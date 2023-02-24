Если бы я хотел назначить Буданова министром обороны, то мы бы это делали исключительно по законодательству, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о назначении главы ГУР МО на пост министра обороны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
"Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке Верховного Главнокомандующего, касающиеся личностей безопасности и обороны государства, я публично не обсуждаю. Одно из таких решений это ситуация безопасная в некоторых регионах, и некоторых институтах, где у меня были мнения не сугубо до этого министерства, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечивать нам безопасность.Усилить это военными или разведчиками, или служащими.Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах, а также контактных линий с временно оккупированными территориями.И все.В этом режиме я обсуждал этот вопрос.
Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика - мы делали бы это исключительно шагами украинского законодательства", - сказал президент.
Для початку презедентові слід почитати Конституцію, яку він порушував з дня інавгурації.
Тим часом Шмигаль з Резніковим, як тупі підлітки лазять по танкам та "рекламують" їх для кацапів. Там в СБУ є хто адекватний, щоб хоча б начистити пику цим міністрам із затримкою розумового розвитку, якщо закони не працюють?
Так як позбавляєш прифронтовий Чернігів мера вибраного людьми???
По закону???
Дволикий підер🤬🤬🤬