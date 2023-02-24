РУС
Надо вооружать Украину, а не говорить о мире, – глава МИД Канады Жоли

На этом этапе международному сообществу следует максимально укреплять обороноспособность Украины, а не обсуждать мир.

Такое мнение в интервью Politico высказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас не время говорить о мире, а время вооружать их. Как прогрессивный политик, я никогда не думала, что скажу такое", - отметила Жоли.

Она подчеркнула, что незаконная российская война против Украины несет для Канады экзистенциальную угрозу. "Мы были архитекторами многих известных нам ныне правил, по которым держится основанный на правилах международный порядок, хоть я и не люблю эту фразу, но международная система", - сказала министр.

По словам Жоли, Канада хочет помочь Украине отстроиться после войны, однако осознает сложности этого. "Частный капитал не будет заинтересован вкладывать средства в реконструкцию городов, если будет оставаться геополитический риск", - отметила она.

Министр добавила, что "даже после войны Россия будет оставаться опасным соседом, особенно с путиным у власти".

+5
Здається що ця жіночка наша. Справжня Бандерівка.
24.02.2023 19:20 Ответить
+3
Якщо своя влада про**ала озброєння ЗСУ, то це роблять інші країни. Чи понесе за такі дії влада відповідальність????
24.02.2023 19:23 Ответить
+1
Круто коли твій єдиний сусід це США, а от у нас по більшій частині кордону кацапи...
24.02.2023 19:24 Ответить
Здається що ця жіночка наша. Справжня Бандерівка.
24.02.2023 19:20 Ответить
Це Квебек, дєтка
24.02.2023 20:08 Ответить
Квебек топовый город так то. Кстати, раз вы там не далеко, как думаете, как бы отреагировали "квебекчане", если бы из Оттавы им пришел запрет на просмотр фильмов в кино на франзуском языке?
24.02.2023 22:56 Ответить
А коли тільки говорять, то і з озброюванням можна не поспішати.
24.02.2023 19:20 Ответить
Якщо своя влада про**ала озброєння ЗСУ, то це роблять інші країни. Чи понесе за такі дії влада відповідальність????
24.02.2023 19:23 Ответить
Мала б, але для цього треба, аби до влади прийшли патріоти, які насамперед розберуться з злочинною судовою системою аби ця погань не уникла відповідальності.
24.02.2023 19:43 Ответить
Круто коли твій єдиний сусід це США, а от у нас по більшій частині кордону кацапи...
24.02.2023 19:24 Ответить
Канада в два раза больше по населению, чем Швеция и богаче, а оружия даёт меньше...
24.02.2023 19:29 Ответить
У Канади єдиний сусід це США, який є її щитом. Армія в цілому маленька й малочисельна.
24.02.2023 19:36 Ответить
У Швеции армия ещё меньше
24.02.2023 19:46 Ответить
200 бронемашин Senator + мінімум 50 бронемашин Bison це мало? Гармати та Леопарди перші за всіх вже в Україні. А ще мабуть не всі знають, що саме Канада забезпечує левову частку логістики штатівської зброї, зокрема авіаперевезення усіляких смаколиків від діда Джо
24.02.2023 20:15 Ответить
У Канады армия почти как у Эстонии. Под американским зонтиком им насрать. Но если что, пару миллионов пехоты соберут только так, не сомневайтесь.
24.02.2023 22:57 Ответить
Чітко і конкретно.
24.02.2023 19:37 Ответить
Гарно сказано , але щось ця мантра так часто повторюється усіма різними лідерами , й сходе як вони колись усі обговорювали ОЗАБОЧЄННОСТЬ
24.02.2023 19:45 Ответить
Сразу видно что умная девушка.
24.02.2023 20:15 Ответить
Подобається вона мені, дуже, в усіх сенсах...
24.02.2023 20:22 Ответить
умная женщина
24.02.2023 23:12 Ответить
 
 