Чтобы мир был крепким, он должен обеспечить, чтобы Россия не могла отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к члену Совета Безопасности ООН с предложением о достижении справедливого и устойчивого мира в Украине и о недопущении возвращения мира к войнам.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни одна страна не испытала больших трудностей от российской войны, чем Украина, но почти каждая страна испытала боль. Поэтому мир продолжает поддерживать Украину, потому что все мы признаем: если откажемся от (поддержки. – Ред.) Украины, мы откажемся от самого Устава ООН , а также принципы и правила, которые обеспечивают всем нам большую безопасность", - отметил глава американской дипломатии.

Он назвал недопустимым силовой захват территорий, стирание границ, нападения на гражданское население во время боевых действий и ведение захватнических войн. Если не защищать эти основные принципы, в мире будет господствовать право силы, как это происходило в период Второй мировой войны.

"Члены этого Совета несут уникальную ответственность за то, чтобы мы не возвращались к этому. Мы можем сделать это тремя способами", - заметил госсекретарь США.

Прежде всего, по его словам, необходимо стремиться к справедливому и крепкому миру в Украине.

"История учит нас, что важна природа мира. Чтобы мир был справедлив, он должен поддерживать принципы, лежащие в основе Устава ООН – суверенитет, территориальная целостность, независимость. Чтобы мир был крепким, он должен обеспечить, чтобы Россия не могла просто отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну через несколько месяцев или лет", - объяснил Блинкен.

Кроме того, отметил госсекретарь США, необходимо обращать внимание на другие вызовы мира и безопасности. В этой связи он обратил внимание на продовольственную безопасность, борьбу с голодом, миротворческую деятельность, помощь беженцам и другие проблемы.

В то же время, подчеркнул Блинкен, "мы должны подтвердить нашу приверженность поддержке того, что Устав ООН называет достоинством и ценностью человеческой личности". В этом контексте глава Госдепа подчеркнул необходимость сбора доказательств зверств России, в том числе казней, пыток, изнасилований, насилия, депортации гражданских украинцев в Россию.

"Мы не можем допустить, чтобы преступления, совершаемые россиянами, стали нашей новой нормальностью", - подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что невозможно нормально воспринимать преступления, совершенные РФ в Буче, Мариуполе, Ирпене и других украинских городах.

"Мы, народы Объединенных Наций, полны решимости спасти последующие поколения от бедствия войны – так начинается Устав ООН. Коллеги-члены этого Совета, пора выполнить это обещание", - призвал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что в Украине многие ждут этого.

"Мы отвечаем за то, чтобы создать такой мир для сегодняшних и будущих поколений. Мы не можем и не позволим одной стране уничтожить это", – подчеркнул глава американской дипломатии.

Рік тому цей Блінкен на весь світ говорив , що ***** розпочне повномасштабне вторгнення, а ви, кремлівські боти, називали його «клікуша та панікер»(с) vedana.
24.02.2023 19:45
Шмыгаль показал первые украинские танки Leopard

24.02.2023 19:37
У США глубоке розуміння сущності мордора і рецептів його зникнення.
24.02.2023 19:35
"Щоб мир був міцним, він має забезпечити, щоби Росія не могла просто відпочити, переозброїтися та поновити війну за кілька місяців чи років" Джерело:

Утримувати московію і утримувати раска-********* - дві різні речі: московію дешевше. Але для цього раска-********* повинна зникнути з мапи світу в тих кордонах і з тим устроєм, що є, назавжди!
24.02.2023 19:34
Захід зробив дві помилки наприкінці 20-го сторіччя:
1. не добив рашку

2. дозволив чайні доступ до високих технологій

Помилки не смертельні.
Настав час їх виправити
25.02.2023 01:51
У США глубоке розуміння сущності мордора і рецептів його зникнення.
24.02.2023 19:35
Не скажіть , яструб республіканців Болтон пропонує Україні не піднімати тему недоторканності кордона та северенітету (мабуть щоб Китаю не давати приводу дружити д Рашкою а та допоможе в війні за Тайвань) … це чула вчора у розбірках Швеця…
24.02.2023 19:42
таке можливо тільки після розвалу цієї недоімперії, збанкрутілої бензоколонки Європи, комуно-совка що недорозвалився на 10-30 націонаальних країн після проведення процесу повної демілітаризації, денуклеризації, денацифікації території !!!



