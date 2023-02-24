Зеленский о "мирном плане" Китая: Есть пункты, которые мне понятны, а есть мнения, с которыми я не согласен. Нужно работать

Президент Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Мне кажется, что это был не мирный план Китая. Мне кажется, что это была не резолюция, не декларация, это не инфраструктура для чего-либо. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. И я уже однажды говорил об этом. Я считаю, что Китай начал говорить об Украине, это очень неплохо. Вопрос, идущий по словам. Слова словами, а вопрос в шагах. Особенно к чему они приведут, какой результат для нас.

Китай там говорит о нас. Территориальная целостность там – совпадает, там есть уважение к территориальной целостности. Там говорится о ядерной безопасности, очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен, весь мир, кажется, не соглашается. Но это уже что-то.

Я считаю, что правильно думать, что если там уже есть мнения, совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и вещей безопасности... Мы должны это, в нормальном смысле слова, использовать и в этом пункте поработать с Китаем.

Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних. Вот наша с вами задача", – объяснил президент.

