Рада разрешила направлять средства Фонда ликвидации последствий агрессии РФ на нужды армии, - Железняк
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом первые изменения в государственный бюджет-2023 (8399).
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Эту инициативу поддержали 263 нардепа. Закон был поддержан 272 голосами в целом.
"Думаю, что вы помните мою борьбу еще с прошлого года, относительно возможности использовать деньги из "Фонда ликвидации последствий агрессии" на военные нужды. Для понимания речь идет о 52.5 млрд грн"
И наконец сегодня, когда принимали #8399 Изменения в Бюджет 2023, была учтена моя правка, которая позволяет использовать средства Фонда на обеспечение потребностей сектора обороны", - отметил парламентарий.
