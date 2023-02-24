Зеленский о привлечении РФ к ответственности: Большинство государств боятся создавать трибунал. Нужна политическая воля

Все шаги начинаются с политического объединения и политической поддержки.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о механизме достижения справедливости в вопросе преступлений РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Трибунал. Это важно. Все шаги начинаются с политического объединения и политической поддержки. Площадка ООН, может, она не универсальна, но такой площадки, где было бы больше государств, которых можно объединить политически, я пока не вижу среди рабочих площадок. На этой площадке мы можем поддержать создание специального трибунала за преступления РФ, агрессию РФ. Также мы работаем над специальным механизмом по компенсации всех ущерба нанесенного агрессией РФ на территории Украины. Все работают ежедневно, чтобы это заработало. Это сложный механизм. Если честно, все в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы, боятся думать об этом. И вы понимаете почему, потому что разная ответственность. Но перед тем, как что-то ввести у себя в государстве, вам нужна политическая воля, объединение и опять-таки ООН здесь очень useful. Уверен, что резолюции будут поддержаны и проголосованы. Отдельно над этим мы работаем с некоторыми государствами, которых мы видим в вопросе трибунала, потому что у них есть профессиональность и опыт, мы видим здесь их лидерство. Это Голландия, Великобритания и другие. Мы думаем о механизме компенсации. Уже есть первые шаги в США. Наши балтийские друзья очень-очень мощные. Балтийская тройка и Польша поддерживают во всем нас. Почему так сложно? Потому что институты созданы давно. Институции в большинстве своем не проходили такие испытания такой агрессией и нет такого опыта. Вся эта бюрократическая система не дает ответа – будет ли справедливость и когда?" - заявил Зеленский.

