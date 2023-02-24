РУС
Весенне-летний период будет очень сложным. Мы готовы к любому развитию ситуации, - Скибицкий

навчання,зсу,британія

ВСУ, силы обороны, все защитники Украины готовы к любым сценариям на протяжении весенне-летней кампании, которая будет очень сложной.

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий на мероприятии по случаю годовщины начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, организованном 24 февраля в резиденции Федерального президента ФРГ во дворце Бельвю, в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация остается очень сложной, ведь РФ не отказалась от своих первоначальных планов. Очень сложным будет период весна-лето, мы это понимаем, мы готовимся. Мы готовы к любому развитию ситуации, усиливаем наши возможности, имеем опыт и мощную поддержку наших партнеров. Весенне-летняя кампания будет направлена на достижение результата. Но на достижение результата нами", – сказал генерал-майор.

Он выразил благодарность партнерам, друзьям, которые помогают всем, прежде всего, усилить возможности наших ВС, сил обороны подготовиться к решающим сражениям в этом году.

Скибицкий заявил, что оптимистично настроен на сотрудничество в рамках формата "Рамштайн". На сегодняшний день у нас есть четкая поддержка, четкие планы, которые согласовывают на этой мощной платформе ежемесячно. За почти год (с апреля 2022 г.) этот формат реально оправдал надежды - это поддержка более 50 стран, это мощная коалиция, работающая в унисон и имеющая успех, сказал замглавы ГУР.

Он отметил, что основная цель Кремля – полная оккупация Донбасса – за целый год так и не достигнута. Украинская сторона срывает все постоянно меняющиеся планы.

разведка (4220) россия (96895) Скибицкий Вадим (294)
Яка несподіванка !Ніхто не очікував цього ні в Україні, ні в Європі !
24.02.2023 17:07 Ответить
Весене-летняя....потом осенне-зимняя......кацап на измор в долгую берёт,уже понятно......
24.02.2023 17:23 Ответить
Нам это понятно, понимают ли это наши партнеры на обещаниях долго не продержишься
24.02.2023 17:44 Ответить
в нас тепер, що не період, то точно гірший та складніший за попередній, вже якось треба звикати..., хоч й не дуже хочеться...
24.02.2023 17:26 Ответить
стоп , стоп , стоп , пагади парниша , буданов уже обьявил - конец войны в начале - середине лета ,........торговцы страхом ( будановы , резниковы, зеленские .........) делают себе ю-тюб префиренции , а вы про ,, тяжелые периоды ,, ........кто вам поверит , шашлык , пляжи , шаурма , побеждают здравый смысл и логику .
24.02.2023 19:06 Ответить
 
 