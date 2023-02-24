РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10529 посетителей онлайн
Новости Война
1 374 9

Глава ОБСЕ Османи обратился к украинцам: Поддержка будет еще более решительной, вы - не одни

османі

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заверил народ Украины в продолжении поддержки.

Соответствующее видео он обнародовал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, сквозь какие трудности вы проходите последние 12 месяцев. У вас есть наша полная солидарность. Северная Македония как председательствующая в ОБСЕ продолжит поддерживать Украину в эти трудные времена. И эта поддержка будет еще более решительной - пока не будет восстановлен справедливый мир. Это - наш долг и благородная миссия. Вы – не одни!" – подчеркнул он.

Читайте также: Премьер Польши Моравецкий приехал в Киев в годовщину российского вторжения

Автор: 

ОБСЕ (4897) Османи Буяр (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підтримка рішучішою, а "озабоченость" ще глибшою!
показать весь комментарий
24.02.2023 12:35 Ответить
Нє, часи занепокоєння давно пройшли. Зараз вони насправді серйозно відповідають. Обуренням!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:31 Ответить
Дякуємо, і чекаємо від вас Османі заяву що Україні треба надати літаки F16
показать весь комментарий
24.02.2023 12:40 Ответить
Дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показать весь комментарий
24.02.2023 12:41 Ответить
пора уже войска нато вводить а не сопли жевать ждете когда украинцы закончатся
показать весь комментарий
24.02.2023 12:50 Ответить
Прокацапське ОБСЄ - нах@й за російським кораблем.... Без вас розберемося...
показать весь комментарий
24.02.2023 12:57 Ответить
Це після того, як кацапів допустили до пленарного засідання ПА ОБСЄ, яке саме через це бойкотували Україна і Литва? Цвкаво, ОБСЄ циніки, мючи мазохісти? 🤔
показать весь комментарий
24.02.2023 12:58 Ответить
Підтримка від ОБСЄ? Ну-ну...
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
Вы год свои машины у макак из дыныры забрать не можете, о какой поддержке он говорит?
показать весь комментарий
24.02.2023 14:20 Ответить
 
 