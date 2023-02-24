Генерал Милли мог бы ускорить поставки оружия, это напрямую зависит от него, - Зеленский

Отвечая на вопрос, что президент думает о мнении генерала Милли, что россиян не удастся полностью выгнать из Украины, Зеленский сказал, что сам он такого от генерала не слышал.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знакомы с генералом Милли, встречались лично, и если бы генерал придерживался такого мнения, я бы, пожалуй, это от него услышал", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что полное изгнание россиян из Украины зависит от международной поддержки: "Если генерал Милли хочет, чтобы мы быстрее вытеснили врагов из нашей страны, он мог бы ускорить поставки оружия, которые от него зависят очень и очень".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей, - генерал США Милли

Он также отметил, что поддержка и вера в победу Украины со стороны США сильно проявилась в недавнем визите в Киев президента США Джо Байдена.

"А генерал Милли пока не приезжал", – сказал Зеленский.