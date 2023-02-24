РУС
Данилов упрекнул Борреля: Позиция "Россия – великий народ" является приглашением продолжать убийства.

данілов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг критике заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что россияне также страдают от войны против Украины.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийство. путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, русские несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – заявил секретарь СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России, потому что это "великий народ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большое наступление" продолжается десятый день, никаких успехов у оккупантов нет, - Данилов

Данилов Алексей (1066) Боррель Жозеп (785)
+12
рашка великии зброд покидьків а не великии народ .
24.02.2023 17:27 Ответить
+11
хутін лише виконує бажання расціян
вони мріють про вічномолодого і живого диктатора
їм живеться чудово і вмирають вони з радістю
24.02.2023 17:25 Ответить
+9
рускіе це не народ, це збіговисько виродків..., з великого там тільки площа, яку він займає, та чисельність цього стада рабів...
24.02.2023 17:30 Ответить
Який великий народ? Там росіян з гулькін куй. А то все мордва, якути, чеченці, буряти , фіни , татари іт.д. поневолені імперією.
24.02.2023 17:59 Ответить
Все народы равны, поймите уже на конец. Все остальные мысли это яд.
24.02.2023 22:53 Ответить
a barel'- CHMO !!!!
24.02.2023 17:28 Ответить
рускіе це не народ, це збіговисько виродків..., з великого там тільки площа, яку він займає, та чисельність цього стада рабів...
24.02.2023 17:30 Ответить
Європо, ви кажете що Росія то великий народ . А великий народ вбиває мирних жителів, ґвалтує, розстрілює їх, мародерить, по садистських поводиться з людьми, руйнує цивільні споруди.....Ви кажете що Прості московити не винні ні в чому, це Путін стріляє вбиває, гвалтує... населення в Україні. Особисто. Європо проснись! 80 відсотків мешканців Московії підтримує агресію, вбивства ВІЙНУ В УКРАЇНІ. Та І вся Європа кишить або продажними політиками або агентами кремля які працюють на московію, або вихідцями з московіїї. Бабло робить свою справу. Поки Європа не поверне взад в московію всіх хто виїхав на захід останні принаймі 30 років доти будуть шпигунські історії, політичні вбивства, отруєння, підриви, заворушення в самій ЄВРОПІ, РУЦЬКИМ МІРОМ БУДЕ ТХНУТИ. ЄВРОПА В НЕБЕЗПЕЦІ, В НЕБЕЗПЕЦІ ВСІ ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ, І ООН ТЕЖ. ЕРЕФІЮ НЕОБХІДНО ІЗОЛЮВАТИ ВІД ЦИВІЛІЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА В СВІТІ ЇЇ МЕШКАНЦІВ ТЕЖ.
24.02.2023 17:34 Ответить
Якщо відципити всі загарбовані терріторії від Якутії до Карелії, то по МКАДу, мокші в своему історичному терраріумі великими вже не будуть.
24.02.2023 17:35 Ответить
вітірінар, чого не дорікаєш тим, хто пройбав наступ русні?
24.02.2023 17:36 Ответить
Борелю-ганчірка не може не бути ганчіркою бо вона ганчірка...
24.02.2023 17:36 Ответить
Цей народ великий своїми злочинами.
24.02.2023 17:36 Ответить
moskovyty velykyi narod, sho e, to e... ne treba tut naizhdzhaty na Borelya... velykyi pryvelykyi, on skil'ky zemel' i narodov zahopyv, molodtsi... yak kazav Sadj Guru pro Aleksandra Makedons'kogo - Velykyi, velykyi Idiot, bo vse sho robvy - zahopluvav zemli
24.02.2023 17:37 Ответить
Так ота ж велич і призвела до вторгнення в Україну, і москалі не перші хто вважав що тримають Бога за бороду.
24.02.2023 17:44 Ответить
русня это биомусор а не великий народ!
24.02.2023 19:11 Ответить
Очередной прокупленный европолитик. Таких надо выбивать влёт изо всех европейских организаций и как можно быстрее. Его ностальгия по "вяликому народу" стопроцентно подкреплена кремлёвским баблом.
24.02.2023 19:23 Ответить
У Борреля старческий моразм.
24.02.2023 20:12 Ответить
Хто хто, а Борель для України зробив на порядок більше ніж Данілов.
24.02.2023 20:35 Ответить
Він мав на увазі великий по кількості народ, і що така кількість народу не пропаде. Ото ж можна переформатовувати росію без всяких проблем для інших країн.
24.02.2023 20:37 Ответить
єдине,що можна сказати про русню- це "великий сброд".. і тільки кількісно- а ніяк не якісно..
24.02.2023 23:45 Ответить
 
 