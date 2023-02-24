РУС
Война закончится "какими-то переговорами", отправная точка - вывод россиян с территории Украины, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что война РФ против Украины закончится переговорами.

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в конце концов, война закончится "какими-то переговорами".

"Украинцы заинтересованы в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", – отметил глава Пентагона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет смысла давить на Украину с предложением начать мирные переговоры, - Зеленский

Ключові слова "вивести росіян з украінської суверенної території". Припиняй в очі довбитися.
24.02.2023 11:13 Ответить
Я за !!!
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
24.02.2023 11:12 Ответить
ТАК!
24.02.2023 11:02 Ответить
Я за !!!
Выводят войска с нашей территории, доставляют спецбортом путина, шойгу, герасимова, патрушева, бортникова, медведева, соловьева, симоньян, скабееву...и прочую шваль в Гаагу, а потом садимся за стол!
24.02.2023 11:12 Ответить
А с кем тогда садиться за стол переговоров, если все руководители страны-агрессора - преступники и ожидают справедливого суда в Гааге?
24.02.2023 11:19 Ответить
З кимось сядем, не сци)
24.02.2023 11:28 Ответить
Вже почали пригадувати про навального-небутерброда.
Мабуть не просто так. Ще один "хароший русскій".
24.02.2023 11:34 Ответить
Я теж про Крима Небутербродовича згадав. А ще згадав, як він грузинів називав гризунами і був незадоволений (у 2008 р.), що російські танки ще не у Тбілісі.
24.02.2023 12:41 Ответить
https://youtu.be/K1j3jtp29dY ..

Кто победил Брата Молотова..США или дохлый Ссср?
24.02.2023 11:14 Ответить
"Якійсь перемовини" - це підписання акту про капітуляцію.
24.02.2023 11:17 Ответить
Если параша не распадется и карлик не сдохнет, Украину ждет судьба Израиля.
24.02.2023 11:27 Ответить
Если параша не выведет войска со всех территорий Украины, включительно с Крымом и Донбассом, то распадется.
24.02.2023 11:33 Ответить
Что бы повторить судьбу и жизнь Израиля, надо быть нацией изначально. Кем были мы, говорить не стану. В душе ответ знает каждый.
24.02.2023 13:10 Ответить
Відхід російських фашистів на стан 23. 02 2022- початок переговорів про можливість переговорів.
Відхід російських фашистів на стан 15.02. 2014 - початок переговорів.
24.02.2023 11:46 Ответить
В чем смысл вообще какие либо переговоры с орками проводить? После очередных переговоров рашисты в 100500 раз перестанут лгать и нарушать договоренности? Ето все равно что поговорить с наркоманом чтобы он пообещал не колоться или с алкашом который пообещает не пить. Если вам так хочется переговоров с рашистами лучше сходите к психологу поговорить.
24.02.2023 13:14 Ответить
Можливо треба заморозювати війну, накопичувати зброю та сили. Вступати в НАТО і вибивати далі...
05.07.2023 08:52 Ответить
 
 