Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него, - Зеленский
Отвечая на вопрос, что президент думает о мнении генерала Милли, что россиян не удастся полностью выгнать из Украины, Зеленский сказал, что сам он такого от генерала не слышал.
Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы знакомы с генералом Милли, встречались лично, и если бы генерал придерживался такого мнения, я бы, пожалуй, это от него услышал", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что полное изгнание россиян из Украины зависит от международной поддержки: "Если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врагов из нашей страны, он мог бы ускорить поставки оружия, которые от него зависят очень и очень".
Он также отметил, что поддержка и вера в победу Украины со стороны США сильно проявилась в недавнем визите в Киев президента США Джо Байдена.
"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.
Постачання зброї - політичне питання і вирішують його не військові!
До речі! Це якраз вкладається в канву "зміцнення антиросійської коаліції" від дерьмакивців: посратися або насрати тим, хто допомагає Україні.
Сподіваюсь, що доживу до того дня, коли вся ця дермаківська шобла буде або заарештована та посажена, або вбита тими, хто повернеться з війни.
Почитав - краще б не було цієї прес-конференції….((((
Думка можлива при наявності президента.)
А з іншого й він не пропустить сказати зайвого, чого не варто говорити про когось, з ким не ти особисто вирішуєш і не він особисто вирішує..