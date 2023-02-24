Зеленский об условиях для начала поиска формата дипломатического завершения войны: Выход войск РФ из Украины и прекращение бомбардировок

Лишь после вывода войск РФ с территории Украины и прекращения военной агрессии можно начинать думать о формате дипломатических переговоров по завершению войны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте с самого начала. Из того, что вы (Россия. – Ред.) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду" ", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.