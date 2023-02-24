РУС
Новости Война
Рада разрешила направлять средства Фонда ликвидации последствий агрессии РФ на нужды армии, - Железняк

гроші,зсу,виплати

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом первые изменения в государственный бюджет-2023 (8399).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Эту инициативу поддержали 263 нардепа. Закон был поддержан 272 голосами в целом.

"Думаю, что вы помните мою борьбу еще с прошлого года, относительно возможности использовать деньги из "Фонда ликвидации последствий агрессии" на военные нужды. Для понимания речь идет о 52.5 млрд грн"

И наконец сегодня, когда принимали #8399 Изменения в Бюджет 2023, была учтена моя правка, которая позволяет использовать средства Фонда на обеспечение потребностей сектора обороны", - отметил парламентарий.

Читайте также: Рада денонсировала договор с РФ об использовании Азовского моря и Керченского пролива

бюджет (4854) ВР (29383) Железняк Ярослав (459)
А люди?
24.02.2023 15:06 Ответить
Рєзніков в курсі?
24.02.2023 15:08 Ответить
Резников там де яйця по 17.
24.02.2023 15:11 Ответить
И никого не удивляет что ради такого решения нужна была борьба?
24.02.2023 15:10 Ответить
Їхня депутатська військова зарплата засекречена. ....уки.
24.02.2023 15:12 Ответить
Лярди гривень гуляють безхозними -- це ж стільки *********** можна придбати .
24.02.2023 15:13 Ответить
На яйця пашот?
24.02.2023 15:26 Ответить
Тобто "Дайош яйці по 20!"??
