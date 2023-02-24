РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости
20 911 78

Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей. ФОТОрепортаж

танк,шмигаль,моравецький,leopard

Премьер Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Матеуш Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, которые передала Польша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – написал он.

Как отмечается, премьеры Украины и Польши поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил украинских военных за надежную защиту.

Также премьер выразил благодарность Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины.

Читайте: Украина рассчитывает на введение санкций против алмазной индустрии России, - Шмыгаль

"При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - отметил Шмигаль.

Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 01
Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 02
Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 03
Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 04
Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 05
Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей 06

Польша (8611) танк (2296) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
У Севастополі встановили прапор України (фото)
Партизани нагадали окупантам, що Крим - це Україна.
У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну партизани встановили в окупованому Севастополі прапор України. Український державний прапор встановили на арках на Графській пристані міста. Відповідний знімок опублікований в Telegram-каналі "Кримські Партизани".
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

https://t.me/krympartyzans/504
показать весь комментарий
24.02.2023 18:06 Ответить
+30
Про поца з яйцями вже не пишуть. Знімають?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:51 Ответить
+29
показать весь комментарий
24.02.2023 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Про поца з яйцями вже не пишуть. Знімають?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:51 Ответить
бережуть до паски ))
показать весь комментарий
24.02.2023 17:54 Ответить
Де хрести?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:03 Ответить
Так, вимагаємо нанесення тактичниз хрестів!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:20 Ответить
Вам наших чи німецьких
показать весь комментарий
24.02.2023 18:44 Ответить
АКАКАЯРАЗНІЦА ...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:04 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 21:12 Ответить
яйценосные
показать весь комментарий
24.02.2023 17:53 Ответить
а де загубили клетчатого яйценосця?
показать весь комментарий
24.02.2023 17:53 Ответить
Зброя любить тишу , а нова зброя любить могильну тишу .Коли ця вундервафля буде на полі бою і гарно себе покаже тоді і фотографуйтесь на здоров'я а зараз це злочин , є поняття як військова таємниця .
показать весь комментарий
24.02.2023 17:59 Ответить
Не будь наївним, ця зброя вже давно тут, раз дозволили її фотографувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:42 Ответить
Повна дурниця - про ці танки говорять давно. А офіційна передача Leopards 2 є елементом психологічної війни
(Кацапія отримала інформацію, що поставки західних танків в Україну вже почалися і через місяць з них сформують бронетанкову бригаду).
показать весь комментарий
25.02.2023 13:28 Ответить
Зачем они туда залезли? прям как дети маленькие
показать весь комментарий
24.02.2023 18:00 Ответить
Главное чтобы вылезли. Людям воевать надо.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:27 Ответить
Коты прибыли. Звиздюлины для рускрыс привезли, полные мешки.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:01 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 21:28 Ответить
И эти твари дажде не догадываются, что сейчас с ними будет!)))

А будет)...
показать весь комментарий
24.02.2023 21:58 Ответить
Головне, що біля танків немає фото з Вовкою, бо йлому краще фоткатися біля асфальтоукладчиків і бітумовозок.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:06 Ответить
ааааа.... розсмешив ))) зачьотний комент. )))))
показать весь комментарий
24.02.2023 19:58 Ответить

показать весь комментарий
24.02.2023 21:29 Ответить
Йому саме не до танків , від запитання журналіста "Прямого" без малого не сказився , коли б не довелося яйцем викачувати ((
показать весь комментарий
24.02.2023 21:42 Ответить
де можна подивиться?
показать весь комментарий
25.02.2023 08:33 Ответить
У Севастополі встановили прапор України (фото)
Партизани нагадали окупантам, що Крим - це Україна.
У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну партизани встановили в окупованому Севастополі прапор України. Український державний прапор встановили на арках на Графській пристані міста. Відповідний знімок опублікований в Telegram-каналі "Кримські Партизани".
"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

