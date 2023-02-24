Такая практика точно не приблизит Украину к Евросоюзу, - Гончаренко раскритиковал намерения уничтожить самоуправление в Чернигове

Ликвидация городского совета Чернигова не имеет под собой оснований и проводится только потому, что в нем из 42 депутатов всего 4 представителя "Слуги народа". Поэтому решение о передаче полномочий горсовета военной администрации не будет воспринято демократическими странами и может лишить Украину поддержки иностранных партнеров.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины зашел проект решения об уничтожении местного самоуправления в Чернигове. Мы принимали закон, который позволяет вводить прямую президентскую администрацию в городах после деоккупации. Ну, логично: в Херсоне нет мэра, нет депутатов, система разрушена – конечно, это надо делать. Но при чем здесь Чернигов? Город никогда не был взят ни на секунду. Депутаты городского совета присутствуют. Неужели одна причина в том, что в городском совете Чернигова всего 4 "слуги народа" из 42 депутатов? Это единственная причина, что нужно распустить городской совет Чернигова, который избран голосами черниговцев", - заявил Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что это решение станет прецедентом, после которого можно будет уничтожить самоуправление в любом другом городе Украины. И такая практика точно не приблизит Украину к Евросоюзу.

"Вот этот флажок у нас – Европейский Союз. Где в Европейском союзе можно взять и разогнать городской совет? Просто потому что так хочется? А кто будет завтра? Днепр? Львов? Киев? Какой город, где захочется поставить своего, не спрашивая людей? Мы куда двигаемся, друзья? Вы понимаете, вы просто страну ставите в ситуацию, которая может уничтожить всю поддержку к нам. Кто завтра будет помогать Украине? Местное самоуправление – это краеугольный камень европейскости! Парламентаризм – краеугольный камень! Свобода Украины – это залог победы!" – подчеркнул Гончаренко.

