Байден: Путин год назад думал быстро взять Киев, но встретил смелость украинцев
Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с мужеством украинцев.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Год назад президент Путин думал, что быстро возьмет Киев. Но повсюду встретил храбрость Украины и железную волю народов", - написал он.
Байден также отметил, что Путин рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.
"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо раньше", - заявил американский лидер.
Одной армией.
И думаю, что орки бы уже отступали к мацковским болотам
Есть что напомнить.
І хочеться сподіватися, що так воно і є!)))
Но мы-то знаем, что путин советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй, а в соседней палате сидел Наполеон.
Так, чисто напомнить причинно-следственную связь выбора. Это девятнадцатый год. За два месяца до выборов.
И это было выбрано сознательно тремя четвертями избирателей.