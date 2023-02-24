Рада разрешила направлять средства Фонда ликвидации последствий агрессии РФ на нужды армии, - Железняк

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом первые изменения в государственный бюджет-2023 (8399).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Эту инициативу поддержали 263 нардепа. Закон был поддержан 272 голосами в целом.

"Думаю, что вы помните мою борьбу еще с прошлого года, относительно возможности использовать деньги из "Фонда ликвидации последствий агрессии" на военные нужды. Для понимания речь идет о 52.5 млрд грн"

И наконец сегодня, когда принимали #8399 Изменения в Бюджет 2023, была учтена моя правка, которая позволяет использовать средства Фонда на обеспечение потребностей сектора обороны", - отметил парламентарий.

