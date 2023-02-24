Штайнмайер о "мирном плане" Пекина: конструктивность сомнительна, говорить надо не только с Москвой, но и с Киевом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поставил под сомнение готовность Китая стать посредником в конфликте между Украиной и Россией после того, как Пекин призвал к срочным мирным переговорам для прекращения войны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
"Любое конструктивное предложение, которое приближает нас к справедливому миру, очень приветствуется. Хочет ли мировая держава Китай играть такую конструктивную роль, остается под вопросом", - сказал Штайнмайер.
"Если это так, то Китай должен в любом случае говорить не только с Москвой, но и с Киевом", - продолжил свою мысль президент Германии.
По его словам, Пекин должен работать над достижением мира под эгидой Организации Объединенных Наций.
Штайнмайер также сослался на резолюцию ООН, принятую накануне, в которой подавляющее большинство государств призвало Россию вывести войска из Украины. Китай воздержался при голосовании, как и Индия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кожен політик повинен вміти говорити розмито і без конкретики. Інакше не буде політиком.