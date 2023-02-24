Надо вооружать Украину, а не говорить о мире, – глава МИД Канады Жоли

На этом этапе международному сообществу следует максимально укреплять обороноспособность Украины, а не обсуждать мир.

Такое мнение в интервью Politico высказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас не время говорить о мире, а время вооружать их. Как прогрессивный политик, я никогда не думала, что скажу такое", - отметила Жоли.

Она подчеркнула, что незаконная российская война против Украины несет для Канады экзистенциальную угрозу. "Мы были архитекторами многих известных нам ныне правил, по которым держится основанный на правилах международный порядок, хоть я и не люблю эту фразу, но международная система", - сказала министр.

По словам Жоли, Канада хочет помочь Украине отстроиться после войны, однако осознает сложности этого. "Частный капитал не будет заинтересован вкладывать средства в реконструкцию городов, если будет оставаться геополитический риск", - отметила она.

Министр добавила, что "даже после войны Россия будет оставаться опасным соседом, особенно с путиным у власти".