Байден: Путин год назад думал быстро взять Киев, но встретил смелость украинцев

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с мужеством украинцев.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Год назад президент Путин думал, что быстро возьмет Киев. Но повсюду встретил храбрость Украины и железную волю народов", - написал он.

Байден также отметил, что Путин рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо раньше", - заявил американский лидер.

