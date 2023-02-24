РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10616 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 536 27

РФ изменила подход в войне против Украины: ослабление ВСУ, а не захват новых значительных территорий, - британская разведка

рф,окупанти,артилерія

Россия по-прежнему хочет полностью контролировать Украину. В последние недели начался новый этап - война на истощение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, неизменна: установить контроль над своим соседом. В 2014-2021 годах она добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Как отмечается в сводке, 24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. В этом Кремль добился медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

Читайте также: Новое наступление России началось с февраля и имеет 4-5 направлений, - ГУР

В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, говорится в сообщении.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", - считают в Минобороны Британии.

Автор: 

Великобритания (5091) разведка (4220) россия (96895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
24.02.2023 09:41 Ответить
+22
Людські ресурси, але не збройні. Якщо війна перейде на якісну платформу відповіді ЗСУ на наступ орків,то Людські ресурси також буде збережено. Для цього зброя НАТО повинна бути уже учора в Україні.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:29 Ответить
+20
Наша влада і тут їм підіграє.
Ми втрачаємо людей замість безпілотників, які за думкою рєзнікова там не потрібні. Тому і волонтерам їх ввозити не можна, стоять на кордонах. І держава звісно їх не закуповує.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Людські ресурси, але не збройні. Якщо війна перейде на якісну платформу відповіді ЗСУ на наступ орків,то Людські ресурси також буде збережено. Для цього зброя НАТО повинна бути уже учора в Україні.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:29 Ответить
Краще, звісно, вчасно, але пізно краще ніж ніколи. Тож не сумуй, бо в цьому не має сенсу, а будь впевнений, що рашистам триндець та насолоджуйся для покращення настрою телевізійними кіно новелами "Бандерівське смузі"!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:13 Ответить
проблема в том что в России нет нормальных военных начальников стратегов и тактиков от слова вообще.... даже то что знают не военные -А ИМЕННО ОБОРОНА всегда имеет соотношение 1 обороняющийся убивает 2-5 наступающих.. Бахмут Вугледар Соледар Северодонецк и прочее показали эту итоговую политику ведения сражений результатом гробы и количество Груз-200 в Рашке зашкаливает... а также незаметно стал реальностью дефицит патронов и боеприпасов..
показать весь комментарий
24.02.2023 10:19 Ответить
Наша влада і тут їм підіграє.
Ми втрачаємо людей замість безпілотників, які за думкою рєзнікова там не потрібні. Тому і волонтерам їх ввозити не можна, стоять на кордонах. І держава звісно їх не закуповує.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:32 Ответить
Ви досі рахуєте цю владу нашою?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:41 Ответить
********* гроші, а тут доречно казати вважаєте. Вчити вас нікому, а мені ніколи.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:50 Ответить
Дякую за виправлення )), спробую виправитись в майбутньому. Але зауважу для протоколу, що до 2014 все життя говорив москальською ((
показать весь комментарий
24.02.2023 17:11 Ответить
не можу знайти в гуглi повний перелiк краiн-хто як голосував вчора на генасамблеi оон. хто в курсi,на яку перейти ссилку?
показать весь комментарий
24.02.2023 09:35 Ответить
Просто продивіться новини Цензор від учора, вечір. Тут також працює пошук.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:37 Ответить
https://censor.net/ua/news/3401794/genasambleya_oon_pidtrymala_rezolyutsiyu_z_ukrayinskoyu_formuloyu_myru
показать весь комментарий
24.02.2023 09:40 Ответить
ось

показать весь комментарий
24.02.2023 09:41 Ответить
Ослаблення ЗСУ ? Ну так Зеленський з своїми зеленими мародерами якраз стануть рашистам в нагоді .
показать весь комментарий
24.02.2023 09:36 Ответить
ну так !!! чого лише варті яйця по 17 грн./шт. і такого зеленого лайна вагон ...

