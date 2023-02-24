Арахамия о "мирном плане" Китая: Неприемлемая позиция. Пекин хочет подыгрывать российской версии "переговоров"

Китайский "мирный план" по войне в Украине предлагает неприемлемую позицию. Это дает намек на то, что Пекин хочет подыгрывать Москве в ее предложениях относительно так называемых "переговоров".

Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа", участник переговоров с РФ в начале вторжения Давид Арахамия в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - обратил внимание Арахамия.

По его словам, учитывая еще то, что Китай воздержался от вчера голосования в ГА ООН по украинской формуле мира, это дает конкретный намек на то, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых "переговоров".

Читайте также: Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов

"То есть (Китай - ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - заявил Арахамия.

Он отметил, что главный пункт с чего все должно начинаться, - это сначала Россия должна вывести свои войска из Украины за границы 1991 года, "а уже потом мы будем садиться за стол и вести переговоры".