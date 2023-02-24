РУС
Штайнмайер о "мирном плане" Пекина: конструктивность сомнительна, говорить надо не только с Москвой, но и с Киевом

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поставил под сомнение готовность Китая стать посредником в конфликте между Украиной и Россией после того, как Пекин призвал к срочным мирным переговорам для прекращения войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

"Любое конструктивное предложение, которое приближает нас к справедливому миру, очень приветствуется. Хочет ли мировая держава Китай играть такую конструктивную роль, остается под вопросом", - сказал Штайнмайер.

"Если это так, то Китай должен в любом случае говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - продолжил свою мысль президент Германии.

По его словам, Пекин должен работать над достижением мира под эгидой Организации Объединенных Наций.

Штайнмайер также сослался на резолюцию ООН, принятую накануне, в которой подавляющее большинство государств призвало Россию вывести войска из Украины. Китай воздержался при голосовании, как и Индия.

Читайте также: Фон дер Ляйен о "мирном" плане Китая: Пекин принял сторону, когда выбрал неограниченную дружбу с РФ

Приємно чути це саме від Штайнмаєра.
24.02.2023 14:23 Ответить
...вообще-то он признал, что ошибался насчет эрэфии, так что теперь пусть отрабатывает...
24.02.2023 14:25 Ответить
це не план, а простіше кажучи якась розпливчаста х*йня !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
24.02.2023 14:23 Ответить
Что то этого ************* с газпрома слишком много.
24.02.2023 14:22 Ответить
Зрозуміло те, що вони хочуть вивести своїх партнерів з козляндії з під санкційного тиску під який і самі невдовзі потраплять.
24.02.2023 14:27 Ответить
Навіть Штайнмаєр недовіряє тому, що пропонують китайські комунізди)
24.02.2023 14:24 Ответить
Да чего вы разволновались, Китай просто "выражает озабоченность", им США немного на хвостик соли насыпали по поводу оружия касабам вот они и перед ****** типа оказываем поддержку и сильную озабоченность.
24.02.2023 14:26 Ответить
Насправді це план знищення України, хунвейбини ні словом не засуджують агрессію московщини але вимагають зняти санкції. Навіщо в китаї союзники відмінили сабельний режим, встановлений Імператорською Японією, внаслідок цього, китайці розмножились і тепер бажають смерті іншим народам, щоб потім заселити пустуючі терріторії.
24.02.2023 14:35 Ответить
*********** давно нема.
24.02.2023 15:18 Ответить
Су*а эксперт по мирным планам.
24.02.2023 14:36 Ответить
Не перестаю повторювати: той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям-комуністам - дурень в кубі. ПС. Двоногі істоти, котрі називають війну "українською кризою" лицемірні паскуди і йдуть нх.
24.02.2023 14:46 Ответить
👍👍👍
24.02.2023 15:02 Ответить
Так люба війна це і е криза.

Кожен політик повинен вміти говорити розмито і без конкретики. Інакше не буде політиком.
24.02.2023 15:19 Ответить
todi chomu "ukrains'ka kryza", a ne "rosiyas'ka kryza"?
24.02.2023 17:31 Ответить
В их предложениях ни логики.ни конструктивизма.ни шулерства,а хер знает что. Реагировать на это пустая трата времени. Глупому Китаю желаю быть проще,а не применять хитрую лукавость востока по отношению вооруженных конфликтов. Поэтому такие мирные предложения завуалирована дебильность с претензией на хитрость и никогда нормально восприниматься не должны.
24.02.2023 15:01 Ответить
Ми вже давно склали мирний план - вивести всіх кацапів з України.
24.02.2023 15:04 Ответить
Мама розповідала, що один з її дідів, який воював з японцями в Манчжурії в 1905 році, казав, що китайці самий паскудний народ в світі. Мабуть мій прадід таки був правий.
24.02.2023 15:06 Ответить
Україна викладав свій план. Тож не треба вовтузитися з планом китайських уйобків.
24.02.2023 15:34 Ответить
Штан у 2017 році теж привіз "хотелки" від Лаврова. Прохіндей - поет Асланбек Сурков щиро сміявся,бо лапті не збирались нічого виконувати. А тепер кетайці оголосили, що хоче Валодя Х.... Але щось підозрюю, що це відчипне від кетайців для Валоді. Навіть зелені маоїсти в Україні не повірили.
24.02.2023 16:04 Ответить
Штангель циркуль скрес
24.02.2023 16:24 Ответить
Kytai pokazav povnu delitantnist', nache shkolyar ************* napysav "plan"...
24.02.2023 16:59 Ответить
Це маячня і вода, жодного конкретного пункту точково.Виведення військ ,виплати репарацій ,покарання військових злочинців.Цього всього немає .Це гівно а не мирний план.Замилювання очей.Китай іди в дупу ,тварюки
24.02.2023 17:07 Ответить
 
 