Данилов упрекнул Борреля: Позиция "Россия – великий народ" является приглашением продолжать убийства.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг критике заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о том, что россияне также страдают от войны против Украины.

"К сожалению, позиция уважаемого европолитика, что "Россия – великий народ" – это приглашение продолжать убийство. путин – олицетворение этого народа, пока восстание не докажет обратного, русские несут ответственность за войну. Такие сигналы – проявление слабости, стимул для преступлений", – заявил секретарь СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что поражение в полномасштабной войне в Украине не приведет к исчезновению России, потому что это "великий народ".

