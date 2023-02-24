РУС
Рада денонсировала договор с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива

Верховная Рада денонсировала договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

За соответствующий законопроект №0182 проголосовали в общей сложности 303 народных депутата.

Договор был подписан 24 декабря 2003 в Керчи и ратифицирован в апреле 2004 года.

Также 305 нардепов отдали голоса за законопроект №0183 о выходе из Соглашения о создании Черноморской Группы Военно-Морского Сотрудничества.

"Парламент денонсировал все договоры с рф относительно Азовского моря!" – написал Железняк.

+16
..быстро работают.. на износ..
24.02.2023 14:03 Ответить
+15
Год прошел. Ну это не в Азию кататься ,трансов ***** или наоборот. А как там с безвизом и дипотношениями с белопарашей?
24.02.2023 14:04 Ответить
+9
Треба казати внутрішньо-Українське Азовське озеро.
24.02.2023 14:00 Ответить
Треба казати внутрішньо-Українське Азовське озеро.
24.02.2023 14:00 Ответить
Корито.
Але Українське.
24.02.2023 14:04 Ответить
..быстро работают.. на износ..
24.02.2023 14:03 Ответить
Год прошел. Ну это не в Азию кататься ,трансов ***** или наоборот. А как там с безвизом и дипотношениями с белопарашей?
24.02.2023 14:04 Ответить
Данилов казав, що відстань вже не проблема. Територіальні води не підпадають під територію параші. Порушень не буде.
24.02.2023 14:07 Ответить
А кацапський корабель в територіальних водах в межах кордонів визнаних світовим товариством 1991 року, це "законни цели". А міжнародні води. це не територія параші. Топи ЗСУ кацапів.
24.02.2023 14:22 Ответить
Тобто до сьогодняшнього дня, спвпраця по Азовському морю і Керченській протоці з московщиною тривала ? Ну і як, коли мордор об'явив Азовське море своїм внутрішнім, а вибух мосту в Крим це видно наслідок співпраці.
24.02.2023 14:17 Ответить
Це тре було зробити у 2014 році. Тоді б в Азовське море могли би заходии військови кораблі НАТО. А Керченский міст строити могли би тільки з нашего дозволення. Ви говорите що у Порошенко діплом міжнародника ? Ну, ну !
24.02.2023 14:53 Ответить
казав мій покійний батько диплом не добавляє розуму а надає спеціальність.
24.02.2023 15:07 Ответить
Судячи із стилю та безграмотності тобою написаного , у тебе , мабуть , навіть з атестатом про середню освіту не все добре було ((
24.02.2023 17:57 Ответить
бачу ти як собака, "щось" розумієш а сказати не можеш....
24.02.2023 20:24 Ответить
Ще 305 депутатам треба було проголосувати за відкриття кримінальних проваджень та притягнення до кримінальної відповідальності усіх тих ПОСІПАК з організованого злочинного угрупування, червонодупого кремлядського пахана, кічми з 1994 по 2013 роки котрі укладали з підоросією УСІ ці завідомо злочинні договора про (співпрацю) і здачу ІСТОТНИХ інтересів УКРАЇНИ, котрі відробляли прокремлядські підороські хабарі та кеши у своїх власних інтересах...!!!
24.02.2023 15:12 Ответить
Не прошло и...
24.02.2023 16:19 Ответить
Это зря. Денонсировать нужно было после деоккупации. Тупая зелень.
24.02.2023 16:41 Ответить
Можна просто прийняти закон про те що Україна не отримала незалежність в 1991 році, а Відновила! Її після визвольних змагань 1917-1921 і проголосити правонаступницею УНР і Української Держави Скоропадського.
Тоді і кордони 1918 року стануть відображати етнічний склад а не те як було зручно ділити територію російським губернаторам
24.02.2023 19:24 Ответить
 
 