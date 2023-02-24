Над Бундестагом подняли флаг Украины . ФОТО
24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, немецкий Бундестаг поднял флаг Украины над своим зданием в центре Берлина.
Об этом говорится в заявлении парламента Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В дополнение к флагам на восточной и западной сторонах здания Рейхстага, государственный флаг Украины также развевается на юго-западной башне здания Рейхстага.
"Таким образом президиум Бундестага поддержал инициативу германско-украинской парламентской группы, чтобы продемонстрировать особенно четкий знак солидарности с украинским народом в этот день", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что в начале пленарного заседания в четверг, 2 марта, канцлер Олаф Шольц выступит с правительственным заявлением на тему "Год переломного момента - укрепление безопасности Германии и альянсов, которые продолжают поддерживать Украину". После правительственного заявления состоятся дебаты.
кстати по тексту перепутаны Бундестаг и Рейхстаг. Рейхстаг на фото. Это ПАРЛАМЕНТ. А Бундестаг справа от него, на фото его не видно. Это - здание ПРАВИТЕЛЬСТВА.
с чего бы парламентариям что-то рассказывать про здание ПРАВИТЕЛЬСТВА? глупо как-то.
Кстати, это все то же здание. Менялся только стеклянный купол.
На здании надпись "Dem deutschen Volke" «Немецкому народу».
Справа зданий нет, слева застекленное здание, где находятся кабинеты депутатов.
Напротив находится канцелярия, где находится канцлер.
"Щиро дякуємо! З Леопардами можно павторить !" 😂
Дякуємо німецькому народу!
"З Леопардами можно повторити, bitte!"
Ми "взяли" Берлін та Німеччину сміливістю та щирістю!
А кацапам рекомендовано для читання "Сказочку про волшебное слово" - вчитись говорити "пожалуйста" та "спасибо"
Можна й фанерний Рейстаг спалити...
Тра-та-та, бах-бах.... 😂
Ви резидент Німеччини?
Пані Валентина мабуть Громадянка Німеччини, а це найвище звання в демократичній державі
Це круто, завоювати приязнь та дружбу з Німеччиною!
Дякуємо, Германіє !
но теперь, когда здесь много украинцев, ситуация изменилась. Очень многие немцы не терпят пророссийских настроений, а я потихоньку тоже занимаюсь просветительской работой.