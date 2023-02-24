РУС
Эрдоган и Путин провели переговоры – говорили о возобновлении Стамбульских договоренностей

В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в войне.

При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сделать это любым вкладом.

крисаки кучкуються...весна..сезон спарювання
24.02.2023 19:04 Ответить
Як вже вони дістали, усі оці грьобані "миротворці" на кшталт Ердогана, Піна та Орбана!
24.02.2023 19:07 Ответить
а чому на цензорі фамілію йбанутого пєдофіла путіна пишуть з великої букви?
24.02.2023 19:06 Ответить
Пердоган, по какой середине (в Турции) ты готов договориться с Ху#лом прежде чем начнёшь делить с ним Украину?
24.02.2023 19:02 Ответить
Це на прохання Зелі !
24.02.2023 19:04 Ответить
Ердоган вже рашу ділить, до уралу хоче, а по ту сторону уралу вже китай. Немає вже раші
24.02.2023 19:12 Ответить
Та не,говорили они шо надо побольше этикеток на товарах из ЕС переклеивать.Вся Турция при деле.
24.02.2023 19:04 Ответить
Причина начала войны рашки против Украины достаточно проста для понимания. Бункерный нацист просто Лох по жизни. Его окружение разводило бункерного на бабло придумывая сказки для бункерного.

То они новое оружие придумали и нужны триллионы на производство, то они космические корабли придумали которые помогут русским все планеты захватить и нужны деньги на строительство этих кораблей и.т.д

Для создания большего эффекта, бункерному показывали 3D мультики этого оружия и ракет. Не стеснялись даже выдавать работу американских Апачей за российские - даже на телефон бункерному скинули что он хвастался американцам.

Понятно что все деньги разворовывались, а для бункерного создавались фейки в которые он верил. В конечном итоге, насмотревшись 3D графики у бункерного сложилось впечатление о могуществе рашки и он решил это все испробовать на деле выбрав своей жертвой Украину.

При таких событиях, окружение путлера попало в капкан своих же выходок. Не скажут же они мол - володя; Мы тебя 20 лет разводили и кидали как лоха и нет у нас ни армии, ни оружия. За это можно и без имущества остаться и пулю в лоб получить.

Именно по этой причине в этой войне ни конца ни края не видно...
24.02.2023 19:06 Ответить
Если все это мультики, включая удар по тц в Украине, как по вашему, почему у американцев с 21 года рекордные траты на разработку гиперзвука и даже малое яо с электромагнитным орудием отошли на второй план?
24.02.2023 22:51 Ответить
Хотіти не шкідливо, шкідливо не хотіти... Тобі все зрозуміло, Ердоган?!
24.02.2023 19:07 Ответить
Два поранені диктатори 🤬🤬🤬
24.02.2023 19:08 Ответить
Це ті домовленості після яких Джонсон на другий день прилетів в Київ, а влада почала від них відхрещуватись?
24.02.2023 19:09 Ответить
Такі да. Ті само, які могли копняками виперти слуг з урядового кварталу.
24.02.2023 20:13 Ответить
ХЕРдоган підкреслив, що Туреччина готова зробити це будь-яким вкладом. холуй рашиста.Єдиний вклад ,виведення всіх рашистських війск з територіїУкраїни,включно із Кримом і Донбасом,виплата репарацій і рашисти ,накуй на сотні років
24.02.2023 19:09 Ответить
Сила СтепаБАРДЕРИ В ПЕРРЕМОЗХ
24.02.2023 19:09 Ответить
Єдик, миролюбивый ты наш, вот какого ты суешь свой нос туда, куда собака хер не совала,
24.02.2023 19:10 Ответить
Зачем садится за стол переговоров с ублюдками когда их мрази с оружием находятся на территории Украины? Последняя русская мразь уползает с Украины и только тогда можно сесть за стол переговоров.
24.02.2023 19:11 Ответить
Можуть й залишитись, але у якості перегною
24.02.2023 19:16 Ответить
Турки то лайно. Доведено віками.
24.02.2023 19:12 Ответить
Едик, не гневи Бога. Он и так тебя пытался стряхнуть чтобы ты одумался, аж дома посыпались
24.02.2023 19:15 Ответить
То найгірше, що могли придумати "наші" покидьки. Там, пам'ятаю, світилися пики Арахамії,
Тимошенка, поганого Чалого (Олександра). Але ж директиву їм дали в ОПЗе, де ще сидів,
якщо не помиляюсь, контролер усіх українських розвідок Демченко. Співайте голосніше,
зелені, про Мінські угоди!
24.02.2023 19:30 Ответить
Не допоможе. Якщо Зелю зупинили в підписанні договору про нейтральний статус, позаблоковість, відмову від ЄС, статусу "язика", роззброєння, і затвердження положення фронту, в самому началі вторгнення, то тепер тим паче не дозволимо.
24.02.2023 20:07 Ответить
И опять наша песня хороша, начинай с начала. Тьфу гидота.
24.02.2023 20:11 Ответить
Шо там за стамбульські домовленості? Може корисно буде нагадати на що тоді погоджувалися Арахамія та інші? А то дебіли тільки за мінські згадують...
24.02.2023 20:24 Ответить
начали наперегонки соревноваться с мирными планами, как первые западные танки приехали в Украину, ахахахха
24.02.2023 21:18 Ответить
Природа недвузначно намекнула Эрдогану, что сближаться с кремлём нельзя.
24.02.2023 21:37 Ответить
 
 