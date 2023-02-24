Глава ОБСЕ Османи обратился к украинцам: Поддержка будет еще более решительной, вы - не одни

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заверил народ Украины в продолжении поддержки.

Соответствующее видео он обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, сквозь какие трудности вы проходите последние 12 месяцев. У вас есть наша полная солидарность. Северная Македония как председательствующая в ОБСЕ продолжит поддерживать Украину в эти трудные времена. И эта поддержка будет еще более решительной - пока не будет восстановлен справедливый мир. Это - наш долг и благородная миссия. Вы – не одни!" – подчеркнул он.

