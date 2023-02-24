СБУ разоблачила двух агитаторов, восхвалявших рашистов: среди задержанных бывший мэр Сновска

Служба безопасности задержала еще двух сторонников страны-агрессора в результате контрдиверсионных мер в северных регионах Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Служба безопасности Украины

"Злоумышленники массово распространяли через соцсети призывы к поддержке российских окупантов и оправдывали их военные преступления. Одним из вражеских агитаторов оказался бывший мэр райцентра в Черниговской области, который был осужден за вымогательство взяток", - говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, накануне полномасштабного вторжения он уволился из исправительного учреждения, где отбывал наказание за совершение преступления.

Во время оккупации области войсками России экспредседатель решил продемонстрировать оккупантам, что готов к сотрудничеству.

Для этого начал распространять в интернете сообщения, в которых хотел дискредитировать Силы обороны и популяризировал террористические организации "л/днр".

Послеосвобождения региона злоумышленник надеялся избежать правосудия, но сотрудники СБУ его разоблачили.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Еще одной враждебной пропагандисткой является жительница Киева, которая публично призвала к захвату государственной власти и восхваляла кремлевский режим. Также она оправдывала российские воздушные удары по украинским городам, в результате чего погибли и ранены мирные жители. Деструктивный контент злоумышленница распространяла по собственному аккаунту в запретной соцсети "Вконтакте".

Киберспециалисты Службы безопасности поэтапно задокументировали ее подрывную деятельность и задержали.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Обоим злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются расследования.

Как сообщает онлайн-издание ЧЕЛАЙН, из собственных источников им стало известно, что речь идет о бывшем мэре Сновска Романе Зубе, который представлял тогда "Радикальную партию". Роман Зуб был осужден за взятку (находясь в должности мэра) на 5 лет, но скрылся и скрывался в России. В последнее время его видели в Сновске.