Чтобы мир был крепким, он должен обеспечить, чтобы Россия не могла отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к члену Совета Безопасности ООН с предложением о достижении справедливого и устойчивого мира в Украине и о недопущении возвращения мира к войнам.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни одна страна не испытала больших трудностей от российской войны, чем Украина, но почти каждая страна испытала боль. Поэтому мир продолжает поддерживать Украину, потому что все мы признаем: если откажемся от (поддержки. – Ред.) Украины, мы откажемся от самого Устава ООН , а также принципы и правила, которые обеспечивают всем нам большую безопасность", - отметил глава американской дипломатии.

Он назвал недопустимым силовой захват территорий, стирание границ, нападения на гражданское население во время боевых действий и ведение захватнических войн. Если не защищать эти основные принципы, в мире будет господствовать право силы, как это происходило в период Второй мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай серьезно обдумывает поставки летальной военной помощи РФ, - Блинкен

"Члены этого Совета несут уникальную ответственность за то, чтобы мы не возвращались к этому. Мы можем сделать это тремя способами", - заметил госсекретарь США.

Прежде всего, по его словам, необходимо стремиться к справедливому и крепкому миру в Украине.

"История учит нас, что важна природа мира. Чтобы мир был справедлив, он должен поддерживать принципы, лежащие в основе Устава ООН – суверенитет, территориальная целостность, независимость. Чтобы мир был крепким, он должен обеспечить, чтобы Россия не могла просто отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну через несколько месяцев или лет", - объяснил Блинкен.

Кроме того, отметил госсекретарь США, необходимо обращать внимание на другие вызовы мира и безопасности. В этой связи он обратил внимание на продовольственную безопасность, борьбу с голодом, миротворческую деятельность, помощь беженцам и другие проблемы.

В то же время, подчеркнул Блинкен, "мы должны подтвердить нашу приверженность поддержке того, что Устав ООН называет достоинством и ценностью человеческой личности". В этом контексте глава Госдепа подчеркнул необходимость сбора доказательств зверств России, в том числе казней, пыток, изнасилований, насилия, депортации гражданских украинцев в Россию.

"Мы не можем допустить, чтобы преступления, совершаемые россиянами, стали нашей новой нормальностью", - подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что невозможно нормально воспринимать преступления, совершенные РФ в Буче, Мариуполе, Ирпене и других украинских городах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не исключает нападения РФ на другую европейскую страну: Путину нужно показывать победы, успеха в Украине не будет

"Мы, народы Объединенных Наций, полны решимости спасти последующие поколения от бедствия войны – так начинается Устав ООН. Коллеги-члены этого Совета, пора выполнить это обещание", - призвал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что в Украине многие ждут этого.

"Мы отвечаем за то, чтобы создать такой мир для сегодняшних и будущих поколений. Мы не можем и не позволим одной стране уничтожить это", – подчеркнул глава американской дипломатии.