Польша передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут позже, - Моравецкий

Польша сейчас передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, как первая европейская страна, символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, без сомнения, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут", - отметил он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он добавил, что вскоре Польша передаст очередные танки.

