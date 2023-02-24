Нидерланды не имеют никаких табу в отношении истребителей F-16, - глава МИД Хукстра

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра подчеркнул, что очень важно, чтобы Украина удержала свои позиции на поле боя.

Об этом он заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о запросе на истребители F-16 Украины у Нидерландов, министр подчеркнул, что табу нет, но эту дискуссию лучше проводить за закрытыми дверями.

"В общем, никаких табу для нас нет. Но эту дискуссию лучше проводить за закрытыми дверями и всегда в тесном сотрудничестве с нашими союзниками", – сказал он.

По словам Хукстры, очень важно, чтобы Украина удержала свои позиции на поле боя.

Министр объяснил, как будут распределены 2,5 млрд евро, которые в 2023 году Нидерланды планируют выделить в поддержку Украины.

"Значительная сумма будет выделена на военную поддержку. Как я уже сказал, очень важно, чтобы Украина удержала свои позиции на поле боя и чтобы она, в конце концов, показала России, что непровоцированная, незаконная и жестокая агрессия недопустима. Это ассигнование также включает гуманитарную помощь и скорейшее восстановление, чтобы помочь украинцам, которые сейчас страдают от последствий, например из-за того, что они потеряли свои дома, или из-за того, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру, таким образом, эти деньги также будут использованы для восстановления критической инфраструктуры электро- и водоснабжения", - объяснил он.