https://t.me/krympartyzans/504
показать весь комментарий
24.02.2023 18:06 Ответить
Будут и самолеты и корабли и ракеты. Рашистам теперь уйти от ответственности за свои ублюдочные деяния. И ботоксного слизняка из его панциря достанем и повесим в режиме онлайн чтобы весь мир видел эту обосранную тварь.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:06 Ответить
Очень жду Виктор, когда ваши слова станут реальностью. Хотя я не живу в Украине. пуйло должен ответить за все. и не только он но и его шайка.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:52 Ответить
В мене є тиха підізра що ці чотирьохвісні напівпричіпи трошки не для такої ваги, тобто не танковози геть... аби не проломило їх на наших вибоїнах в районі зчепки 🥺
показать весь комментарий
24.02.2023 18:07 Ответить
Німеччина також передавала такі ж
показать весь комментарий
24.02.2023 18:20 Ответить
Звичайно Німеччина нічого не передавала
показать весь комментарий
25.02.2023 13:11 Ответить
спздити і пофоткатись-більше нічого не вміють.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:11 Ответить
Тю та це паскудна рожа приспособленца "хоч сси в глаза все одно божа рос" резникова на фото а в заголовкі кажуть про Маровецького.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:11 Ответить
Дежавю для русні. Німецькі танки знов під Харківом
показать весь комментарий
24.02.2023 18:12 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 18:14 Ответить
Ja!!! Naturlich!!!
показать весь комментарий
24.02.2023 21:56 Ответить
"мужик, ты кто? мы к пацанам приехали"
показать весь комментарий
24.02.2023 21:15 Ответить
четыре танкиста и собака )))
показать весь комментарий
24.02.2023 23:04 Ответить
Сутулая.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:23 Ответить
Ще розкажіть і покажіть місцезнаходження цих танків. Аби лише пропіаритися.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
главное чтобы не кирил тимошенко а то один себе заберет
показать весь комментарий
24.02.2023 18:25 Ответить
На предпоследней фотке смотрит сколько яиц внутри можно спрятать.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:29 Ответить
Зеленський закликає ЗМІ обережно висвітлювати тему постачання техніки: Говоритимемо про кількість танків, коли вони будуть на полі бою Джерело:
Альо,тік-токери зелені,злазьте з танків.Вони ще не на полі бою.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:32 Ответить
Класні залізяки Дякуємо!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:36 Ответить
Русня горить!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
Кацапня, москальня не підходить? Русь - це тільки Україна.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
О ! Прогрес ! Тепер і Прем*єр наш біля техніки засвітився.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:42 Ответить
Браво! Слава Нації! ✊
показать весь комментарий
24.02.2023 18:42 Ответить
Кицьки які ви*буть "рускава медведя"...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:48 Ответить
А як же заклики яйцесяйного не фотографувати, i не коментувати нов поставки ?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:51 Ответить
Зелений піар, то наше всьо.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:04 Ответить
Поляки стоять нормально, наші зелені ідіоти ********* як придурки, наче війна не в нас.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:02 Ответить
Куди? Бахмут? З почином.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:02 Ответить
Ні совісті, ні честі, у цього яйцеголового від адвокатів ….
Прості Українці життям жертвують за Україну, а привладні мародерять на посадах у цей час…
Ну, на усе, свій час…
показать весь комментарий
24.02.2023 20:07 Ответить
З приїздом, дорогі Panthera pardus.... Тут куча уродів пишуть гидоту.... так, влвдв не мед наша... пишете про піар.... а самі якого хріна кидаєтеся лайном? Тьфу.... половина тролів, мабуть, а може і більше.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:15 Ответить
А кажуть, що в Україні не водяться леопарди

показать весь комментарий
24.02.2023 20:41 Ответить
+++
показать весь комментарий
24.02.2023 21:53 Ответить
ага, леопарди ідуть на русских зєбр
показать весь комментарий
25.02.2023 09:13 Ответить
запад знает как вас гнид нейтрализовать
показать весь комментарий
24.02.2023 21:11 Ответить
Ну... не кожного дня день народження... Але... (Свято наближається! Свято наближається! Свято наближається...)))) )
Рашисти, ви ще тут? От же ви збоченці! Ну й добре, тварюкі брудні!!!)
показать весь комментарий
24.02.2023 21:55 Ответить
Танчики пошли в сторону назначения, строго по графику.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:02 Ответить
Га першому фото мають бути Шмигаль і Моравецький, а не по-іншому.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:20 Ответить
Й лизнути (за лідерства президента) "найвялічнєйшаго лідора" не забув Шнмигаль.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:50 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2023 02:33 Ответить
хто це тут не знає граматику рідної мови? ти сам склепав чи у кого спер?
показать весь комментарий
25.02.2023 09:14 Ответить
Яйцежопый поехал попиарился, ну просто герой!!!!
показать весь комментарий
25.02.2023 08:32 Ответить
Економіку України вже знищили, олігархи самі втекли, бо злякалися ідіотів у владі, проросійські ЗМІ очолили, проросійських депутатів підім'яли під себе, ніби план виконано і можна їхати фотосесію проводити.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:38 Ответить
Здоровенний танчелло !!! І танківсти всі високі і великі - не те що колись для радянських танків брали малих танкістів, щоб могли поміститися.
показать весь комментарий
25.02.2023 08:41 Ответить
Настораживает что в Украине все западное оружие принято только хвалить. Нужно хотя бы немного критики, чтобы правильно оценивать возможности и слабые места. Хотелось бы услышать мнение самих танкистов.
показать весь комментарий
26.02.2023 11:12 Ответить
Резніков на вигляд постійно всратий. Один лише вигляд такого міністра оборони провокує до нападу. Таке чмо на таку посаду могли назначити лише вороги України
показать весь комментарий
25.02.2023 08:44 Ответить
Коли вже шмигаль сфотографується на фоні нової зброї виробленою українською промисловістю чи він не голова кабміну як там укрооборонпром з міловановим вже наладив випуск зброї
показать весь комментарий
26.02.2023 18:35 Ответить
 
 