Белорусскому ракетному подразделению в рамках учений было приказано подготовить технику к боевому применению. Оно выдвигается в назначенный район, - Минобороны РБ
В Беларуси одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район" и "подготовить технику к боевому применению".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси.
"В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", - говорится в сообщении.
О каком подразделении идет речь, а также куда именно он выдвигается, не говорится.
Топ комментарии
+19 Bohdanov Dmytro #550873
показать весь комментарий24.02.2023 09:16 Ответить Ссылка
+18 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий24.02.2023 09:16 Ответить Ссылка
+18 Petrov Viktor
показать весь комментарий24.02.2023 09:26 Ответить Ссылка
Двіж якийсь є? Чи тихо?