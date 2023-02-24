РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10476 посетителей онлайн
Новости Война
2 802 40

Зеленский о "мирном плане" Китая: Есть пункты, которые мне понятны, а есть мнения, с которыми я не согласен. Нужно работать

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Мне кажется, что это был не мирный план Китая. Мне кажется, что это была не резолюция, не декларация, это не инфраструктура для чего-либо. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. И я уже однажды говорил об этом. Я считаю, что Китай начал говорить об Украине, это очень неплохо. Вопрос, идущий по словам. Слова словами, а вопрос в шагах. Особенно к чему они приведут, какой результат для нас.

Китай там говорит о нас. Территориальная целостность там – совпадает, там есть уважение к территориальной целостности. Там говорится о ядерной безопасности, очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен, весь мир, кажется, не соглашается. Но это уже что-то.

Я считаю, что правильно думать, что если там уже есть мнения, совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и вещей безопасности... Мы должны это, в нормальном смысле слова, использовать и в этом пункте поработать с Китаем.

Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних. Вот наша с вами задача", – объяснил президент.

Читайте: Китай отрицает намерения продавать дроны России

Зеленский Владимир (21568) Китай (3123)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Перший пункт виведення російських військ з наших суверенних територій
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:14 Ответить
+12
Шо він меле?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
+11
Взагалі результату його діяльності я не дивуюсь.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
достатньо виконати перший пункт і всі решта пунктів вже самі складуться
показать весь комментарий
24.02.2023 18:13 Ответить
Перший пункт виведення російських військ з наших суверенних територій
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:14 Ответить
Цього разу їх треба вибивати за порєбрік. Ставити паркани, мінувати, рови з піраніями, кулеметників на баштах - що завгодно..але просто вірити на слово..ото ж вибачте, набридло по граблях бігати.

І репарації на відбудову
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Отож. А не мутний мир з окупованими територіями, постійними обстрілами, вилазками і без репарацій.
Вбивці мають бути покарані.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:21 Ответить
Додати 2 пункти до формули миру Зеленського і буде кітайська. 2 пункти про космични корабли в планетарном просторі.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:15 Ответить
Зеленський йшов на вибори під гаслом зупинити війну Порошенка! Зупинив?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:15 Ответить
Взагалі результату його діяльності я не дивуюсь.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Мабуть не склалося,щось пішло не так,хтось помішав,випередив не дав збутися запланованому і хто б це міг бути,мабуть є вищі сили які втручаються...
показать весь комментарий
21.03.2023 10:40 Ответить
так званий "китайській план" - це план повільної капітуляції України перед агресором, написаний в мацкві !!! де виведення кацапського окупаційного лайна з усієї міжнародно визнаної території України ??? де покарання військових злочинців начинаючи від ***** і закінчуючи самим нікчемним кацапом, який гвалтував, крав, вбивав у Бучі, Херсоні, Харкові, Маріуполі, тощо ??? де виплата паРашею репарацій і контрибуцій Україні за 9 років війни, за знищену інфраструктуру, за сотні тисяч загиблих ??? де демілітаризація, денуклеризація, денацифікація паРаші ??? де гарантії безпеки Україні ???
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Шо він меле?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:19 Ответить
Гречану вовну.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:33 Ответить
Тільки не треба заглядати в очі тому Піню)Всі зрозуміли,що китайці нічого не запропонували дієвого та реального : загальні фрази і без Укрїни.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:21 Ответить
Шо оно там працюваты собралось?
Тайвань как страна почти никем не признан.
Или ты признаещь суверенитет Донбасса и Крыма или никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.
СуньХуйвЧай выгадывает хоть так,хоть так.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:22 Ответить
Референдум в Крым Генассамблея ООН признала нелегитимным
показать весь комментарий
24.02.2023 18:24 Ответить
Да,100 стран из 180 и кто то этого добивался пол года,уж точно не с Украины.
Тайвань точно в таком же положении,есть оборванцы которые его признают страной.
Вот СуньХуйвЧай и подводит всё в нужное ему русло.
Опираться нужно на территории записанные в договорах,например Хельсинки.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:34 Ответить
тогда границы 1991 года)
показать весь комментарий
24.02.2023 21:05 Ответить
Тайвань и есть страна. Они уже 80 лет живут независимо. Уже 3 поколения сменилось, которые считают себя отдельной страной.
показать весь комментарий
21.03.2023 14:06 Ответить
головне що Тайвань визнано США !!! більше не треба !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:33 Ответить
Как и Даунбас,Крым признаны Срацеей-именно
твой ответ и даёт им право на захват.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:36 Ответить
ну ти порівняв: США одна з найпотужніших економік світу (25% світового ВВП), передова в технічному, технологічному і збанкрутіла безоколонка Європи - паРаша-мацковія (3% ВВП в 2014 році, близько1.5% в 2021) !!!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:40 Ответить
Закон есть закон.
Он одинаков к бомжу и к Олигарху,
к Америке и к Мальте.
И да,21% против 1,5%(было до 2022 г.).
показать весь комментарий
24.02.2023 18:44 Ответить
"Дайте йому оселедця"! (с)
показать весь комментарий
24.02.2023 18:25 Ответить
Оселедцем!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:34 Ответить
Краще ляща
показать весь комментарий
21.03.2023 10:45 Ответить
Це страшно і боляче, що Зеленому подобається план Китаю. Бо Китай на 90% повторює російські наративи, ще і хоче зняти з рашки санкції. Бачу, що величайший лідор не відмовився від бажання побачити мир в очах пуйла...
показать весь комментарий
24.02.2023 18:26 Ответить
воно, разом зі своєю зеленою бандою запроданців, готувалося бути гауляйтером окупованої частини України, ймовірно в кордонах так званої "урср" станом на 01.09.1939 року, бо надіялося що *****, згідно оманських домовленостей галишить їх гаулятерами окупованої України, на кшталт чіпсового бульбофюрера !!! тому 2.5 роки йшов саботаж усього що тільки можна !!! цей саботаж різними єрмаками, татаровими, стефанчуками, арахаміями, тощо продовжується і нині !!!







