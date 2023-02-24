Белорусскому ракетному подразделению в рамках учений было приказано подготовить технику к боевому применению. Оно выдвигается в назначенный район, - Минобороны РБ

В Беларуси одному из ракетных подразделений приказали "выдвинуться в назначенный район" и "подготовить технику к боевому применению".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Минобороны Беларуси.

"В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район. Личному составу предстоит отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению", - говорится в сообщении.

О каком подразделении идет речь, а также куда именно он выдвигается, не говорится.