24.02.2023 19:37
Им то это зачем. Вы хоть якутов спросили ?)
24.02.2023 23:02
Шмыгаль показал первые украинские танки Leopard

24.02.2023 19:37
Но сделать это надо так, чтобы Украина не смогла получить F-16 и ATACMS. А то ни дай бог эскалация, а дедушка без памперсов.
24.02.2023 19:39
твердження проФ16Ю аиакамс, надіюсь, це жарт ???
24.02.2023 19:42
Это сарказм. Госдеп твердо и последовательно заявляют, что не передадут Украине ничего что может ударить в глубину рашки.
24.02.2023 19:47
тверджувати це одне, а передавати інше ... надіюсь Ви розумієте що це трохи різні речі ...
24.02.2023 19:49
Это политическое решение и оно работает. Пока кто-то перывй не начнет, маразматик будет стоять в сторонке и скиглить про эскалацию. Так было с Джавелинами, так было с артилерией, так было с танками, не уверен, но кажется Хаймарсы тоже первыми начали передавать англичане.
А все ваши "стверджувати це одне, а передавати інше.." к сожелению, выдумки позитивных блогеров.
24.02.2023 20:04
Отколупайтесь от Ф-16. Мы не готовы к ним. Нарена говно на вентилятор накидывать? В пользу рабссеи?
24.02.2023 19:52
К ATACMS тоже не готовы? Техники не обучены? Запчастей нет? Топливо не то? Важны не F-16 а политическое решение. Помнится когда в марте 2022 польша заявила, что готова отдать все свои МИГи Украине в обмен на возможность быстро купить F-16 для себя, животворящего чуть кандрашка не хватила.
24.02.2023 20:10
МиГ-29 есть кому обслуживать и эксплуатировать у нас. Важно не политическое решение, а эффективное применение техники в бою. Давайте 25 типов истребителей в авиацию напихаем, пусть учатся на ходу воевать на них. А сравнивать ATACMS с истребителем будете в ванной перед зеркалом.
24.02.2023 20:18
Т.е. вы считаете, что политическое решение не передавать Украине ничего что может ударить в глубину рашки вызвано низкой эффективностью таких ударов?
24.02.2023 20:29
Читайте правильно "эффективное применение техники в бою", а не "низкая эффективность ударов"
25.02.2023 10:11
Вы просто не понимаете, что для НАТО так была важна авиация в военных конфликтах, потому что они за неделю могли вынести все пво ракатами, ибо всегда бились с сильно слабым соперником. Война между Украиной и рф это конлфикт совершенно другого порядка. Как вы думаете, почему рф не применяет свои любимые фабы, которых у них как говна за баней? Потому что самолеты будут гореть. Поэтому не нужны эфки Украине, она их не сможет нормально применять на своей территории, ибо шансов увернутся от пво и воздух-воздух они не смогут. Украине нужна артилерия и снаряды.
24.02.2023 23:07
«Дедушка» у набагато кращій формі за вас.
Я про розум.
24.02.2023 19:53
Зато ваше ***** бункерне у бронепамперсах та бронерейтузах.
24.02.2023 21:18
треба щоб імперія голодувала.
покладуть і зуби на плицю, і ружжьо
24.02.2023 19:41
А чи це не той блінкен, що ще рік тому говорив, що ніякої допомоги Україні і мир на любих умовах московії?
24.02.2023 19:41
Где это можно прочитать?
24.02.2023 19:45
не було такого, навідміну від дуні трумпа.
24.02.2023 19:47
Нет, это кричали чайки в твоей голове
25.02.2023 00:21
А пан Писюн сказал,что ему все равно что с Россией будет
Сэр Блинкен,а с кем же Зе торговать то будет? План был всё с Рацеи в ЕС перепродавать.
24.02.2023 19:44
24.02.2023 19:50
Ну для цього після перемоги треба буде контролювати мордор. А це буде реально??? Простіше буде розброїти і роздробити . Малі держави нематимуть можливості створити з нуля ядерну зброю.
24.02.2023 19:58
 
 