показать весь комментарий
24.02.2023 18:43 Ответить
Господи, що воно меле… це просто сором. Він.на 366 день гарачої івійни, б…. ще й досі пропихує свої оманські договорняки.

Мені соромно, що я в 2019 на вибори не ходив…. Паспорт просрочений був… і я телепень навіть не спробував в косульсві з просроченим проголосувати.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:29 Ответить
США запровадили санкції проти Скабєєвої, Пасєчніка, російських міністрів і губернаторів
показать весь комментарий
24.02.2023 18:30 Ответить
Навіть китайці не написали пункти, які Вова в минулому році вписував в Туреччині - Крим і Донбас на 15 років забути, ЄС і НАТО забути зовсім і нейтральний статус, а також московія, яка себе назвала росією, гарант всієї нашої безпеки. Просто своєчасно приїхали друзі зі США і Агнліії і розповіли по чому в Одесі рубероїд.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:32 Ответить
Тепер нехай китайці перекладуть це китайскою, особливо два крайніх абзаци. Удачі їм.
Може це той чат-бот штучного інтелекту написав?
показать весь комментарий
24.02.2023 18:32 Ответить
Ні ти не правильно зрозумів, там не йдеться про нашу територіальну цілісність, в ООН де йшлося про нашу цілісність Китай не підтримав резолюцію, там пишеться про повагу до суверенітету всіх держав, виходить вузькоокі говорять про повагу до суверенітету приєднаних до федерації нових українських територій Донецька, Луганська Херсонська, Запоріжська обл. Да і какая разница.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:21 Ответить
Мало того, що він актор розмовного жанру, то ще й кокаїн дуже зіпсував його здатність вісловлюватися коротко і по суті. Вербальну діарею слухати важко.

показать весь комментарий
24.02.2023 19:46 Ответить
Це часом не монолог Голохвастова він прочитав чи просто схожий? Це замість нагадати Дзінь-дзінь Пині, що Китай теж встряв серед гарантів по Будапешстському меморандуму і медитивути навіть в нейтральній позі йому не личить.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:47 Ответить
сьогодні слішком много презедента... заібав вже.. дрони та тепліки вези на фронт та буде тобі щастя
показать весь комментарий
24.02.2023 21:36 Ответить
Байден про мирний план Китаю:
""Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", - сказав Байден.

Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії."
показать весь комментарий
25.02.2023 07:44 Ответить
Он сам понял что сказал...!? Без суфлера два слова связать не может..Попробуй пойми этот стендапера.
показать весь комментарий
20.03.2023 06:35 Ответить
 
 