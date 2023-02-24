Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей. ФОТОрепортаж
Премьер Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Матеуш Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, которые передала Польша.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – написал он.
Как отмечается, премьеры Украины и Польши поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт.
Шмыгаль поблагодарил украинских военных за надежную защиту.
Также премьер выразил благодарность Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины.
"При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - отметил Шмигаль.
(Кацапія отримала інформацію, що поставки західних танків в Україну вже почалися і через місяць з них сформують бронетанкову бригаду).
А будет)...
Партизани нагадали окупантам, що Крим - це Україна.
У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну партизани встановили в окупованому Севастополі прапор України. Український державний прапор встановили на арках на Графській пристані міста. Відповідний знімок опублікований в Telegram-каналі "Кримські Партизани".
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
https://t.me/krympartyzans/504
Альо,тік-токери зелені,злазьте з танків.Вони ще не на полі бою.
Прості Українці життям жертвують за Україну, а привладні мародерять на посадах у цей час…
Ну, на усе, свій час…
Рашисти, ви ще тут? От же ви збоченці! Ну й добре, тварюкі брудні!!!)
