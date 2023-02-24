Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в российскую армию на войну против Украины. Закаев призвал все порабощенные народы Кавказа объединиться в борьбе против российских захватчиков.

Такой призыв содержится в обращении главы правительства Чеченской республики Ичкерия к годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

От имени правительства и Вооруженных Сил ЧРИ Закаев отмечает: "У нас только одна единственная цель – уничтожить российских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем бороться с нашими братьями-украинцами, пока с помощью Всевышнего не освободим землю от русского нацизма и не освободим народы от ее гнета".

