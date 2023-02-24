2 868 16
Польша передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут позже, - Моравецкий
Польша сейчас передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня, как первая европейская страна, символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, без сомнения, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут", - отметил он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Он добавил, что вскоре Польша передаст очередные танки.
Візуалізував: стоїш 2 години, а Леопарди все їдуть і їдуть... Мрії...