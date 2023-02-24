Россияне ввели круглосуточный комендантский час в городе Чаплинка на оккупированной части Херсонщины, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о введении круглосуточного комендантского часа в городе Чаплинка в оккупированной части Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть перебрасывание военной техники из временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления линии обороны", - отмечается в сообщении.
