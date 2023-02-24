РУС
Фон дер Ляйен о "мирном" плане Китая: Пекин принял сторону, когда выбрал неограниченную дружбу с РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен холодно приняла "мирный" план урегулирования войны РФ против Украины от Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, предложения Китая стоит рассматривать только на определенном фоне его действий.

"И это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский союз рассмотрит документ КНР именно в таком контексте.

Читайте также: Столтенберг о "мирном плане" Пекина: Китай не пользуется большим доверием

А що европейські діячі чекали від Китаю?
24.02.2023 13:29 Ответить
"І це той фон, на якому Китай прийняв сторону, підписавши, наприклад, угоду про необмежену дружбу прямо перед тим, як почалося вторгнення Росії в Україну".

Косі не знали про наміри ...уйла. Вірю. Вірю.
24.02.2023 13:37 Ответить
Пропоную на деякий час перенести обговорення китайського "мирного плану". До офіційної зустрічі на українсько-китайському кордоні
24.02.2023 13:49 Ответить
хіба що українсько-тайванському.бо ***** пішли ті жовтосракі комуняки,і нічого їм рашку "дарувати",бо китай це та сама рашка але ще й дуже голодна...
24.02.2023 14:34 Ответить
ku*wa, лище несповна розуму люди можуть довіряти червонодупим комунякам звідки б вони не були. Лише мертвий червоний може викликати довіру. Та й то ліпше його утилізувати.
24.02.2023 14:26 Ответить
при чому в мертвого комуняку варто потикати списом,щоб пересвідчитись що та падло дійсно здохла.
24.02.2023 14:36 Ответить
Урсула засадила Китаю по самісінькі *********.
24.02.2023 15:40 Ответить
 
 