть середньостатистичного москаля, котрому 60+ років. Якщо така істота ухитрилась дожити до такого віку, то вона більше схожа на живого мерця.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:52
І знову якесь свято. 47 одиниць техніки, танки, арта, ППО, спецтехніка!!! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:08
Ну а 1000 чумардосів це супербонус ))
показать весь комментарий
24.02.2023 09:12
За 1 день як в Афганістані весь совок за один рік втрачав ...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:38
Віриш офіцяйній заяві кремляді про 15 тисяч убитих за весь час, ну-ну.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:45
Про 3 хлопців(родичів знайомих) загиблих в Афганістані, в дитинстві чула. Отож на весь совок їх точно було більше. Знайомих, які там служили взагалі багато.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:34
Звісно що ні, але в різні роки було по різному, орієнтовно від 800 до 3000, точного числа нема.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:08
їхнім гарматам ще стволи не розносить?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:12
Таки так. Перетворюються в утилізатори боєкомплектів
показать весь комментарий
24.02.2023 09:21
Скажу словами Залужного "люди з бетону,люди із сталі, прості люди, Дякую, що Ви є!"
показать весь комментарий
24.02.2023 09:15
300-й лаптєльот так не хотів в статистику що впав на рашці.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:19
показать весь комментарий
24.02.2023 13:52
Чому нема корабля затопленого в Маріуполі ? Про літак в Белгородській області вже мовчу
показать весь комментарий
24.02.2023 09:28
ЗСУ не хочуть на себе брати те що кацапотварюки самі собі утилізують.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:33
Той літачок над БНР збили "сили ппо Курськой Наротной Республіки". Вони собі +1 поставили...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:51
надо выдвинуть лозунг - первый - УКРАИНЕЦ, убей десять кацапов! и второй - пятилетку - за один день!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:37
У бронемашин сьогодні невеличкий ювілей
показать весь комментарий
24.02.2023 10:21
Коли з'явилась цифра 100000 болотних жмуриків, я написав щоби до 24.02.23 їх було 150000. Трішки не дотягнули наші Герої до мого плану. Але які ж вони Герої!!! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!Україна понад усе! Путін *****! Здохни курятник. Розвались на десятки самостійнихдержавних суб'єктів. Московії місце в смоленських болотах. Ось її місце!
показать весь комментарий
24.02.2023 11:14
насправді, там уже набитих перевалило за 200 тис.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:55
Ну то таке. Ніхто не проти.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:36
146 820 : 365 = 402,2 : 24 = 16,8
показать весь комментарий
24.02.2023 20:39
 
 