Великобритания в ООН: Нельзя больше допускать, чтобы Украина была уязвима для нападения РФ

Нельзя допускать, чтобы Украина снова стала уязвимой для российского нападения.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы никогда не должны допускать, чтобы Украина снова осталась уязвимой для нападения. Мы должны убедиться, что Украина – в безопасности и экономически жизнеспособна", – сказал министр.

Клеверли подчеркнул, что война должна закончиться победой Украины и установлением продолжительного мира, основанного на Уставе ООН. По его словам, поддержка Украины "не ограничена и никогда не будет ограничена во времени".

"Наша защита Устава ООН не ограничена и никогда не будет ограничена во времени. Мы сдержим обещания, которые дали Устав ООН и украинскому народу, и будем оказывать украинцам необходимую помощь столько, сколько потребуется, пока Украина не победит, пока не будут восстановлены ее суверенитет и территориальная целостность", – сказал глава МИД Британии.

Он отметил, что агрессия против Украины проваливается, и из-за "безнадежных амбиций" Путина ежедневно погибают около восьми сотен российских военных. При этом российский президент прибегает к "всем грязным насильственным инструментам, имеющимся в его распоряжении", в частности, препятствованию поставкам зерна и энергоносителей, угрозам эскалации, ядовитой дезинформации и кибератак, добавил Клеверли.