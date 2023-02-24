Глава ОБСЕ Османи обратился к украинцам: Поддержка будет еще более решительной, вы - не одни
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заверил народ Украины в продолжении поддержки.
Соответствующее видео он обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знаем, сквозь какие трудности вы проходите последние 12 месяцев. У вас есть наша полная солидарность. Северная Македония как председательствующая в ОБСЕ продолжит поддерживать Украину в эти трудные времена. И эта поддержка будет еще более решительной - пока не будет восстановлен справедливый мир. Это - наш долг и благородная миссия. Вы – не одни!" – подчеркнул он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Белла Богун #551369
показать весь комментарий24.02.2023 12:35 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Yevhen Tarnavskyi #551236
показать весь комментарий24.02.2023 13:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ruslan Ruslan #542027
показать весь комментарий24.02.2023 12:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Amber
показать весь комментарий24.02.2023 12:41 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Дмитрий К #529291
показать весь комментарий24.02.2023 12:50 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вал Кочин #550865
показать весь комментарий24.02.2023 12:57 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий24.02.2023 12:58 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий24.02.2023 13:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Саша Мингаев #553846
показать весь комментарий24.02.2023 14:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль