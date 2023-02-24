Британия готова предоставить истребители союзникам, которые передадут Украине МиГ-29 и Су-24, - Уоллес

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Британия готова поставлять истребители восточноевропейским союзникам, чтобы они могли отправить свои советские истребители в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным издания, Уоллес настаивает на том, чтобы Запад также поставлял современные истребители восточноевропейским союзникам, чтобы те смогли пожертвовать советские боевые самолеты Украине. Это позволит ей получить больше истребителей МиГ-29 или Су-24 для защиты от российской агрессии.

"Если страны Европы, у которых есть советские истребители, хотят пожертвовать их Украине, мы, Запад, можем передать им свои истребители, чтобы пополнить их запасы", – сказал Уоллес.

Министр обороны также отметил, что страны НАТО уже научены работать с современными истребителями, а Украина – нет.

