Зеленский о привлечении РФ к ответственности: Большинство государств боятся создавать трибунал. Нужна политическая воля

Все шаги начинаются с политического объединения и политической поддержки.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о механизме достижения справедливости в вопросе преступлений РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Трибунал. Это важно. Все шаги начинаются с политического объединения и политической поддержки. Площадка ООН, может, она не универсальна, но такой площадки, где было бы больше государств, которых можно объединить политически, я пока не вижу среди рабочих площадок. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, агрессию РФ. Также мы работаем над специальным механизмом по компенсации всех ущерба нанесенного агрессией РФ на территории Украины. Все работают ежедневно, чтобы это заработало. Это сложный механизм. Если честно, все в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом. И вы понимаете почему, потому что разная ответственность. Но перед тем, как что-то ввести у себя в государстве, вам нужна политическая воля, объединение и опять-таки ООН здесь очень useful. Уверен, что резолюции будут поддержаны и проголосованы. Отдельно над этим мы работаем с некоторыми государствами, которых мы видим в вопросе трибунала, потому что у них есть профессиональность и опыт, мы видим здесь их лидерство. Это Голландия, Великобритания и другие. Мы думаем о механизме компенсации. Уже есть первые шаги в США. Наши балтийские друзья очень-очень мощные. Балтийская тройка и Польша поддерживают во всем нас. Почему так сложно? Потому что институты созданы давно. Институции в большинстве своем не проходили такие испытания такой агрессией и нет такого опыта. Вся эта бюрократическая система не дает ответа – будет ли справедливость и когда?" - заявил Зеленский.

Яка відповідальність, пане президенте? Головна й беззаперечна відповідальність рашистської держави наступить неодмінно й відразу після того, як ЗСУ завдасть рашистській армії непоправних втрат, після яких у рашистів не виникне навіть думки про те, як нашкодити Україні!
показать весь комментарий
24.02.2023 18:35 Ответить
Думается так, что большинство стран просто не понимают, как это мероприятие сделать. И никто не понимает. Если со 2ВМ понятно - полный разгром и плен, то в случае с рашкой - не понятно. Как вариант - спецов засылать и по одному их выдергивать. начать можно с газманова, к примеру, лепса-алкаша. а дальше - пойдет.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:36 Ответить
Нужно создать для рашистов такие условия, чтобы они сами выловили этих мразей и в мешках предали под трибунал.
показать весь комментарий
24.02.2023 18:38 Ответить
Щоб відбілити Портнова, зелена влада доручила зібрати листи, які б свідчили, що МВС, ДБР, НАБУ, НАЗК та СБУ не мають до нього претензій. Це є плювок в бік США, бо саме вплив Портнова на судові і правоохоронні органи став підставою для американських санкцій. Тепер це їх нівелює
показать весь комментарий
24.02.2023 18:42 Ответить
Що таке "формула миру" зельця-їрмака? Це якість дивні 10 пунктів, що орки мають відступити і виплатити репарації. Чому вони це зроблять, не вказано. Як "вдалий" приклад приводиться зернова угода, за якою коцаби дозволили вивезти наше зерно нашим морем, а за це з них зняли санкції
показать весь комментарий
24.02.2023 18:49 Ответить
А коли буде політична воля у пана Зеленського і у нас, нарешті, почнуть реально притягувати до відповідальності високопосадових (і не тільки) зрадників, колаборантів і т.п. погань? Чи політичної волі вистачає лише на позбавлення прав власних солдат?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:01 Ответить
 
 