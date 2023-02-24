Война закончится "какими-то переговорами", отправная точка - вывод россиян с территории Украины, - Остин

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что война РФ против Украины закончится переговорами.

Об этом он заявил в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в конце концов, война закончится "какими-то переговорами".

"Украинцы заинтересованы в том, чтобы вывести россиян с их суверенной территории. И я думаю, что это, вероятно, будет их отправной точкой, но я позволю украинцам говорить самим за себя", – отметил глава Пентагона.

