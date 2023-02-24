Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием, - Белый дом

Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.

Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил в интервью каналу CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, через год после начала большой войны Украина уже помешала России осуществить ее главную цель — захватить Киев.

"Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией", — сказал Салливан.

Он отметил, что россияне не смогут этого сделать, пока Украина сопротивляется, а США поддерживают ее.

Также советник Байдена заявил, что Вашингтон не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России.

"Мы не видим движений в российских ядерных силах, которые заставляют нас думать, что что-то коренным образом изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года", — резюмировал он.