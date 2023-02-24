Япония работает над новым пакетом санкций G7 против России, премьер-министр Кисида планирует посетить Украину

24 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал новые санкции против РФ.

Об этом сообщает Japantimes, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Кисида заявил, что надеется поскорее посетить Украину, поскольку он единственный лидер G7, еще не бывший в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

"Февраль 24 - это день, который мы никогда не забудем. Этот день нельзя забывать", - сказал он.

Кроме того, японский премьер рассказал, что его страна вскоре представит новые варианты санкций для обсуждения во время онлайн-конференции G7. Он также отметил, что Китай может оказать военную помощь Москве.

"Я считаю, что важно отправить четкое сообщение международному сообществу в тесном сотрудничестве с G7 и другими заинтересованными странами. Япония также должна продолжать отправлять сообщения об ответе третьих стран", - сказал Кисида.

