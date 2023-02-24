РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10520 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 782 27

Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес

воллес

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия готова поставлять истребители восточноевропейским союзникам, чтобы они могли отправить свои советские истребители в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным издания, Уоллес настаивает на том, чтобы Запад также поставлял современные истребители восточноевропейским союзникам, чтобы те смогли пожертвовать советские боевые самолеты Украине. Это позволит ей получить больше истребителей МиГ-29 или Су-24 для защиты от российской агрессии.

"Если страны Европы, у которых есть советские истребители, хотят пожертвовать их Украине, мы, Запад, можем передать им свои истребители, чтобы пополнить их запасы", – сказал Уоллес.

Министр обороны также отметил, что страны НАТО уже научены работать с современными истребителями, а Украина – нет.

Читайте также: Запад непублично обсуждает поставки Украине авиации - глава МИД Нидерландов Гукстра

Автор: 

Великобритания (5091) НАТО (10255) самолет (3672) Украина (45071) Уоллес Бен (186)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Молодець. Перехідний період.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:05 Ответить
+7
Хоча б так зробить
показать весь комментарий
24.02.2023 14:04 Ответить
+4
не могут передать F -16 и т.д проблема не в летчиках, а в логистике и тех обслуживании. Пример - у Украины сейчас полно пушек а снарядов нет.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоча б так зробить
показать весь комментарий
24.02.2023 14:04 Ответить
не могут передать F -16 и т.д проблема не в летчиках, а в логистике и тех обслуживании. Пример - у Украины сейчас полно пушек а снарядов нет.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:11 Ответить
Молодець. Перехідний період.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:05 Ответить
в Африці ще повно МИГ- 15, 17 та 21. Прекрасні літаки.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:10 Ответить
Вася, чем они прекрасны?
показать весь комментарий
24.02.2023 14:24 Ответить
сарказьм сер))))
показать весь комментарий
24.02.2023 14:31 Ответить
это не сарказм - это гандон...
показать весь комментарий
24.02.2023 15:29 Ответить
на них мій батько літав свого часу і дуже хвалив.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:45 Ответить
А запчасти и боеприпасы к ним? А средства РЭБ на них есть? А замена неисправных блоков у нас есть? А пилоты на них есть? А инструкторы, которые подготовят этих пилотов есть?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:01 Ответить
Нам треба максимальна кількість реактивної авіації й амуніції до неї, всі ми бачили двійки бомбардувальників які атакують некерованими ракетами, а тепер уявіть що вони працюють по 5-10 замість по 2. А якщо до них примудрити натівські баражуючі авіабомби то то ж взагалі пісня.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:11 Ответить
РСЗО на порядок рентабельніше
показать весь комментарий
24.02.2023 14:27 Ответить
Ми досі стволи для артиллерії не навчилися робити
показать весь комментарий
24.02.2023 15:57 Ответить
тяганина
показать весь комментарий
24.02.2023 14:12 Ответить
Так никто ж не хочет даже это старье дать,даже ф-16,которые для стран НАТО уже хлам,и те давать не хотят....
показать весь комментарий
24.02.2023 14:21 Ответить
Після відміни поставок ф-35, Турція наприклад дуже хоче отримати ф-16, але навіть їх не постачають )) можливо це елемент торгів по прийому в НАТО Фінляндії і Швеції. Та і Чехія, Польща та ін. не проти мати ф16. Так що далеко не хлам, особливо на фоні аналоговнетов
показать весь комментарий
24.02.2023 14:27 Ответить
Ф-16 старье, но круче, чем миг-29.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:58 Ответить
Нах Украине этот совковый хлам? Какая разница. Передайте свои.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:23 Ответить
Не довіряють... Танки ще сяк-так дають, хоча й нехоча. А от з літаками відверто зволікають. Навіть з рядянськими. Якби так сильно хотіли, то давно вже б дали.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:27 Ответить
Ермак і компашка решал дорожчіза літаки.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:29 Ответить
Тим, хто віддадуть Су-24 тим, хто віддасть Мігі-29, мі віддамо свої літаки, але тільки якщо американці дадуть нам F-24.
показать весь комментарий
24.02.2023 14:32 Ответить
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову. Так ще на початку війни США обіцяли усім хто передасть радянські літаки Україні американські аналоги. Чому вони погодяться на британські літаки якщо не погодились на американські?
показать весь комментарий
24.02.2023 14:54 Ответить
Нідерланди ж списують своїх 60 бортів міняють на ф35. Бельгія теж знімає кілька десятків. Просто так "хочуть" надавати...
показать весь комментарий
24.02.2023 14:57 Ответить
Польща дасть нам МиГ 29, коли британці дадуть їм Тайфуни і Торнадо, але для цього спочатку поляки повинні пройти півторарічне стажування?
показать весь комментарий
24.02.2023 15:14 Ответить
Хто хоче - знаходить можливості, хто не хоче - знайде причини
показать весь комментарий
24.02.2023 15:43 Ответить
І не довіряють, певно, в якійсь мірі також. Ніхто не забув на Заході також, як після Референдуму-91 кілька пілотів з України разом з своїми МІГ-29 перелетіли назавжди в росію. А тут же йдеться далеко не про міги.
показать весь комментарий
24.02.2023 15:44 Ответить
СУ-24 ни у кого из союзников нет уже. Или Сирия с Алжиром союзники?
показать весь комментарий
24.02.2023 16:03 Ответить
 
 