3 370 8

Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев в годовщину российского вторжения

мюллер,моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев.

Об этом в Twitter сообщил спикер польского правительства Петер Мюллер, передает Цензор.НЕТ.

"Через год после начала российских военных действий премьер-министр Моравецкий посетил Киев, чтобы дать четкий и ощутимый сигнал о дальнейшей поддержке в защите Украины от России. Вскоре после начала войны, 15 марта, мы были в Киеве, чтобы гарантировать, что Украина не останется наедине", - отметил он.

Автор: 

визит (3144) Польша (8611) Моравецкий Матеуш (287)
Полякі молодці підтримка 101%
24.02.2023 11:01 Ответить
На сьогодні є єднання як ніколи. Від маленької,але значимої Литви до Австралії.
24.02.2023 11:05 Ответить
А шо це Рєзнік так завис на Маровецькому? Дуже важкі яйця?
24.02.2023 11:04 Ответить
Анекдот ось смішний, але дещо простакуватий, згадав на тему різниці між фактом і думкою про факт. Отож, у двох сусідніх селах Петрівка та Іванівка вчені досліджували, яка середня довжина прутня у чоловіків. І виявилося, що у чоловіків із Іванівки вона на третину більша. Як так вийшло? Та просто методи дослідження були різні: у Петрівці - вимірювали, а в Іванівці - опитували...
24.02.2023 11:16 Ответить
Вітамо, друже.
24.02.2023 11:04 Ответить
Маємо гарних надійних польских сусідів. Дак отож.
24.02.2023 11:42 Ответить
Польща - гарний приклад для наслідування! Президент і Прем"єр - поляки! Колись , напевне, і в Україні у владі будуть українці, і тоді й життя буде як у Польщі.
24.02.2023 12:35 Ответить
 
 