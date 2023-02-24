РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10529 посетителей онлайн
Новости
6 371 46

Над Бундестагом подняли флаг Украины . ФОТО

бундестаг

24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.

Об этом говорится в заявлении парламента Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В дополнение к флагам на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины также развевается на юго-западной башне здания Рейхстага.

"Таким образом президиум Бундестага поддержал инициативу германско-украинской парламентской группы, чтобы продемонстрировать особенно четкий знак солидарности с украинским народом в этот день", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в начале пленарного заседания в четверг, 2 марта, канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением на тему "Год переломного момента - укрепление безопасности Германии и альянсов, которые продолжают поддерживать Украину". После правительственного заявления состоятся дебаты.

Читайте также: В комитете Бундестага по обороне призвали разрешить Польше и Словакии передать Украине восточногерманские МиГ-29

Над Бундестагом подняли флаг Украины  01
Над Бундестагом подняли флаг Украины  02

Автор: 

Германия (7219) флаг (945) поддержка (708) Бундестаг (225)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Кацапи брали картонний Рейстаг, а ми "взяли" справжній
показать весь комментарий
24.02.2023 13:05 Ответить
+16
Дякумо, Германіє!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:13 Ответить
+15
***** в замешательстве...
показать весь комментарий
24.02.2023 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.02.2023 13:02 Ответить
да у них с начала войны весь центр был увешан флагами Украины.Разве что над Бундестагом не поднимали.
кстати по тексту перепутаны Бундестаг и Рейхстаг. Рейхстаг на фото. Это ПАРЛАМЕНТ. А Бундестаг справа от него, на фото его не видно. Это - здание ПРАВИТЕЛЬСТВА.
с чего бы парламентариям что-то рассказывать про здание ПРАВИТЕЛЬСТВА? глупо как-то.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:27 Ответить
Рейхстаг был до эпохи нацизма. После этого он называется Бундестаг.
Кстати, это все то же здание. Менялся только стеклянный купол.
На здании надпись "Dem deutschen Volke" «Немецкому народу».
Справа зданий нет, слева застекленное здание, где находятся кабинеты депутатов.
Напротив находится канцелярия, где находится канцлер.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:02 Ответить
***** в замешательстве...
показать весь комментарий
24.02.2023 13:03 Ответить
пропагандони в шоці будуть викрикати --націсти
показать весь комментарий
24.02.2023 13:04 Ответить
ще й кольори прапору ФРН схожі на суміш кольорів прапору червоного сектора та України)))
показать весь комментарий
24.02.2023 13:23 Ответить
У дєдиваєватьєлєй рвуЦЦА пукани
показать весь комментарий
24.02.2023 13:21 Ответить
Не вистачає ще надпису на стіні Рейхстагу:
"Щиро дякуємо! З Леопардами можно павторить !" 😂

Дякуємо німецькому народу!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:00 Ответить
Звиняйте,
"З Леопардами можно повторити, bitte!"
показать весь комментарий
24.02.2023 14:17 Ответить
Берлін наш!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:03 Ответить
Так!
Ми "взяли" Берлін та Німеччину сміливістю та щирістю!

А кацапам рекомендовано для читання "Сказочку про волшебное слово" - вчитись говорити "пожалуйста" та "спасибо"
показать весь комментарий
24.02.2023 14:05 Ответить
Кацапи брали картонний Рейстаг, а ми "взяли" справжній
показать весь комментарий
24.02.2023 13:05 Ответить
При чому двічі. 😊 Перший раз - лейтенант Берест у 1945 році через бойові дії. Другий раз - цілком мирно. От лише першого разу Берест встановив не синьо-жовтий, а червоний прапор. Але цей прикрий факт стався тому, що за 20 років до цього Украхна була поневолена кацапськими комуно-імперцями.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:15 Ответить
І без жодного вистріленого набою!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:32 Ответить
Рашисты всю жизнь мечтали там повесить свой власовский флаг. Но вышло так что там оказался флаг Украины
показать весь комментарий
24.02.2023 13:10 Ответить
Все можна виправити. У "фотошопі".
показать весь комментарий
24.02.2023 13:12 Ответить
Та без проблем!
Можна й фанерний Рейстаг спалити...

