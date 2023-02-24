Эрдоган и Путин провели переговоры – говорили о возобновлении Стамбульских договоренностей
В пятницу, 24 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили землетрясения в Турции и войну России против Украины.
В ходе разговора Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в войне.
При этом он добавил, что Анкара искренне хочет, чтобы достигнутые в Стамбуле договоренности были возрождены. Эрдоган подчеркнул, что Турция готова сделать это любым вкладом.
То они новое оружие придумали и нужны триллионы на производство, то они космические корабли придумали которые помогут русским все планеты захватить и нужны деньги на строительство этих кораблей и.т.д
Для создания большего эффекта, бункерному показывали 3D мультики этого оружия и ракет. Не стеснялись даже выдавать работу американских Апачей за российские - даже на телефон бункерному скинули что он хвастался американцам.
Понятно что все деньги разворовывались, а для бункерного создавались фейки в которые он верил. В конечном итоге, насмотревшись 3D графики у бункерного сложилось впечатление о могуществе рашки и он решил это все испробовать на деле выбрав своей жертвой Украину.
При таких событиях, окружение путлера попало в капкан своих же выходок. Не скажут же они мол - володя; Мы тебя 20 лет разводили и кидали как лоха и нет у нас ни армии, ни оружия. За это можно и без имущества остаться и пулю в лоб получить.
Именно по этой причине в этой войне ни конца ни края не видно...
