Российские захватчики выискивают новую тактику, угроза применения шахедов и ракетных ударов сохраняется, - ОК "Південь"

Исключать возможность применения армией РФ дронов-камикадзе Shahed, нанесение ракетных ударов в день годовщины начала полномасштабного вторжения нельзя. Однако враг может нанести удар и после 24 февраля.

Об этом в эфире телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия INFORM.

"Мы понимаем, что враг отслеживает не только наши действия, но и нашу реакцию на то, как действует он - то есть сейчас мы не наблюдаем активности в море, но фиксируем, что активизировались наземные обстрелы вдоль линии фронта, в частности, сегодня было обстреляно правобережье Херсона", - говорится в сообщении.

По словам Гуменюк, уменьшение активности врага на морях может свидетельствовать о поиске новой тактики. Сейчас в Черном море нет вражеских ракетоносителей. Однако в течение дня сохраняется вероятность применения "шахедов", не исключена и ракетная атака.

"Кроме того, можем сказать, что осознавая, что мы сосредоточены на датах 23-24 февраля, враг может выждать этот период и нанести удар позже. Надо быть начеку и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", - отметила Гуменюк.