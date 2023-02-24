РУС
Зеленский об условиях для начала поиска формата дипломатического завершения войны: Выход войск РФ из Украины и прекращение бомбардировок

Лишь после вывода войск РФ с территории Украины и прекращения военной агрессии можно начинать думать о формате дипломатических переговоров по завершению войны.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте с самого начала. Из того, что вы (Россия. – Ред.) нарушили. Первый пункт – уважайте наше право жить на нашей земле, выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать всю нашу инфраструктуру, энергетику, питьевую воду" ", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что только после того, как Россия все это прекратит, можно будет сказать, в каком формате дипломатично ставить точку.

+4
Що він їв шо дрище без упину ?
24.02.2023 19:09 Ответить
+4
Можно уточнить, какая "территория" имеется в виду? Опять "посередине" или правее тоже?
24.02.2023 19:11 Ответить
+4
" зе лідор " часто -густо каже одне,а робить, як куйло, все навпаки
24.02.2023 19:11 Ответить
Только так и весь мир за исключением некоторых недоразумений с Украиной солидарны.
24.02.2023 19:09 Ответить
Бубочка знає що прпипинення бомбордувань односторонні і завжди тільки з українського боку, а вивід війск колись років через 20.
24.02.2023 19:12 Ответить
в его исполнении "перемога" больше похожа на капитуляцию. ему не терпится "увидеть мир" в глазах очердного императора. ************.
24.02.2023 19:12 Ответить
Зачем садится за стол переговоров с ублюдками когда их мрази с оружием находятся на территории Украины? Последняя русская мразь уползает с Украины и только тогда можно сесть за стол переговоров.

Условие номер один для начала переговоров - вывод ватных войск с территории Украины.
24.02.2023 19:13 Ответить
)))) так це і каже. Читайте повністю
24.02.2023 19:42 Ответить
Ага , нелюди рашисти раптом "отамляться" а син сатани ***** втратит насолоду від вбивства й смертей іньших й накаже припинити війну..... та скорійше Китай відмовиться від комунізму й звільнить Тибет.
Тільки війсковим шляхом можна звільнити Україну від окупантів.
Тільки на один обстріл 5-10 у відповідь зупинять бомби рашистов!!!
Ніяких іньших варіантів немає.... ну хіба верхівку ******* інопланетяни заберуть й там почнеться розподіл влади й "гризня".
24.02.2023 19:13 Ответить
Хочу ясності - а з Криму рашистським військам треба убиратися перед початком "мирних" перемовин, чи ні?
24.02.2023 19:16 Ответить
Китай первым пунктом то же самое предложил. Пусть выводят, ничего плохого я в этом не вижу. Зачем тратить патроны? А там подумаем. У Зеленского спичрайтер наш человек, незачем его хаять.
24.02.2023 19:23 Ответить
Справді, я не його прихильник, м'яко кажучи, але якщо кацапню вдасться викинути з допомогою дипломатії, то це вбереже життя українських хлопців впершу чергу.
24.02.2023 19:32 Ответить
У Китая цього нема першим пунктом. Там стоїть що Китай за все хороше!
24.02.2023 19:42 Ответить
Перший пунк - суверенітет. Просто далі Китай не розкриває негайні шлхи досягнення суверенітету.
24.02.2023 19:45 Ответить
Печерский холм
https://telegra.ph/file/afca5089113bd68c800c3.png ​​ 🏛️Мы искренне поздравляем президента Владимира Зеленского с годовщиной. Ровно год назад провалилось его главное предвыборное обещание - мир. Мы просто напомним: "Я разкажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют лишь салюты на свадьбах и днях рождения". Это был первый пункт его предвыборной программы.

