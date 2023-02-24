Рада денонсировала договор с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива
Верховная Рада денонсировала договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
За соответствующий законопроект №0182 проголосовали в общей сложности 303 народных депутата.
Договор был подписан 24 декабря 2003 в Керчи и ратифицирован в апреле 2004 года.
Также 305 нардепов отдали голоса за законопроект №0183 о выходе из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества.
"Парламент денонсировал все договоры с рф относительно Азовского моря!" – написал Железняк.
Але Українське.
Тоді і кордони 1918 року стануть відображати етнічний склад а не те як було зручно ділити територію російським губернаторам