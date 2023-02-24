РУС
Белорусскому ракетному подразделению в рамках учений было приказано подготовить технику к боевому применению. Оно выдвигается в назначенный район, - Минобороны РБ

росія,білорусь,окупанти

В Беларуси одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район" и "подготовить технику к боевому применению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси.

"В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", - говорится в сообщении.

О каком подразделении идет речь, а также куда именно он выдвигается, не говорится.

Автор: 

Беларусь (7970) ракеты (3682) военные учения (3475)
Топ комментарии
+19
після цієї новини очко операторів мозирського нпз стиснулось до розміру голки
24.02.2023 09:16 Ответить
+18
білоруському ракетному підрозділу рухатися вслід за руським ваєним карапльом
24.02.2023 09:16 Ответить
+18
Шото мне сегодня "брат" с ********** не звонит, как в в первый день войны год назад с рання и пафосно так, затыкая рот, ******, как они сейчас по быстрому возьмут Украину и мы будем жить в одной стране. Да, и вообще, что то я его больше полгода не слышу, как воды в рот набрал обиженка zомбироvанная.
24.02.2023 09:26 Ответить
Лука покаже на карті
24.02.2023 09:14 Ответить
"Білоруський ракетний підрозділ" давно піzдюлей отримував?
24.02.2023 09:14 Ответить
24.02.2023 09:16 Ответить
24.02.2023 09:16 Ответить
Это такая военная тайна?
24.02.2023 09:18 Ответить
продал за пачку чипсового варенья и банку турнепсового печечнья
24.02.2023 09:26 Ответить
Гроссмейстер Лукашенко двигает фигурки на доске) надо же как то и пахану угодить и свою голову сохранить и голову наследника Коли, а они сильно шатаются. Ночью просыпается, наверное, с криками "мама, мама!"
24.02.2023 09:18 Ответить
Що там в "республіці шеріф"?
Двіж якийсь є? Чи тихо?
24.02.2023 09:21 Ответить
В большей степени нагнетаются слухи, что тоже метод гибридной войны. Распространяется чудовищная ложь, смеются панические настроения. Особенно в связи со встречей Санду с Йоханнисом. НАТО идёт, всех мобилизуют, путен всем покажет кузькину мать и вышел из договора 5+2. Веселые времена живем
24.02.2023 09:56 Ответить
Та да, веселі часи...
24.02.2023 10:02 Ответить
"лавры" ***********, бульбофюреру не дают уснуть, желает тоже сотни тысяч трупов белорусов с собой в Ад забрать.
24.02.2023 09:19 Ответить
Як висунуться так і засунуться…
24.02.2023 09:25 Ответить
Теоритично-практично, цей підрозділ може заїхати на Брянщину та завдати вогневого удару по українським селам, містам з території рф, а потім утікти до БССР?
24.02.2023 09:26 Ответить
Не встигне утекти. Проінформовані ЗСУ, значить підготовлені.
24.02.2023 09:31 Ответить
24.02.2023 09:26 Ответить
Потешная армия опять всех веселит
24.02.2023 09:29 Ответить
Ой, страшно......
24.02.2023 10:33 Ответить
ДА, БЕЛАРУСЬ ДАВНО ПОРА ОСВОБОДИТЬ ОТ ЛУКАВОГО !!!
24.02.2023 14:41 Ответить
давайте давайте, у поляков так сильно руки чешутся, вы не представляете.
24.02.2023 16:13 Ответить
 
 