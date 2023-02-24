РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10616 посетителей онлайн
Новости Война
3 002 24

Байден: Путин год назад думал быстро взять Киев, но встретил смелость украинцев

байден

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин столкнулся с мужеством украинцев.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Год назад президент Путин думал, что быстро возьмет Киев. Но повсюду встретил храбрость Украины и железную волю народов", - написал он.

Байден также отметил, что Путин рассчитывал, что НАТО расколется и разделится на фоне полномасштабного вторжения в Украину.

"Вместо этого НАТО сильнее и сплоченнее, чем когда-либо раньше", - заявил американский лидер.

Читайте также: Путин по-прежнему хочет оккупировать Киев, - Зеленский

Автор: 

Байден Джо (2799) путин владимир (31920)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
ну так !!! зелені чмошники і наркомани далі продовжують виконувати ці домовленості ... нажаль ...





показать весь комментарий
24.02.2023 09:04 Ответить
+13
Все було домовлено в Омані, але щось пішло не так.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:46 Ответить
+10
Не, не лох а
показать весь комментарий
24.02.2023 08:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він не тим місцем думав .
показать весь комментарий
24.02.2023 08:43 Ответить
Короче кажучи:" путін лох"
показать весь комментарий
24.02.2023 08:45 Ответить
Не, не лох а
показать весь комментарий
24.02.2023 08:47 Ответить
Все було домовлено в Омані, але щось пішло не так.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:46 Ответить
ну так !!! зелені чмошники і наркомани далі продовжують виконувати ці домовленості ... нажаль ...





показать весь комментарий
24.02.2023 09:04 Ответить
+
показать весь комментарий
24.02.2023 09:27 Ответить
А хтось не готував українців, навмисне, тому прийшлось оборонятись майже голими руками.
показать весь комментарий
24.02.2023 08:49 Ответить
якби путен одразу напав на НАТО, а не на Україну. Щось мені підказує, що НАТО уже б не існувало, а поляки і балтійці боронились би самі
показать весь комментарий
24.02.2023 08:59 Ответить
Поляки, Балтийцы, Украинцы.
Одной армией.
И думаю, что орки бы уже отступали к мацковским болотам
показать весь комментарий
24.02.2023 09:10 Ответить
Поляки бы уж точно гнали орков аж до влаки-кал-каза
Есть что напомнить.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:16 Ответить
Ну ани же ещё не начинали, пускай попробуют напасть на НАТО.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:34 Ответить
Точно, сміливість і воля українців, а не влади, яка захопила накграбоване в народа за декілька років і перлася до кордонів. Деякі по домовленності відвели війська і чекали на прихід орди. А народ, простий народ, все виправив, а ЗСУ їх підтримали. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:00 Ответить
А вони в надалі грабують
показать весь комментарий
24.02.2023 09:29 Ответить
Главное их не выпускать до послевоенного разбирательства, начиная из брошенного аэродрома в Гостомеле и оставленного войсками Крымского перешейка с баннерами Welcam to Ukraine! И какой дебил принял решение строить фронтальные дороги типа Мариуполь - Тернополь, Крым - Запорожье вместо рокадных. Шоб впредь этих дебилов даже бригадирами в бригаду грузчиков не назначать.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:43 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 10:25 Ответить
Мені все частіше здається, що наш президент - у Вашінгтоні!
І хочеться сподіватися, що так воно і є!)))
показать весь комментарий
24.02.2023 09:06 Ответить
Лавров сказал, что путин перед вторжением советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй.
Но мы-то знаем, что путин советовался с иваном грозным, петром первым и екатериной второй, а в соседней палате сидел Наполеон.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:14 Ответить
правда даже "наполеон" бы позвал санитаров с воплем - Заберите от меня этого психа, воно ж кончене
показать весь комментарий
24.02.2023 09:17 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 09:26 Ответить
Так ті (начебто опозиція) мовчать, а Гео правду каже, яка ну дуже не подобається цій шоблі
показать весь комментарий
24.02.2023 09:31 Ответить
Да все они год назад правильно просчитали: и чонгар, и Калиновку, и свой перевес, и НАТО немецкое, и 5ю колонну. Не учли только, за кого Господь Бог. А народ... в основном советский ещё. Героев маловато, но есть надежда
показать весь комментарий
24.02.2023 09:35 Ответить
Главное, чтобы у смелых людей патроны и снаряды не кончались!
показать весь комментарий
24.02.2023 09:44 Ответить
Старшина Запаса

Так, чисто напомнить причинно-следственную связь выбора. Это девятнадцатый год. За два месяца до выборов.
И это было выбрано сознательно тремя четвертями избирателей.

показать весь комментарий
24.02.2023 10:07 Ответить
МАладиє, зелЬониє літЦі, це кацапо-совкові меншовартісні харі.
показать весь комментарий
24.02.2023 11:01 Ответить
 
 