Над Бундестагом подняли флаг Украины . ФОТО

24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.

Об этом говорится в заявлении парламента Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В дополнение к флагам на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины также развевается на юго-западной башне здания Рейхстага.

"Таким образом президиум Бундестага поддержал инициативу германско-украинской парламентской группы, чтобы продемонстрировать особенно четкий знак солидарности с украинским народом в этот день", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в начале пленарного заседания в четверг, 2 марта, канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением на тему "Год переломного момента - укрепление безопасности Германии и альянсов, которые продолжают поддерживать Украину". После правительственного заявления состоятся дебаты.