😇Назад не отыграешь. К власти Владимир Зеленский пришел на недовольстве населения войной. То что украинцы, со всем своим инфантилизмом проголосовали за эстрадного комика, сводится к простому объяснению. Украинцам осточертела война и они искали простого решения этой проблемы. Простым решением стало избрание в президенты того, кто всегда им нес с экранов смех и радость, часто плоские и безвкусные. То есть такие, какие готов потреблять народ.

🤦🏼Вообще, если пройтись по всем пунктам программы Зеленского, мы увидим провал во всем. "Нет объявлений "Работа в Польше", а в Польше есть объявления "Работа в Украине"? На фоне миллионов украинцев, сбежавших в Польшу от войны, это даже не смешно. "Неприкосновенны Карпатские леса, а не депутаты"? Ну да, мы видим это на примерах депутатов Геруса, Брагара, Юрченко, Корявченко и подобных. И на примере Карпатских лесов, кстати. И так далее. По всем пунктам.

🤩Придя к власти с програмой президента Зеленского, теперь Зеленский пытается воплотить в жизнь ремейк программы Петра Порошенко - "Армия. Язык. Вера". Так пытается, что из тех кто привел его к власти, возле него остались только Шефир да Маша Левченко.

🤷🏻‍♂️Вот только зачем украинцам второй "Порошенко" когда уже есть Порошенко?

😉С годовщиной Владимир Александрович. И не забудьте поздравить с годовщиной вашего главу Офиса Андрея Ермака. Это ведь благодаря ему вы сейчас там где вы находитесь. Это ведь он еще в середине января убеждал вас, что https://t.me/pecherhill/667 с Кремлем он все порешал и никакого вторжения не будет . И ведь это он же заговорил позже о неоходимости переговоров с ДНР и ЛНР, мол Запад разозлил Россию и нужно идти на компромисы. И он же говорил, что войну провоцирует Порошенко потому что не дает договориться с ДНР, ЛНР и Россией на компромисных позициях.

‼️Кстати, а почему бы не напомнить Ермаку о том, что в течение первой недели после вторжения в Киеве его никто не видел? Почему бы не поинтересоваться - где его носило? Случайно не https://t.me/pecherhill/677 в квартире в Лондоне, купленной им накануне вторжения ?

😴В общем, примерный план на день для господина президента Зеленского мы набросали. Дальше ему подскажут послы США и Британии. Зеленский все выполнит, никуда не денется.

🙋🏻‍♂️С годовщиной.
24.02.2023 21:17 Ответить
Ну, і навіщо ти тут цю кацапщину скопіпастив?
Цю війну можна було швидко закінчити тільки через гарячу фазу. Тому зараз ми набагато ближче до миру і найшвидше Зеленський виконає свою обіцянку ще у першу каденцію.
показать весь комментарий
25.02.2023 15:46 Ответить
Закінчити?
Війну?
Як?
- Зе ж казав, що він ВЖЕ закінчив війну в його макитрі! - А війна йому нн-наа-а-аа?
Так?
Чому Зе наживається на війні?

https://youtu.be/bBq0DjdlZXU Хуже Нє Будєт
https://youtu.be/bBq0DjdlZXU вам пАнравится (с)
26.02.2023 08:09 Ответить
О, та ти й українською вмієш? Спробуй менше пити, бо в тебе свідомість трирічної давнини.
26.02.2023 13:36 Ответить
Тож запропонуй ще і керівнику цього сайта "менше пити".
Автор:

Оскільки президент уникнув відповідей на мої запитання не допустивши мене до пресконференції, я публічно ставитиму запитання щодо трагічних подій 24 лютого 2022 року тут."
27.02.2023 07:55 Ответить
Передивись попередній перепост від розумковців "Печерский холм"

Бачиш? Навіть колишні проЗеленські любителі "нових ліц" прозрівають.
То й до тебе також черга дійде, любитель ти "сталевих" яєць по 17 гривень iron man 2dd0bae2.
27.02.2023 08:06 Ответить
Трирічної давнини, кажеш?

27.02.2023 09:14 Ответить
 
 