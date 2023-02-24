РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10616 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 323 13

Новые санкции ЕС против РФ не удалось согласовать з-за позиции Польши, которая требует их усиления, - Politico

єс

Европейский союз в четверг не смог подписать долгожданный пакет санкций против России из-за возражений Польши против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Politico.

Переговоры продолжатся в пятницу и будут пересекаться с официальными мероприятиями по случаю первого года войны, что ставит под сомнение недавнее обещание президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, которое она дала президенту Владимиру Зеленскому в Киеве, ввести 10 раунд санкций до этого времени.

Дипломаты заявили, что было достигнуто соглашение почти по всему пакету, но Польша возражает против предложенных ограничений на импорт синтетического каучука, которые, по ее мнению, являются недостаточно жесткими.

Признавая, что пакет задерживается, Варшава отрицает, что это является проблемой. "Мы не блокируем санкции. Мы просто хотим, чтобы санкции имели смысл", - сказал польский чиновник на условиях анонимности.

Читайте также: США и страны G7 прижмут уклонение России от санкций, - Нуланд

По словам четырех дипломатов ЕС, все остальные пункты были согласованы.

По словам двух дипломатов, в четверг вечером Комиссия продолжила переговоры с некоторыми странами ЕС в поисках компромисса. По словам четырех дипломатов, в пятницу утром состоится еще одна встреча послов 27 стран-членов ЕС, чтобы попытаться заключить соглашение.

Возражения Польши касается предложенных ограничений на импорт синтетического каучука из России. Ряд стран призвали к полному запрету, но, пытаясь успокоить другие страны, которые зависят от этого импорта, Комиссия предложила установить лимит квоты на уровне 560 000 метрических тонн, сказал один из дипломатов ЕС.

По словам польского чиновника, это даже больше, чем текущий импорт. Хотя несколько дипломатов ЕС заявили, что Польша была самым откровенным противником этой квоты, другие также выразили свое недовольство по поводу исключений для определенных компаний. Один из дипломатов ЕС сказал, что предложенная квота "лишает санкции смысла".

Торговые данные показывают, что импорт из России не превышал эту квоту в течение последнего десятилетия.

Автор: 

Польша (8611) россия (96895) санкции (11758) Евросоюз (17479)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Разумеется права, кому нужны санкции для галочки?!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:30 Ответить
+3
Польща ПРАВА -
накуа Санкції -"ОБМАНКА" ?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:25 Ответить
+3
Крысы мавзолейные обходят санкции с помощью Венгрии Турции Китая и Монголии...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цікаво, а хто запропонував цю цифру?
показать весь комментарий
24.02.2023 08:54 Ответить
требують вбити кожного десятого і барабан з пу?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:07 Ответить
Польща ПРАВА -
накуа Санкції -"ОБМАНКА" ?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:25 Ответить
Разумеется права, кому нужны санкции для галочки?!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:30 Ответить
омісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС.

За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт. Хоча кілька дипломатів ЄС заявили, що Польща була найвідвертішим противником цієї квоти (!!!???), інші також висловили своє невдоволення з приводу винятків для певних компаній

==============================

В останні роки Росія експортує товарів категорії «Каучук та вироби» на суму від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів на рік, причому приблизно половина становить лише «синтетичний каучук», тобто сировину для автомобілебудування, з якої покришки виготовлені для автомобілів, каже аналітик Артем Дєєв.

Але Європа далеко не головний покупець цього продукту із Росії. На перших місцях Казахстан, Китай та Білорусь із частками у структурі експорту від 8 до 10 відсотків. З європейських країн основними покупцями є Німеччина з 6,4% та Польща з 6,3%. Російський каучук також купує Угорщина (її частка 2,4%) та Італія (чия частка 1,7%).
показать весь комментарий
24.02.2023 09:30 Ответить
Досі польський завод «Сінтос» закуповував сировину в Росії, але минулого року встиг змінити постачальників, і експорт каучуку з Росії до Польщі, за попередніми даними за минулий рік, скоротився на 27,5%.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:32 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 09:30 Ответить
Крысы мавзолейные обходят санкции с помощью Венгрии Турции Китая и Монголии...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:31 Ответить
у даному випадку ЄВРОПЕЙСЬКІ ЩУРІ з Брюселю створюють санкції -"обманки"...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:34 Ответить
Павло..я мав на увазі братів Ковальчуків та інших Роман Абрамовичів...
показать весь комментарий
24.02.2023 09:47 Ответить
Війна 21 століття повинна буде більш економічна, ніж такі середньовічні втрати серед людей.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:34 Ответить
Є вислів - "Найкраще ворог доброго!". Оце той самий випадок. Хоча є й інший вислів - "Краще нічого, аніж погано!" Тож можливо поляки дійсно праві?!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:54 Ответить
Поки не гахне кілька ракет московитів як у Польщі, засрані європейські толерасти чухатись не будуть. Їх ця війна не чіпляє, все нагадує другу світову. Добре що хоч британці послідовні. А всі ці макарони та йому подібні звичайні балаболи, які просто досиджують свої терміни.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:33 Ответить
 
 