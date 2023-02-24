РУС
4 239 23

Если бы я хотел назначить Буданова министром обороны, то мы бы это делали исключительно по законодательству, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию о назначении главы ГУР МО на пост министра обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

"Те или иные решения, которые я принимаю на Ставке Верховного Главнокомандующего, касающиеся личностей безопасности и обороны государства, я публично не обсуждаю. Одно из таких решений это ситуация безопасная в некоторых регионах, и некоторых институтах, где у меня были мнения не сугубо до этого министерства, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечивать нам безопасность.Усилить это военными или разведчиками, или служащими.Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах, а также контактных линий с временно оккупированными территориями.И все.В этом режиме я обсуждал этот вопрос.

Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика - мы делали бы это исключительно шагами украинского законодательства", - сказал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ошибок у меня было достаточно, главное, чтобы не было роковых, - Зеленский

Буданов Кирилл (484) Зеленский Владимир (21568) Минобороны (9546) назначение (2203) Резников Алексей (1173)
Топ комментарии
+15
А ви знаєте то законодавство взагалі? Бо тоді б навіть думки не було про призначення блогера Буданова міністром оборони. Та і нинішній міністр був би давно за гратами, але...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:15 Ответить
+13
Згадав законодавство, Точно курнув
показать весь комментарий
24.02.2023 19:14 Ответить
+10
показать весь комментарий
24.02.2023 19:18 Ответить
Згадав законодавство, Точно курнув
показать весь комментарий
24.02.2023 19:14 Ответить
Щось нове скуштував
показать весь комментарий
24.02.2023 20:01 Ответить
А ви знаєте то законодавство взагалі? Бо тоді б навіть думки не було про призначення блогера Буданова міністром оборони. Та і нинішній міністр був би давно за гратами, але...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:15 Ответить
З Будановим легше краіну здавати.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:15 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2023 19:18 Ответить
кого ты собрался министром обороны ставить , лапоть , давай тогда уже люсю абдристовича ему в замы , ****** просто , детский сад ,
показать весь комментарий
24.02.2023 19:18 Ответить
Законодавство?Це "квартальний" жарт.Головне щоб мініст у яйцях розбирався.В даному випадку-яйцях Гогілашвілі.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:20 Ответить
А скільки він разів порушив законодавство не хоче сказати? Скільки разів він мав би ''піти''? Адже обіцяв , якщо порушить-піде! Трандун!
показать весь комментарий
24.02.2023 19:20 Ответить
Вже більше трьох років Україну лихоманить,трясе й викручує, вбиває та гвалтує, нищить та обкрадає недолуго-злочинна Зє-банатська влада. А Україна ну ніяк не здохне! Що ж такий народ живучий?!! Як його вже добити-знищити?!!
показать весь комментарий
24.02.2023 19:26 Ответить
"...де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури..." зеленський та "думка" - це що, жарт? Ці слова повністю не сумісні між собою. Красти все що під руку підвернеться, так, це його, а думки - ні не чули такого.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:30 Ответить
Невже Безугла та Арахамія смикались без ниточок із ОПЗе зі своїми заявами, що Резніков перестрибує в інше крісло?
показать весь комментарий
24.02.2023 19:37 Ответить
Це чмо ,згадало про закон
показать весь комментарий
24.02.2023 19:40 Ответить
Щоб щось зробити згідно законодавства, потрібно його знати.
Для початку презедентові слід почитати Конституцію, яку він порушував з дня інавгурації.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:47 Ответить
Курва, вмикнув фоном а воно там корчить з себе героя , поносить мінскі угоди... А ще воно там великий борець з олігархами і особисто з Порошенком який є власником ТБ каналів...
показать весь комментарий
24.02.2023 19:47 Ответить
Замість конкретної відповіді на конкретне запитаня від журналістки 5 каналу про теперішню оцінку його передвоєнних висловів щодо неможливості початку війни Зеленський кинувся як бік на ганчірку. А міг би сказати - Жалкую, що таке говорив. Чи, ні все казав правильно. Чи частково помилявся. І все. Більше нічого було непотрібно казати. Але включив абіженого Наполеона. Я всєх алігархів пабєділ, все побудував, все змінив. Гидота просто. Тай інші відповіді були на зразок йому про куму, а він про невістку.Я навіть співчував перекладачам як можна перекладати реченя коли вони скачуть в різні напрямки і про різне.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:58 Ответить
Так по законодавству генерал буданов не може бути на посаді цивільного міністра, хіба тільки засцику-сівоху або гогішвіллі призначити міністром, акакаяразніца … або єрмака..
показать весь комментарий
24.02.2023 20:01 Ответить
Невже відступив би від зельоних правил, і створив ексклюзивний виняток? Не віриться ))).
показать весь комментарий
24.02.2023 20:03 Ответить
Навряд чи Зеленський читає коменти на Цензорі, але найкращий вихід для нього - це повернути Полторака С.Т. на посаду МО. Але ж Ермак йому не дозволить?
Тим часом Шмигаль з Резніковим, як тупі підлітки лазять по танкам та "рекламують" їх для кацапів. Там в СБУ є хто адекватний, щоб хоча б начистити пику цим міністрам із затримкою розумового розвитку, якщо закони не працюють?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:10 Ответить
Ось тому на МО і далі буде той, хто покривав махінації ділків "яйця по 17 за штуку" та розказував, які його зами "білі та пухнасті"! Нічого, врешті решт війна скінчиться нашою Перемогою лише завдяки "простим" українцям, а аж ніяк не завдяки "місячносяйвому" та його "Зе-команді"! Вже зараз його підлабузники у владі закликають під час ВІЙНИ в черговий раз ограбити українців на догоду статків олігархів! А таке НЕ ЗАБУВАЮТЬ!!! Ти все "вкурив", Вовік? Так що бреши далі, "переможець"... Все одно після Перемоги над москалями Патріоти - пасіонарії все зроблять так, як потрібно, - тобто ВСЕ ЗАРАДИ НЕНЬКИ!!! А ти і твоя "зелена команда" підете "курсом руССкого воєнного корабля"! Ось і все...
показать весь комментарий
24.02.2023 20:23 Ответить
Це якийсь новий вид тортур-цілий день слухати боневтіка
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
Це так як ти позбавляєш українців громадянства і даєш його росіянам??
Так як позбавляєш прифронтовий Чернігів мера вибраного людьми???
По закону???
Дволикий підер🤬🤬🤬
показать весь комментарий
24.02.2023 21:25 Ответить
 
 