Рада денонсировала договор с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива

Верховная Рада денонсировала договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект №0182 проголосовали в общей сложности 303 народных депутата.

Договор был подписан 24 декабря 2003 в Керчи и ратифицирован в апреле 2004 года.

Также 305 нардепов отдали голоса за законопроект №0183 о выходе из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества.

"Парламент денонсировал все договоры с рф относительно Азовского моря!" – написал Железняк.

