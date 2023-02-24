РУС
6 153 56

Арахамия о "мирном плане" Китая: Неприемлемая позиция. Пекин хочет подыгрывать российской версии "переговоров"

арахамія

Китайский "мирный план" по войне в Украине предлагает неприемлемую позицию. Это дает намек на то, что Пекин хочет подыгрывать Москве в ее предложениях относительно так называемых "переговоров".

Об этом заявил глава фракции "Слуга Народа", участник переговоров с РФ в начале вторжения Давид Арахамия в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Они, несмотря на то, что заявляют о необходимости уважения к суверенитету каждой страны, нигде не указывают на то, что нужно выводить войска за границы Украины. То есть нет такого пункта вообще", - обратил внимание Арахамия.

По его словам, учитывая еще то, что Китай воздержался от вчера голосования в ГА ООН по украинской формуле мира, это дает конкретный намек на то, что Пекин хочет подыгрывать российской версии так называемых "переговоров".

Читайте также: Китай представил "позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине" из 12 пунктов 

"То есть (Китай - ред.) хочет, чтобы мы уже садились за стол переговоров и о чем-то договаривались пока российские танки будут убивать наших граждан. Это неприемлемая позиция", - заявил Арахамия.

Он отметил, что главный пункт с чего все должно начинаться, - это сначала Россия должна вывести свои войска из Украины за границы 1991 года, "а уже потом мы будем садиться за стол и вести переговоры".

Автор: 

Китай (3123) переговоры (5120) россия (96895) Арахамия Давид (994)
Топ комментарии
+30
о, закукурікало. все, компартію не будуєш, падло?
24.02.2023 10:53 Ответить
+29
24.02.2023 11:00 Ответить
+27
24.02.2023 10:57 Ответить
о, закукурікало. все, компартію не будуєш, падло?
24.02.2023 10:53 Ответить
Так оно с Ермаком забыло что в марте 2022 перед переговорами кукарекало про "надо договариваться с путиным". Гнида, если бы не такие манкурты при власти - и большого вторжения бы не было.

24.02.2023 11:05 Ответить
не тільки



24.02.2023 13:34 Ответить
24.02.2023 11:06 Ответить
29 березня https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335503/ у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів української та російської делегацій щодо умов відновлення миру, в ході якого Україна внесла ряд пропозицій. Зокрема, Україна хоче отриматиhttps://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335506/ такі гарантії безпеки від країн-підписантів, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.Українська делегація також запропонувала Росії зафіксувати в окремому пункті договору те, що питання статусу Криму і Севастополя буде https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335514/ вирішуватися протягом 15 років на двосторонніх переговорах. Також Україна пропонує, щоб долю окупованих територій сходу України вирішували під час https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335518/ прямих переговорів президент України Володимир Зеленський та президент Росії Володимир Путін. А підписання міжнародного договіру про гарантії безпеки, за словами Подоляка, можливе лише після проведення https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335521/ загальнонаціонального референдуму з цього питання.Після переговорів представник РФ Володимир Мединський https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335509/ заявив , що російська армія "кардинально скоротить" наступ на чернігівському та київському напрямках. Щоправда, потім додав, що це https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/29/7335573/ не означає припинення вогню.
24.02.2023 11:11 Ответить
а ось що було по факту
24.02.2023 13:35 Ответить
Бенет правий
25.02.2023 16:05 Ответить
Деякий час тому він підтримував Китай. Що там варто у формулу Зелі додати ще 2 пункти, щоб вона стала китайською ?
24.02.2023 10:56 Ответить
"Глава фракції "Слуга народу" https://lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgiyovich.html Давид Арахамія заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Про це він заявив у інтерв'ю китайським ЗМІ, http://russian.news.cn/2021-07/07/c_1310047308.htm пише "Сіньхуа" .

Вже перевзувася.
24.02.2023 10:57 Ответить
Зовсім ні. Зелені таки перебирають досвід Китаю, роблячи зі слуг наріду таких собі китайських комуністів.
24.02.2023 11:29 Ответить
24.02.2023 10:57 Ответить
Макака, ты же восхищался политическим режимом Китая? Макака поменяла своё мнение? Отказалась макака от своего мнения?
показать весь комментарий
яка своя думка в нього...хто мавпу годує той і за мотузок смикає)
показать весь комментарий
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства .«Принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу».
7 июля 2021 года, обезьяна Арахамия.
24.02.2023 10:58 Ответить
китаизация по-арахамиевски отменяется.
24.02.2023 10:59 Ответить
оце чувак сальтуху в повітрі зробив, це ж треба так перевзутися, й саме головне - ніхто навіть не здогадався
показать весь комментарий
а чого в нього "кепочка" без зiрочки? - не по фен-шую..
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
православная шлюха, обезьянка и юля воровка - все в сборе
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Хто цей експерт?
показать весь комментарий
Права на цей ганебний план належать московитському туалетному паперу "Ето совсєм другоє". Тому хай підітруть їм свої сраки!
показать весь комментарий
у вру не повинно бути народжених не в Україні, тим більше із набутим громадянством.
показать весь комментарий
А як дисав, як дисав під ліжком
показать весь комментарий
.

