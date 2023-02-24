Фон дер Ляйен о "мирном" плане Китая: Пекин принял сторону, когда выбрал неограниченную дружбу с РФ

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен холодно приняла "мирный" план урегулирования войны РФ против Украины от Китая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, предложения Китая стоит рассматривать только на определенном фоне его действий.

"И это тот фон, на котором Китай принял сторону, подписав, например, соглашение о неограниченной дружбе прямо перед тем, как началось вторжение России в Украину", — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что Европейский союз рассмотрит документ КНР именно в таком контексте.

