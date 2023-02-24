РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10476 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
6 534 10

Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ

чечня,ічкерія

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в российскую армию на войну против Украины. Закаев призвал все порабощенные народы Кавказа объединиться в борьбе против российских захватчиков.

Такой призыв содержится в обращении главы правительства Чеченской республики Ичкерия к годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

От имени правительства и Вооруженных Сил ЧРИ Закаев отмечает: "У нас только одна единственная цель – уничтожить российских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем бороться с нашими братьями-украинцами, пока с помощью Всевышнего не освободим землю от русского нацизма и не освободим народы от ее гнета".

Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ 01

Также смотрите: На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису. ФОТО

Закаев Ахмед (14) Кавказ (68) Северный Кавказ (10) Чечня (639) мобилизация (2880)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
+12
Ічкерія буде вільною та незалежною...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
+8
показать весь комментарий
24.02.2023 18:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ічкерія буде вільною та незалежною...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 18:04 Ответить
Заклики дуже потужні , на мій погляд ,
але поки в Чечні царює кадирка
буде дуже важко згуртуватися чеченцям 😠
показать весь комментарий
24.02.2023 18:05 Ответить
Коли ху.ло перестане платити данину знайдуться сірники щоб підпалити кавказ.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:09 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 18:13 Ответить
Вірно , треба боротися за свободу свого народу, визволення від поновлення окупантів. Рабів до раю не пускають. Тож борітеся, поборете, Вам всевишній допоможе. Український народ теж допоможе.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:18 Ответить
Л.Толстой * О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. *
показать весь комментарий
24.02.2023 18:36 Ответить
Где вы берете такую наркоту?) У Сенатора? =D
показать весь комментарий
24.02.2023 22:06 Ответить
Можно я отвечу? Это скорее всего "Хаджи Мурат". Я читал давно и точно не помню, но по стилистике подходит.
показать весь комментарий
25.02.2023 02:08 Ответить
Ічкерія буде вільною.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:46 Ответить
 
 