показать весь комментарий
24.02.2023 09:43 Ответить
Тому і допоможіть нам не ослабнути ...
(Дякуємо всім хто допомагає)
показать весь комментарий
24.02.2023 09:40 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 09:41 Ответить
Слухала голос Залужного. Голос Воїна,Патріота Генерала. Голос зе визиває тільки нудоту.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:48 Ответить
як завжди, очевидні речі. вже неозброєним оком видно, що ***** націлився на винищення мобілізаційного ресурсу України, маючи значну перевагу в усьому. це може спрацювати, за умови зменшення або припинення допомоги від США та Британії.
показать весь комментарий
24.02.2023 09:57 Ответить
НІЯКОЇ "переваги", тим більше "в усьому" у рашистів не має. БУВ та скінчився у той самий момент, коли Україна квартал стримувала рашистів ба навіть відкинула їх за кардон з Київщини, Сумщини, Чернігівщини і почалась реальна допомога з боку Заходу який переконався у міцності українців та повірив у перемогу України над Рашкою й ДОЦІЛЬНІСТЬ допомогати ЗСУ для цього. Тож зараз ПО ІСІХ питаннях потенціалу перевага якраз на боці України, а чисельність "гарматного м'яса" вже не має значення, бо це "м'ясо" рашисти нге в змозі забезпечити всім необхідним у відповідному обсязі!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:08 Ответить
твої розсусолювання диванного "експерта" не мають ніякого відношення до реальності. і досить вже нести ахінею. у кацапів перевага абсолютно в усьому, починаючи авіацією і скінчуючи набоями до пістолетів. в чомусь перевага не абсолютна, а просто величезна, але все одно перевага є. якби це було не так, війна би не йшла на нашій території і кацапи не просувалися би вперед, бо вони просуваються постійно, хоча й повільно.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:21 Ответить
Це може спрацювати лише в уяві наших ворогів, які сплять і бачать, як США нам припиняють допомогу та всі чмобіки так і побіжать вмирати за те, щоб вони збагатилися. Та не дочекаються - допомога була і буде, бо її підтримує більшість американців та європейців, а чмобіки тікають з полю бою, чи взагалі бунтують, відмовляючись іти у наступ. А танки, снаряди, ракети вже пр0срало бездарне вороже командування і тепер скільки в вони не кидали м'яса, це вже не спрацює
показать весь комментарий
24.02.2023 11:48 Ответить
Не дождётесь ослабления ВСУ. Сегодня закончился сбор средств на радары для ВСУ. Страна с населением меньше трёх миллионов собрала на радары для ВСУ почти 9 млн. евро. Учитывая другие сборы для ВСУ (на дроны, Байрактары и т.д.) в стране ведён добровольный налог на победу ВСУ
показать весь комментарий
24.02.2023 09:57 Ответить
ТАКА тактика рашистів точно безглузда, бо економічний та технічний потенціал союзників України у багато разів перевищує можливості РоССії навіть при 100%-ій підтримці Китаю чого, принаймні поки, не має. Тож протистояння на виснаження це теж програшний варіант для Московії який ніяк не перекрити більшою чисельністю її армії та мобілізаційного резерву, т.я. цей резерв треба годувати, забезпечувати амуніцією, зброєю, ************, навчанням, житлом, керівництвом і т.д.!
показать весь комментарий
24.02.2023 10:01 Ответить
Своїми безглуздими та самовбивчими атаками рашисти ослаблюють бойовий дух їх чмобіків. Вони і так не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів, а тепер з кожною атакою, коли у ворога закінчуються снаряди, танки, все більше з них розуміють, що їх бездарне командування, втративши все посилають їх як худобу на забій без броні та артилеристської підтримки і тому вони вже бунтують, відмовляючить іти у наступ і далі будуть ще більше бунтувати та здаватися у полон
показать весь комментарий
24.02.2023 10:03 Ответить
Кацапня чомусь вважає що - в спробі виснажити Україну , вона сама не виснажиться . ? Україну саму вони звичайно виснажили б , але ж на щастя - за нами Захід , в якого ресурсів незрівнянно більше . ! Чому вони цього не враховують хз . ? А може й враховують , але не подають виду .
Вони ж самі заявляють що - воюють не з Україною , а з НАТО .
Зараз в них дійсно - перевага в людських ресурсах , але коли західна зброя і ********** почнуть надходити до нас в необхідній кількості , ця їхня перевага зникне . Це зрозуміло як 2+2=4 .
Тому знову ж - вважаю що всі їхні заяви про - вайну до пабєднаго канца , банальним залякуванням . Вони там все ще наївно розраховують що - ми злякаємось їхніх супергрізних заяв , і таки підемо на поступки ..
показать весь комментарий
24.02.2023 10:05 Ответить
Так,ніхто ніколи не вигравав в коаліції. З вами увесь світ, за вами уся Європа.
показать весь комментарий
24.02.2023 10:10 Ответить
тобто мосКАЛі перестануть обстрілювати простих людей? не смішіть мої тапки....
показать весь комментарий
24.02.2023 11:32 Ответить
 
 