Такая практика точно не приблизит Украину к Евросоюзу, - Гончаренко раскритиковал намерения уничтожить самоуправление в Чернигове
Ликвидация городского совета Чернигова не имеет под собой оснований и проводится только потому, что в нем из 42 депутатов всего 4 представителя "Слуги народа". Поэтому решение о передаче полномочий горсовета военной администрации не будет воспринято демократическими странами и может лишить Украину поддержки иностранных партнеров.
Об этом заявил с трибуны Верховной Рады народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"В Верховную Раду Украины зашел проект решения об уничтожении местного самоуправления в Чернигове. Мы принимали закон, который позволяет вводить прямую президентскую администрацию в городах после деоккупации. Ну, логично: в Херсоне нет мэра, нет депутатов, система разрушена – конечно, это надо делать. Но при чем здесь Чернигов? Город никогда не был взят ни на секунду. Депутаты городского совета присутствуют. Неужели одна причина в том, что в городском совете Чернигова всего 4 "слуги народа" из 42 депутатов? Это единственная причина, что нужно распустить городской совет Чернигова, который избран голосами черниговцев", - заявил Алексей Гончаренко.
Он подчеркнул, что это решение станет прецедентом, после которого можно будет уничтожить самоуправление в любом другом городе Украины. И такая практика точно не приблизит Украину к Евросоюзу.
"Вот этот флажок у нас – Европейский Союз. Где в Европейском союзе можно взять и разогнать городской совет? Просто потому что так хочется? А кто будет завтра? Днепр? Львов? Киев? Какой город, где захочется поставить своего, не спрашивая людей? Мы куда двигаемся, друзья? Вы понимаете, вы просто страну ставите в ситуацию, которая может уничтожить всю поддержку к нам. Кто завтра будет помогать Украине? Местное самоуправление – это краеугольный камень европейскости! Парламентаризм – краеугольный камень! Свобода Украины – это залог победы!" – подчеркнул Гончаренко.
чому так званий "міністр оборони" купує яйця для ЗСУ по 17 грн./шт, картоплю по 22 грн./кг, коли на розздрібному ринку вони коштують у 3-3.5 рози дешевше, а якщо закупляти оптом по довготермінових контрактах то ціна буде ще на 20-30% дешевше роздрібної ??? чому якась зелена наркоманська наволоч монополізувала ввезення безпілотників для ЗСУ і дре на тому подвійну ціну ???
Чи вже давай фоточкі партії регіонів з Порошенком викладай, бо міша падаляк висер не зарахує
Просто им очень не хочется возвращаться в квартал и опять играть на пианино перед олигархами.
Попросімо панів відмовитись від бажання панувати!
Їм потрібна калька з мордора. Коли вони, їх бізнес, маєтки діти в Європі- Америці, а нарід хрін, без солі, доїдає, під возвеличення найвеличніВшивого та його партії, з зЕбілМарафону.
Країною керує, совкова молодЬож, під патронатом недобитих комуняк.
Далі потрібно пояснювати?