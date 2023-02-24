Зеленский о "мирном плане" Китая: Есть пункты, которые мне понятны, а есть мнения, с которыми я не согласен. Нужно работать
Президент Владимир Зеленский прокомментировал мирный план Китая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Мне кажется, что это был не мирный план Китая. Мне кажется, что это была не резолюция, не декларация, это не инфраструктура для чего-либо. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по этому поводу. И я уже однажды говорил об этом. Я считаю, что Китай начал говорить об Украине, это очень неплохо. Вопрос, идущий по словам. Слова словами, а вопрос в шагах. Особенно к чему они приведут, какой результат для нас.
Китай там говорит о нас. Территориальная целостность там – совпадает, там есть уважение к территориальной целостности. Там говорится о ядерной безопасности, очень важно. Это совпадает с интересами мира и нашего государства. Какие-то пункты есть, которые мне понятны. Есть мнения, с которыми я не согласен, весь мир, кажется, не соглашается. Но это уже что-то.
Я считаю, что правильно думать, что если там уже есть мнения, совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и вещей безопасности... Мы должны это, в нормальном смысле слова, использовать и в этом пункте поработать с Китаем.
Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних. Вот наша с вами задача", – объяснил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж логічно.
Якщо парашка і китайози прагнуть миру.
Поки ж я бачу, що вони хочуть узаконити окупацію і добитись зняття санкцій, щоб накопичити сили і знову напасти.
Сталевояєчний не міг одразу по нахабних паличках рубанути ?
І репарації на відбудову
Вбивці мають бути покарані.
Йому говорили, що ворог страшний, а він ржав. Бо кацапи то його друзі. Він і уявити не міг, що вони будуть розстрілювати людей. Думав- здамся по тихому і все. Буду як лукашенка до кінця життя дупою президентське крісло гріти.
Тайвань как страна почти никем не признан.
Или ты признаещь суверенитет Донбасса и Крыма или никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая.
СуньХуйвЧай выгадывает хоть так,хоть так.
Тайвань точно в таком же положении,есть оборванцы которые его признают страной.
Вот СуньХуйвЧай и подводит всё в нужное ему русло.
Опираться нужно на территории записанные в договорах,например Хельсинки.
твой ответ и даёт им право на захват.
Он одинаков к бомжу и к Олигарху,
к Америке и к Мальте.
И да,21% против 1,5%(было до 2022 г.).
Мені соромно, що я в 2019 на вибори не ходив…. Паспорт просрочений був… і я телепень навіть не спробував в косульсві з просроченим проголосувати.
Може це той чат-бот штучного інтелекту написав?
""Якщо Путін аплодує цьому, то яка від нього користь? Я не жартую, я дуже серйозний", - сказав Байден.
Він зазначив, що не бачить у запропонованому плані нічого, що було б вигідно комусь, окрім Росії."