арахимия, обезьянь, ты же очень восхищался китаем и китаёзами, призывал брать их в пример? забыл, гнида?

скiльки ж дебiлiв серед ЗеБiлiв...
показать весь комментарий
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть просто арахамия....
показать весь комментарий
Высказывания нардепа Давида Арахамии о https://politics.segodnya.ua/politics/arahamiya-sravnil-slugu-naroda-s-kommunisticheskoy-partiey-kitaya-1562328.html схожести принципов его партии "Слуга народа" и Компартии Китая , а также о необходимости перенимать опыт КНР в управлении государством
показать весь комментарий
Миру не треба.
показать весь комментарий
16 жовтня 2020, 11:16

https://www.slovoidilo.ua/publikacii/avtor/denys-popovych Денис Попович журналіст

https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych Глава па https://www.slovoidilo.ua/persony/arakhamiia-davyd-heorhiiovych рламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія допустив скорочення чисельності Збройних сил. На думку пана Арахамії, це дозволило б зменшити бюджет проїдання, а вивільнені кошти направити на модернізацію армії. Риторика Арахамії змушує згадати про сумну історію розвитку ЗСУ в довоєнні роки, яка призвела до повного занепаду української армії та її неготовності відбити російську агресію.
показать весь комментарий
Як вже задрали ці говорячі голови, подляк вже не вилазить з екранів телевізора, природжений ехсперд.
показать весь комментарий
китай очікувано зіграв за кацапію, інше було би дивно
(коли кацапія буде переможена - китай залишиться один на один з америкою)

яка хитра вимога "Повага до суверенітету всіх країн" , а кацапи на це скажуть - "Крым наш" - поважайте.

виглядає так що китай просто хотів відволікти від голосування за нашу "Формулу миру" в ООН
показать весь комментарий
Тоді і Тайвань ні їх
показать весь комментарий
Тож твои корефаны,титька тараканья!!!!
показать весь комментарий
АРАХАМІЮ - НА НАРИ!!!
показать весь комментарий
Обличчя-73.
показать весь комментарий
Напевне Байден їм хвоста накрутив що вони так швидко платівку змінили. Питання -"чи на довго''?
показать весь комментарий
Ще не забули як це неподобство, арахман хотів щоб Україна перейняла досвід кітайозів керувати країною???? А зараз що, переобувся??? кітайозам не можна дозволити панувати не те що світом а і своїм регіонам!!!!!
показать весь комментарий
Читал как-то аналитику, что некий Девид перед выборами продал свой АйТи бизнес людям сильно похожим на китайцев в 10 раз дороже рынковой цены. Взятка? Вот это поворот!
показать весь комментарий
😁
показать весь комментарий
Ти ба, якою поміркованою стала Арахнофобія!
показать весь комментарий
а що там збирався здавати рашистам це арахомійо, коли очолював переговорну (капітулянську) групу на переговорах з рашистами?
показать весь комментарий
все
показать весь комментарий
Юда ,свого часу теж відмовлявся від срібняків,котрі йому заплатили за те,що вказав на Ісуса,Однако, дали йому під зад , кинувши срібняки до його ніг
показать весь комментарий
есть така древняя профессия проституція так это его так противоположно менять свое мнение этот человек продаст там где увидит свою прибыль о какой его любой должности в стране может идти речь флюгер без направления
показать весь комментарий
А ти забув що ти несло напередодні війни ? то я нагадаю "якщо західні країни будуть вимагати від нас реформ та лякати рос. вторгненням то ми підем до Китаю"
показать весь комментарий
Мабуть щось"взяли в тиски",що хам-арія,так заспівав.
показать весь комментарий
Макака ваЗЕлиновмкая, как давно ты мразь лобировал интересы косоглазый, ну что ЗЕБилы вы ещё не поняли за кого вас считает это Быдло???
показать весь комментарий
vylizlo iz budky !!!!
показать весь комментарий
ахломідія зрадила китайозам і принципово стала на захист України.
показать весь комментарий
То есть Китай был бы рад чтобы напали на Китай, отделили треть территории и зафиксировали границы подобным "мирным планом". Какой самоубийственный Китай! Но Украина не такая, пусть по себе не судят
показать весь комментарий
Арахамія, іди *****!
показать весь комментарий
З рахамією усе, як у пісні О. Галіча, «…аказался наш отец, не оцтом, а *****!»…
показать весь комментарий
