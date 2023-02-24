Шмыгаль и Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, предоставленные Польшей. ФОТОрепортаж

Премьер Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Матеуш Моравецкий встретили первые 4 танка Leopard-2, которые передала Польша.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Год назад танки заехали в Украину, чтобы лишить украинцев свободы. Сегодня в Украину также заехали танки, однако для того, чтобы свободу защитить. Первые 4 танка Leopard 2, предоставленные партнерами, встретили вместе с Премьер-министром Польши Матеушем Моравецким", – написал он.

Как отмечается, премьеры Украины и Польши поздравили экипажи украинских танкистов, уже имеющих успешный боевой опыт.

Шмыгаль поблагодарил украинских военных за надежную защиту.

Также премьер выразил благодарность Польше и всем партнерам за решительные шаги, приближающие победу Украины.

"При лидерстве Президента Украины продолжаем расширять танковую коалицию, чтобы вернуть свободу на все украинские территории", - отметил Шмигаль.











