Россияне ввели круглосуточный комендантский час в городе Чаплинка на оккупированной части Херсонщины, - Генштаб

чаплинка

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о введении круглосуточного комендантского часа в городе Чаплинка в оккупированной части Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть перебрасывание военной техники из временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления линии обороны", - отмечается в сообщении.

Поки міст стоїть будуть перекидати техніку.
показать весь комментарий
24.02.2023 19:38 Ответить
Ніхто там нічого не вводив, місцеві нічого не чули, сьогодні базар та магазини працювали, непрацюють тільки їх установи, черговий піздеш генштабу, вони все ведеть героїчні бої за херсонщину на жаль тільки в своїх головах а по факту нічого
показать весь комментарий
24.02.2023 21:38 Ответить
 
 