Тра-та-та, бах-бах.... 😂
показать весь комментарий
24.02.2023 14:07 Ответить
😂
показать весь комментарий
24.02.2023 15:04 Ответить
Вчіться кацапи, хоча пізно вже.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:12 Ответить
Дякумо, Германіє!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:13 Ответить
Gerne
показать весь комментарий
24.02.2023 13:54 Ответить
Gerne?
Ви резидент Німеччини?
показать весь комментарий
24.02.2023 14:04 Ответить
Бери выше!
Пані Валентина мабуть Громадянка Німеччини, а це найвище звання в демократичній державі
показать весь комментарий
24.02.2023 14:10 Ответить
Привіт, Алекс. Я громадянка Португалії, але з 2014 року проживаю з сином в Німеччині. І в Португалії і в Німеччині маю підтвердження диплому України, в Португалії мій диплом був першим. Так, я громадянка демократичної країни.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
Матьора « патріотка»
показать весь комментарий
24.02.2023 18:05 Ответить
"Кузькіну мать" міг показати хрущов. А нинішні вожді мацковської орди - сцикливі потвори-кедебісти.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:30 Ответить
Наш батько - Бандера, про це й не мріяв...
показать весь комментарий
24.02.2023 13:15 Ответить
Мда...
Це круто, завоювати приязнь та дружбу з Німеччиною!

Дякуємо, Германіє !
показать весь комментарий
24.02.2023 14:12 Ответить
Дякуємо Німеччині!
показать весь комментарий
24.02.2023 13:19 Ответить
Но почему-то выходцы с совка(немцы),заехавшие в Германию, больше всех топят за кацапов-хоть жить предпочли на Fatherland.😄
показать весь комментарий
24.02.2023 13:20 Ответить
В начале я могу сказать да
но теперь, когда здесь много украинцев, ситуация изменилась. Очень многие немцы не терпят пророссийских настроений, а я потихоньку тоже занимаюсь просветительской работой.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:09 Ответить
"русаки" отравлены московским телевидением, которое продолжают беспрепятственно смотреть через интернет. Они неисправимы
показать весь комментарий
24.02.2023 17:31 Ответить
приятно. помню, в мае весь центр Берлина был увешан украинскими флагами - все музеи Острова музеев, все корпуса универа Гумбольдта.. было приятно.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:24 Ответить
У нас у кожному закладі були куточки Пам'яті жертв війни і Молитви за Україну. До сьогодні плакати усюди про допомогу Україні.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:56 Ответить
На свинособачих болотах сьогодні суттєво потеплішає від палання ватних пердаків.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:39 Ответить
Когда в Украину пойдут леопарды под Украинскими флагами, тогда можно будет сказать, что Германия полностью на стороне Украины. Всё остальное - фарисейство.
показать весь комментарий
24.02.2023 13:43 Ответить
Та ну на! 😂
показать весь комментарий
24.02.2023 14:13 Ответить
Так, так. В искренность Штайнмаера, а також Щрёдера и многих других, кто сегодня заседает в Бундестаге, я уже никогда не поверю!
показать весь комментарий
24.02.2023 14:43 Ответить
Ага хвашисти ...я ж вам казав ...Буде сьогодні солов'єв піною з рота кричати
показать весь комментарий
24.02.2023 13:50 Ответить
Вова Пуйло аж поперхнулся
показать весь комментарий
24.02.2023 13:59 Ответить
Сегодня вечером у Скабеевой - ВСУ повернули на запад и взяли Рейхстаг. Все в помощь немцам его освободить.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:07 Ответить
Егоров с Кантарией в гробу матерятся.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:33 Ответить
СПАСИБО ГЕРМАНИЯ!
показать весь комментарий
24.02.2023 15:49 Ответить
Ми взяли Рейхстаг без штурму!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:07 Ответить
 
 