Никто не ожидал, что от России будет желание уничтожить нас полностью, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отметил необходимость тотальной поддержки от всех стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Хотел бы сделать конференцию, встречу, саммит Латинской Америки и Украины. Мне сложно уезжать из государства, но специально на эту встречу я бы поехал. Я бы смог им донести их медиа их обществу. Корона не упадет, у меня ее нет. Я готов идти на встречу, наши дипломаты идут на встречу. Мы готовы пахать 24/7. Эти шаги нужны, именно так нужно было работать 30 лет. К сожалению, именно война толкнула нас к такому процессу.
Никто не ожидал, что от соседа, от России будет такое. Желание уничтожить нас полностью", – сказал президент.
"Нам нужна тотальная поддержка мира, и мы победим, мы над этим работаем", - добавил Зеленский.
