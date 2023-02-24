Россия уже проиграла войну. Путин не захватит Киев и не ударит ядерным оружием, - Белый дом
Российские оккупанты уже проиграли войну против Украины и не смогут захватить Киев.
Об этом советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил в интервью каналу CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, через год после начала большой войны Украина уже помешала России осуществить ее главную цель — захватить Киев.
"Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией", — сказал Салливан.
Он отметил, что россияне не смогут этого сделать, пока Украина сопротивляется, а США поддерживают ее.
Также советник Байдена заявил, что Вашингтон не видит каких-либо изменений в ядерной позиции России.
"Мы не видим движений в российских ядерных силах, которые заставляют нас думать, что что-то коренным образом изменилось по сравнению с тем, как обстояли дела в течение прошлого года", — резюмировал он.
Там это прямо сказано несколько раз
Не более этого
Нарушила его только раша
Ну що ж, тепер все вирішуватимуть збройні сили України і наша незламність!
Благо, що Захід нарешті прозрів.
Мы не проиграли войну, а до Победы еще далеко!