Глава правительства Ичкерии Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в армию РФ
Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев призвал народы Северного Кавказа срывать мобилизацию в российскую армию на войну против Украины. Закаев призвал все порабощенные народы Кавказа объединиться в борьбе против российских захватчиков.
Такой призыв содержится в обращении главы правительства Чеченской республики Ичкерия к годовщине начала полномасштабной агрессии России против Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
От имени правительства и Вооруженных Сил ЧРИ Закаев отмечает: "У нас только одна единственная цель – уничтожить российских нацистов и все следы нацистского режима. Ничто не сможет нас остановить. Мы будем бороться с нашими братьями-украинцами, пока с помощью Всевышнего не освободим землю от русского нацизма и не освободим народы от ее гнета".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але поки в Чечні царює кадирка
буде дуже важко згуртуватися чеченцям 😠