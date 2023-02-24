Война закончится "какими-то переговорами", отправная точка - вывод россиян с территории Украины, - Остин
Министр обороны США Ллойд Остин считает, что война РФ против Украины закончится переговорами.
Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в конце концов, война закончится "какими-то переговорами".
"Украинцы заинтересованы в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", – отметил глава Пентагона.
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
Мабуть не просто так. Ще один "хароший русскій".
Кто победил Брата Молотова..США или дохлый Ссср?
Відхід російських фашистів на стан 15.02. 2014 - початок переговорів.