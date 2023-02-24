МИД призывает партнеров удвоить критически необходимую поддержку Украины для ускорения победы

24 февраля исполняется год с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое превратилось в крупнейшую конвенционную войну в Европе после Второй мировой войны.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, полномасштабное вторжение в феврале 2022 года стало продолжением преступления агрессии, которое Россия совершает против Украины с февраля 2014 года, когда она временно оккупировала Крым, Севастополь и отдельные регионы в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Своими преступными действиями Россия грубо нарушила Устав ООН, фундаментальные нормы и принципы международного права, ряд двусторонних и многосторонних договоров. Уже год как Украина защищает себя и весь демократический мир от российского неоколониализма, ежедневно отдавая жизнь своих лучших сыновей и дочерей за свободу, демократию и верховенство права", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что Украина искренне благодарна всем международным партнерам, стоящим бок о бок, предоставляя беспрецедентные объемы военной, финансовой, политической, правовой, гуманитарной и энергетической помощи, применяя мощные экономические санкции против государства-агрессора, работая над созданием Специального международного трибунала о наказании высшего политического и военного руководства России за преступление агрессии против Украины и способствуя работе Международного уголовного суда по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

"На этом переломном этапе войны призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине ради ускорения украинской победы. Критически важна дальнейшая консолидация усилий вокруг Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, воплощение которой позволит обеспечить справедливый и долговременный мир в Украине и не допустит повторения подобной агрессии в будущем", - резюмируют во внешнеполитическом ведомстве.