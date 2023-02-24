РФ изменила подход в войне против Украины: ослабление ВСУ, а не захват новых значительных территорий, - британская разведка
Россия по-прежнему хочет полностью контролировать Украину. В последние недели начался новый этап - война на истощение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, с 2014 года стратегическая цель России в Украине, скорее всего, неизменна: установить контроль над своим соседом. В 2014-2021 годах она добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Как отмечается в сводке, 24 февраля 2022 года Россия перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю страну и свергнуть ее правительство. К апрелю 2022 года Россия осознала, что это не удалось, и сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. В этом Кремль добился медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.
В последние недели Россия снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, говорится в сообщении.
"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", - считают в Минобороны Британии.
Ми втрачаємо людей замість безпілотників, які за думкою рєзнікова там не потрібні. Тому і волонтерам їх ввозити не можна, стоять на кордонах. І держава звісно їх не закуповує.
(Дякуємо всім хто допомагає)
Вони ж самі заявляють що - воюють не з Україною , а з НАТО .
Зараз в них дійсно - перевага в людських ресурсах , але коли західна зброя і ********** почнуть надходити до нас в необхідній кількості , ця їхня перевага зникне . Це зрозуміло як 2+2=4 .
Тому знову ж - вважаю що всі їхні заяви про - вайну до пабєднаго канца , банальним залякуванням . Вони там все ще наївно розраховують що - ми злякаємось їхніх супергрізних заяв , і таки підемо на поступки ..