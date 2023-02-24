Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев в годовщину российского вторжения

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев.

Об этом в Twitter сообщил спикер польского правительства Петер Мюллер, передает Цензор.НЕТ.

"Через год после начала российских военных действий премьер-министр Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России. Вскоре после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется наедине", - отметил он.

Читайте также: Польша готова предоставить Украине истребители Миг-29, но в рамках более широкой коалиции, - Моравецкий