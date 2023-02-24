РУС
Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него, - Зеленский

Отвечая на вопрос, что президент думает о мнении генерала Милли, что россиян не удастся полностью выгнать из Украины, Зеленский сказал, что сам он такого от генерала не слышал.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знакомы с генералом Милли, встречались лично, и если бы генерал придерживался такого мнения, я бы, пожалуй, это от него услышал", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что полное изгнание россиян из Украины зависит от международной поддержки: "Если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врагов из нашей страны, он мог бы ускорить поставки оружия, которые от него зависят очень и очень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей, - генерал США Милли

Он также отметил, что поддержка и вера в победу Украины со стороны США сильно проявилась в недавнем визите в Киев президента США Джо Байдена.

"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.

Він таки дебіл!
Постачання зброї - політичне питання і вирішують його не військові!

До речі! Це якраз вкладається в канву "зміцнення антиросійської коаліції" від дерьмакивців: посратися або насрати тим, хто допомагає Україні.

Сподіваюсь, що доживу до того дня, коли вся ця дермаківська шобла буде або заарештована та посажена, або вбита тими, хто повернеться з війни.
24.02.2023 20:25 Ответить
Міллі має постійний контакт з Залужним. Навіщо йому необтесаний, аморальний наполеон
24.02.2023 20:26 Ответить
Ну что, походу пора Кулебе готовится объяснять, что имел ввиду Зеля и извиняться, и извиняться.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:24 Ответить
але щоб політики приймали такі рішення, то на них потрібно тиснути. фахово. і це якраз компетенція Міллі. Тут Вова правий. а в минулому році Міллі неодноразово ніс якусь муть. і сточовно переговорів, і стосовно того, що Київ через кілька тижнів впаде.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:37 Ответить
Міллі може і повинен впливати на своїх політиків у Білому домі, щоб вони приймали рішення щодо прискорення поставок зброї Україні. Так що від Міллі тут багато що залежить. І дійсно, тому Міллі дещо бракує рішучості.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:43 Ответить
Так як іде зброя до України з далекої Америки, то США не можна ні в чому звинуватити. Хочете бистро зробіть своє. ПриЗЕ уже поборов усе і усіх в Україні, питання тільки чи і економіку побороти зміг.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:47 Ответить
Не смішіть про далеку Америку. це ж не часи Колумба, що потрібно було до тої Америки чуть лі не рік привти.. і ніхто США не звинувачує.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:54 Ответить
Це ви не смішіть впливом Міллі на політиків. Як не дивно в інших країнах обов'язки відповідають посаді.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:01 Ответить
я думаю, що політики приймають свої рішення, спираючись на доповіді своїх військових експертів, а також на їхні рекомендації теж. так принаймні вчиняють мудрі політики.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:37 Ответить
Он трезвый?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:28 Ответить
коли?
показать весь комментарий
24.02.2023 20:52 Ответить
24.02.2023 21:14 Ответить
он нарколыга
показать весь комментарий
24.02.2023 21:15 Ответить
24.02.2023 20:30 Ответить
По досвіду попередніх прес-конференцій (дивився тільки одну) вирішив не дивитись, читати краще ))) та й Бутусова не пустили - інтрига з «боксом» відсутня))). Але дяка журналістці 5-го.

Почитав - краще б не було цієї прес-конференції….((((
показать весь комментарий
24.02.2023 20:30 Ответить
А що, країну, де генерал Міллі очолює Пентагон, хтось атакує? 🤔 Йому якраз поспішати нікуди. До речі, до війни він і цого відомство готові. І до будь-якої агресії теж.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:33 Ответить
Не впевнений, що готові.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:26 Ответить
І даремно.
показать весь комментарий
25.02.2023 00:16 Ответить
Все-таки, воювати з ************* - не те саме, що бедуїнів по пустелях ганяти. Тому нато й не рипається. По суті, там також все на ракетах основано. Ефективність подібної стратегії ми вже побачили. Це більше для терору підходить, а не війни. А при наявності величезної кількості ППО взагалі сумнівно.
показать весь комментарий
25.02.2023 04:48 Ответить
У Боневтіка черговий "мовний енурез".
показать весь комментарий
24.02.2023 20:33 Ответить
О как...я не один не смотрел.....Я конечно не прав...но не могу я смотреть..не могу.Лучше тут почитать....
показать весь комментарий
24.02.2023 20:34 Ответить
А закатати ракетну програму в асфальт це було завдання від ''фсб'' через д'єрмака.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:34 Ответить
Коли чуєш чей мовний спам і потік свідомості цієї малограмотної людини, що поре дурню за дурнєю і саме ця людина- президент твоєї країни, від сорому хочеться щоби це було просто поганим сном.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:40 Ответить
Заткніть придурка.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:41 Ответить
24.02.2023 20:43 Ответить
Вот и нашли виноватого в отсутствии самолетов,ракет и авианосцев у Украины
показать весь комментарий
24.02.2023 20:46 Ответить
Заспокойтеся, союзники знають з ким мають справу й розуміють що допомагають всім Українцям, якби все залежало тільки від ставлення до зелі то ми б ніколи нічого не отримали.
показать весь комментарий
24.02.2023 20:49 Ответить
24.02.2023 20:59 Ответить
Да никому мы ***** не нужны.. Тем более такие - кто орёт Зе - это *****, кто орёт Порох - супер.. Кто орёт - Зе и Порох - *****, кроме меня.. А кто герой? Покойный Чорновил? В итоге хаос во время войны. Пора понять что и USA и UE и Британия на старте бы разгромили РФ если бы на них напали. А Украина - мы откупимся от этой недостраны понемножку дешёвкой всякой и зато мы "ПОМОГАТЕЛИ". И пообещаем в НАТО возьмём. А где "Голубые каски" ООН? Как в Югославии? А где Французский Иностранный Легион? А где такое оружие, которое заставить оккупантов бежать ? А где Зимнее Контрнаступление "Когда почва промёрзнет"? А где Хаймарс и их работа, кроме эйфории, что дали цацку модную? В *****
показать весь комментарий
24.02.2023 21:02 Ответить
Чем Британия вообще может разгромить рф? Oo
показать весь комментарий
24.02.2023 23:09 Ответить
беспосередньо нам нужен асфальт и бутум, нахрен нам Милли
показать весь комментарий
24.02.2023 21:16 Ответить
Председатель объединённого комитета начальников штабов (The Chairman of the Joint Chiefs of Staff (CJCS) не осуществляет командование войсками, а является главным военным советником президента, мин. обороны и совета безопасности. Он как раз лицо политическое, а не военное, он еще как может влиять на ускорение поставок вооружений. А вообще Милли веселый генерал. Целых 72 часа нам давал. Fox News: Генерал Милли предрёк падение Киева через 72 часа после вторжения.
показать весь комментарий
24.02.2023 21:32 Ответить
...президент думає про думку генерала ...
Думка можлива при наявності президента.)
показать весь комментарий
24.02.2023 21:59 Ответить
ps Ви президента бачите? І я бачу,а його нема.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:02 Ответить
З одного боку, на разі дійсно не доречні задають запитання президенту... от шо не на часі, то от саме зараз!
А з іншого й він не пропустить сказати зайвого, чого не варто говорити про когось, з ким не ти особисто вирішуєш і не він особисто вирішує..
показать весь комментарий
24.02.2023 22:07 Ответить
Милли пора на пенсию. Он сильно тормозит.
показать весь комментарий
24.02.2023 22:38 Ответить
У мене інше, 95 написав сценарій імпічменту, не пропадать же добру.
показать весь комментарий
24.02.2023 23:51 Ответить
 
 