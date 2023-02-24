Россия в годовщину вторжения может устроить провокации, украинцам следует быть осторожными, - Воздушные силы

Российские захватчики 24 февраля могут прибегнуть к любым провокациям. Поэтому украинцам не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза", - отметил он.

В то же время Игнат добавил, что не нужно ожидать ударов. По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день.

"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", - подчеркнул спикер.

