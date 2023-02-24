РУС
Польша передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут позже, - Моравецкий

моравецький

Польша сейчас передала Украине четыре танка Leopard 2, остальные будут чуть позже.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня, как первая европейская страна, символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, без сомнения, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут", - отметил он во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Он добавил, что вскоре Польша передаст очередные танки.

Читайте также: 10 модернизированных танков Leopard-2 Швеция передаст Украине, - Spiegel

Польша танк Моравецкий Матеуш
+7
До нас приїхали бажані гості.
24.02.2023 15:18 Ответить
+6
Необязательно говорить сколько. Пускай рашисты обосрутся думая что не 4 а 40.
24.02.2023 14:59 Ответить
+3
Початок є, далі буде більше...
24.02.2023 15:24 Ответить
Польща сьогодні відправить в Україну перші 14 із обіцяних танків Leopard 2. Джерело:
24.02.2023 14:59 Ответить
Ти швидко вертишся. А тобі яка куй різниця? Мир?
24.02.2023 15:03 Ответить
Зараз би не гнати ці 4 танки на фронт. Краще почекати, щоб сформувати з таких хоча б пару танкових батальйонів, щоб мати ударний кулак для наступу. Але це так, просто думка дилетанта.
24.02.2023 15:13 Ответить
Я тоже так думаю, да и еще с поддержкой арты какой то, или с воздуха, чтоб только куски мяса разлеталось......Эх мечты мечты)
24.02.2023 15:41 Ответить
До нас приїхали бажані гості.
24.02.2023 15:18 Ответить
Початок є, далі буде більше...
24.02.2023 15:24 Ответить
Кацапи , тікайте хто як може , бо скоро вам п@@@да 😣
24.02.2023 15:30 Ответить
Дякуємо, польські браття!
24.02.2023 16:16 Ответить
О, значит это точно их два часа на трассе видел. Правда везли два, с не четыре.
24.02.2023 16:50 Ответить
2 часа назад.
24.02.2023 16:52 Ответить
Початковий варіант теж звучить непогано

Візуалізував: стоїш 2 години, а Леопарди все їдуть і їдуть... Мрії...
27.02.2023 14:30 Ответить
Дякую.
24.02.2023 18:47 Ответить
 
 