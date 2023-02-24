Новые санкции ЕС против РФ не удалось согласовать з-за позиции Польши, которая требует их усиления, - Politico

Европейский союз в четверг не смог подписать долгожданный пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Politico.

Переговоры продолжатся в пятницу и будут пересекаться с официальными мероприятиями по случаю первого года войны, что ставит под сомнение недавнее обещание президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое она дала президенту Владимиру Зеленскому в Киеве, ввести 10 раунд санкций до этого времени.

Дипломаты заявили, что было достигнуто соглашение почти по всему пакету, но Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Признавая, что пакет задерживается, Варшава отрицает, что это является проблемой. "Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", - сказал польский чиновник на условиях анонимности.

По словам четырех дипломатов ЕС, все остальные пункты были согласованы.

По словам двух дипломатов, в четверг вечером Комиссия продолжила переговоры с некоторыми странами ЕС в поисках компромисса. По словам четырех дипломатов, в пятницу утром состоится еще одна встреча послов 27 стран-членов ЕС, чтобы попытаться заключить соглашение.

Возражения Польши касается предложенных ограничений на импорт синтетического каучука из России. Ряд стран призвали к полному запрету, но, пытаясь успокоить другие страны, которые зависят от этого импорта, Комиссия предложила установить лимит квоты на уровне 560 000 метрических тонн, сказал один из дипломатов ЕС.

По словам польского чиновника, это даже больше, чем текущий импорт. Хотя несколько дипломатов ЕС заявили, что Польша была самым откровенным противником этой квоты, другие также выразили свое недовольство по поводу исключений для определенных компаний. Один из дипломатов ЕС сказал, что предложенная квота "лишает санкции смысла".

Торговые данные показывают, что импорт из России не превышал эту квоту в течение последнего десятилетия.