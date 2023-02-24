РУС
Япония работает над новым пакетом санкций G7 против России, премьер-министр Кисида планирует посетить Украину

24 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал новые санкции против РФ.

Об этом сообщает Japantimes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кисида заявил, что надеется поскорее посетить Украину, поскольку он единственный лидер G7, еще не бывший в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

"Февраль 24 - это день, который мы никогда не забудем. Этот день нельзя забывать", - сказал он.

Кроме того, японский премьер рассказал, что его страна вскоре представит новые варианты санкций для обсуждения во время онлайн-конференции G7. Он также отметил, что Китай может оказать военную помощь Москве.

"Я считаю, что важно отправить четкое сообщение международному сообществу в тесном сотрудничестве с G7 и другими заинтересованными странами. Япония также должна продолжать отправлять сообщения об ответе третьих стран", - сказал Кисида.

Читайте также: Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов, - премьер-министр Кисида

россия (96895) санкции (11758) Япония (1316) Кисида Фумио (41)
Це перший візит японського міністра виходить?
24.02.2023 16:04 Ответить
Північні терріторії повертати таки будемо від Кенігсбергу до Чукотки.
24.02.2023 16:01 Ответить
Ніппон має повернути собі історичні землі!
24.02.2023 16:15 Ответить
Північні терріторії повертати таки будемо від Кенігсбергу до Чукотки.
24.02.2023 16:01 Ответить
вот и я задумался. А как никак третья/четвертая экономика мира.
24.02.2023 21:25 Ответить
24.02.2023 16:14 Ответить
Япония требует возврата только своих четырёх Курильских островов. Цивилизованной стране никогда не надо чужого. Присоединение Японии к Евроатлантическим санкциям против России - это ускорение процесса возврата островов Японии.
24.02.2023 16:22 Ответить
Ще би індус Моді в Київ приїхав. там ще не все запущено як з тими комуняками китайськими. Нам моральна підримка, а те чмо бункерне нехай відкладає свої днк в сікрєтний чумайдан. )
24.02.2023 16:19 Ответить
нефига себе. Вроде как это вообще впервые в истории глава Японии посетит Украину?
24.02.2023 21:24 Ответить
 
 