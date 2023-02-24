РУС
6 986 27

Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием, - Белый дом

джейк,салліван

Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.

Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил в интервью каналу CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, через год после начала большой войны Украина уже помешала России осуществить ее главную цель — захватить Киев.

Активисты в Польше включили под российским представительством в Варшаве тревожные сирены и звуки взрывов. ВИДЕО

"Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией", — сказал Салливан.

Он отметил, что россияне не смогут этого сделать, пока Украина сопротивляется, а США поддерживают ее.

Также советник Байдена заявил, что Вашингтон не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России.

Мы вступаем в период с задачей победить, будет наше контрнаступление, - Резников

"Мы не видим движений в российских ядерных силах, которые заставляют нас думать, что что-то коренным образом изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года", — резюмировал он.

россия (96895) США (27706) ядерное оружие (1386) Салливан Джейк (259)
Топ комментарии
+15
Зараз сиджу, а на екрані телевізора показують кадри зруйнованих будинків, залізниці, вбитих людей які лежать на вулиці та т.і.... Подумалось, ось би посадити ***** в клітку і возити його по цих місцях цілодобово пики не здохне падло. Потім подумав, люди ж не дадуть цього зробити, на молекули розірвуть цього вилупка кацапсячого...
24.02.2023 11:49 Ответить
+9
Мені здається, що всі наші "західні" друзі у своїх гарячих промовах на підтримку України ніколи не згадують Будапештський меморандум. Чи то я неуважний?
24.02.2023 11:53 Ответить
+9
Будапештский Меморандум это гарантия ненападения

Там это прямо сказано несколько раз

Не более этого

Нарушила его только раша
24.02.2023 11:58 Ответить
садити і так возити можна людину, в якої є хоч якісь задатки емпатії, щоб вона усвідомила, що вона накоїла. але це не про ху йла. він мільйони своїх кине у м'ясорубку і навіть не зжригнеться. що йому до чужих? тривожні дзвіночки уже було видно як цей монстр на крові (підрив житлових будинків в Волгодонську і на Каширському шосе) до влади прийшов...
24.02.2023 13:11 Ответить
на жаль було б правильно якщо б наша влада починала перемовини з позиції меморандуму
24.02.2023 11:57 Ответить
Мемарандум це протокол про наміри. Нажаль, далі заяви справа не пішла. Положення мемарандуму ніким не ратіфіцировані і не увійшли в жоден логовір.
24.02.2023 12:02 Ответить
тобто якщо там нема жирних штампів то нічого не означає ? Якщо б скажем путін поставив там жирний штамп - то можна було б спати спокійно ? А коли його підписували - це що означає що даром збиралися ?
24.02.2023 12:17 Ответить
Меморандум - це є меморандум. По меморандуму забрали ядерну зброю. Це знають всі. Але далеко не всі хочуть це визнавати. Не вигідно.
24.02.2023 12:20 Ответить
Это чисто кацапский нарратив про ратификацию....и он реально выгоден даже СОЮЗНИКАМ как отмазка для неисполнения своих обязательств в ПОЛНОМ объёме ....подписи стоят под гарантиями.... условия выполнены по выводу ЯО .....ВСЕ....выполняйте....просто все понимают что эту страну-тварюга надо душить по возможности и как сегодня получается....все таки у обезьяны есть ядерная граната и риски для себя они делают минимальными
24.02.2023 12:25 Ответить
Тобто, це "пакт о нєнападєніі". Ну тоді і раша нічого не порушила. Бо СВО - це ж не "нападєніє"? А що захоплена теріторія оголошена "тєріторієй рф" - так це ж "насєлєніє" само захотіло на "рєфєрєндумах".
24.02.2023 12:12 Ответить
РФ підступно порушила цілу низку міжнародних договорів і беззаперечно є міжнародним злочинцем і террористичною державою. А ті квазиреферендуми є нікчемними з точки зору міжнародного права. Замість міжнародного правопорядку вони висунули голе право сили.
Ну що ж, тепер все вирішуватимуть збройні сили України і наша незламність!
Благо, що Захід нарешті прозрів.
24.02.2023 12:27 Ответить
Схожий на Крістофа Вальца.
24.02.2023 11:54 Ответить
Realno eto tak i jest, kacapo fasisty proigrali vojnu.Eto tak nazyvajemaja armija kotoraja dolzna byla zaniat vsex za 3 dnia,ona razbyta sama.
24.02.2023 11:58 Ответить
Отже ядерної зброї здатної літати в путіна немає. Чи розвідка США аналогічна розвідці буданова?
24.02.2023 12:00 Ответить
Не люблю я такие расслабляющие многих заголовки.
Мы не проиграли войну, а до Победы еще далеко!
24.02.2023 12:10 Ответить
Так, ще зима на дворі, але запаз весни відчутний...
24.02.2023 12:29 Ответить
Война в Украине разделила мир на цивилизованные страны и Россию . Украина сделала невозможное она объединила цивилизованный мир в борьбе против последней империи, против Путина. Мир уже стал другим. Весь мир уже понял, как важны человеческие ценности, свобода, демократия, взаимопомощь, уважение границ и суверенитета других государств. Россия уже проиграла войну и стала изгоем в цивилизованном мире. Дни последней империи и Путина сочтены.
24.02.2023 12:11 Ответить
Ніщо не приносить більше горя і бід, ніж необґрунтований "оптімізм"...
24.02.2023 12:16 Ответить
(роZZєя, іран, кНДР, кєтай *регочуть)
24.02.2023 12:33 Ответить
Не будьте такими наївними
24.02.2023 13:06 Ответить
Не можна не дооцінювати рашистів! Вони пакості можуть ще наробити. Вони ані українців, ані своїх не жаліють! Я впевнена, що будуть ще спроби захоплень. Але я також впевнена, що вони програють.
24.02.2023 12:12 Ответить
просьба ***** добровольно застрелица и смыть этот позор личной кровью... нет оно ссыкло и этого не сделает...другое дело его охранна может угомонить бункерного деда...
24.02.2023 12:13 Ответить
смерть пуйла не змінить лля нас абсолютно нічого
24.02.2023 13:07 Ответить
НУ ДА, АМЕРИКА ДАЛЕКО
24.02.2023 12:27 Ответить
Твої пропозиції?
24.02.2023 12:29 Ответить
жизнь дороже
24.02.2023 12:36 Ответить
24.02.2023 13:39 Ответить
 
 